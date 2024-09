Skupina CSG posiluje v oblasti technologických startupů. Získala smARtoo

Průmyslově-technologická skupina CSG rozšiřuje své schopnosti v oblasti rozšířené reality. Divize CSG Aerospace kupuje startupové řešení smARtoo pro podporu pracovníků v terénu. Cena transakce je neveřejná.

Reklama

Součástí divize je již více než rok společnost Pocket Virtuality, jejíž řešení v oblasti rozšířené reality smARtoo velmi vhodně doplňuje. Spojením know-how a produktů obou společností vzniká nejvýznamnější hráč na českém trhu v této oblasti. Produkt, který spojuje rozšířenou realitu s prvky strojového učení, bude mít široké uplatnění a zástupci Pocket Virtuality se s ním netají globálními ambicemi.

Již několik měsíců probíhají intenzivní práce vývojářských týmů produktu s názvem Fata Morgana vyvíjeného v Pocket Virtuality a produktu smARtoo na unikátním řešení s názvem Lumnio, které bude spojovat výhody obou produktů do jednoho. Umožní například provádět vzdálený servis, kdy bude moci práci vykonávat méně kvalifikovaný pracovník, kterého bude díky rozšířené realitě na dálku vést zkušený kolega, aniž by se musel složitě přesouvat do místa opravy. Digitalizací servisních manuálů i postupů oprav prováděných zkušenými odborníky také vznikne způsob, jak efektivně předávat know-how v průmyslovém prostředí, kde je kvalifikovaných odborníků trvalý nedostatek.

Reakce společnosti CSG na útoky na Českou muniční iniciativu Zprávy z firem Od počátku roku 2024 společný tým Ministerstva obrany ČR, jeho agentury AMOS a předních českých firem obranného průmyslu, jehož součástí jsou i společnosti skupiny CSG, intenzivně pracuje na realizaci tzv. České muniční iniciativy, která má a vždy měla primární cíl v rychlém zajištění co největšího počtu dělostřelecké munice pro Ukrajinu, jejíž absence měla hlavně na počátku roku 2024 klíčový vliv na postup ruských sil na východě Ukrajiny. Je potřeba zdůraznit, že naše společnosti v rámci Muniční iniciativy své závazky plní dokonce v předstihu a v množství, které mělo a má zásadní dopad pro zlepšení situace v oblasti disponibility munice. nst Přečíst článek

„Software smARtoo jsme začali vyvíjet ve společnosti Immersive Technologies. Když vznikla první verze smARtoo a viděli jsme celosvětový potenciál produktu, vyčlenili jsme ho do samostatného subjektu a začali hledat investory. Původně jsme se soustředili na venture kapitál, nakonec jsme se ale přiklonili k hledání strategického investora, jímž se stala divize Aerospace skupiny CSG,“ říká Robert Paskovský ze společnosti smARtoo.

Reklama

„Transakcí došlo ke konsolidaci dvou podobně zaměřených řešení a díky tomu jsme se podle mého názoru stali nejvýznamnějším hráčem na českém trhu v této oblasti. Díky využití pokročilých technologií jako rozšířená realita a umělá inteligence a zároveň jednoduchému a intuitivnímu ovládání můžeme konkurovat zahraničním hráčům. Proto bude dalším naším krokem zahraniční expanze,“ říká Bohuslav Paule, generální ředitel Pocket Virtuality, a doplňuje: „Celá transakce je postavená na investici do nového produktu, spojení a zároveň posílení vývojových týmů, marketingu a podpoře prodeje do zahraničí.“

Větší efektivita

Základem připravovaného řešení je doslova uvolnit ruce servisnímu pracovníkovi. Prostřednictvím chytrých brýlí nebo i obyčejného mobilního telefonu uvidí pracovník konkrétní návod, jak provést servisní úkon, aniž by musel listovat manuálem. Případně jej může zkušenější kolega vést při práci na dálku. Produkt využívá pokročilé technologie jako rozšířenou realitu nebo umělou inteligenci ke zjednodušení a zefektivnění práce servisních techniků. Například je tak možné na základě analýzy obrazu navrhovat odpovídající pracovní postupy, případně i detekovat závadu nebo správnost provedení určitého úkonu. Vzhledem ke globálním ambicím pracují vývojáři na jazykovém překladači, který umožní vzájemnou hlasovou komunikaci pracovníků mluvících různými jazyky.

Strnad u Bratislavy otevřel novou linku na plnění munice pro tanky a minomety Zprávy z firem Slovenská společnost VOP Nováky ze strojírensko-zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada uvedla do provozu novou linku na plnění munice velkého kalibru. Investice přesáhla částku deset milionů eur (250 milionů korun), oznámili zástupci VOP Nováky. Poptávka zákazníků po munici stoupla po ruské invazi na Ukrajinu z února roku 2022. ČTK Přečíst článek

„Produkt budeme nabízet formou SaaS, tedy software jako služba. Výhodou této formy prodeje je snížení počátečních investic do pořízení produktu. Ze zkušenosti dále víme, že velkou překážkou využití nástrojů rozšířené reality obvykle bývá nutnost pořízení drahých specializovaných brýlí. Náš nový produkt je tak kompatibilní s hardwarem různých poskytovatelů a funguje i na běžných mobilních telefonech nebo tabletech,“ vyzdvihuje Bohuslav Paule výhody řešení Lumnio.

Produkt bude nejprve uveden na českém a slovenském trhu. Jeho tvůrci jej ale brzy začnou nabízet i v zahraničí. „Při globální expanzi se chceme opřít o síť lokálních partnerů. Náš produkt bude zároveň k dispozici na velkých obchodech s aplikacemi jako Google Play, Apple Store a Microsoft Store. Nyní jsme ve fázi, kdy máme produkt téměř hotový pro umístění na trh. Podle našeho průzkumu má značný potenciál a plánujeme proto, že v roce 2028 bychom s naším řešením mohli generovat obrat ve výši 250 milionů korun ročně,“ dodává Bohuslav Paule.