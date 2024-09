Michaela Jirsová ze Života 90: Neziskovky musejí umět prodat svoji misi

Lepší zdravotní péče a prodlužování průměrné délky dožití na jedné straně, tlak na sociální systém na straně druhé. Počet seniorů v dalších dekádách výrazně naroste, což s sebou ponese mnoho potřebných investic a změn. „Je třeba přehodnotit přístup k sociální pomoci. Místo zaměření na ty, kteří mají dostatek prostředků, musíme svou pozornost obrátit k těm nejzranitelnějším skupinám společnosti,“ myslí si manažerka komunikace a fundraisingu organizace Život 90 Michaela Jirsová.

V neziskovém sektoru se pohybujete již řadu let. Co je klíčové na dobré spolupráci byznysu a nezisku?

Úspěšná spolupráce s byznysovým světem stojí na několika klíčových pilířích. Především je to budování důvěry a dlouhodobých vztahů. Nejde jen o formální jednání – je důležité přistupovat k partnerům lidsky, přímo a otevřeně. Dalším zásadním faktorem je jasná a přesvědčivá mise vaší organizace. Když sami věříte v to, co děláte, vaše nadšení bude nakažlivé. Potenciální partneři to vycítí a budou mnohem ochotnější se zapojit. Je klíčové umět „prodat“ svou misi. Nejde jen o to partnera informovat, ale nadchnout ho pro společnou věc. Když ho přesvědčíte, že s vámi může měnit svět k lepšímu, máte napůl vyhráno.

Máte i nějakou ryze praktickou radu pro další neziskovky?

Nesmí zapomínat na důležitost porozumění marketingu. Když na schůzce prokážete, že znáte jejich produkt a představíte konkrétní návrhy na spolupráci a její propagaci, uděláte na potenciální partnery dojem. Před samotným navazováním spolupráce se ujistěte, že máte dobře zpracované webové stránky a pozitivní reputaci. Firmy mnohem raději spolupracují s organizacemi, o kterých se mluví v dobrém.

Podívejte se na atmosféru akcí Života 90:

Jak spolupráce s JTI vlastně začala?

JT International je naším největším partnerem, od roku 2009 společně bojujeme o důstojné stáří v České republice. Naším největším projektem je rozvoj tísňové péče První tísňová. Osm z deseti seniorů a seniorek chce stárnout ve svém domácím prostředí, a to je možné právě i díky naší službě – jsme totiž největším poskytovatelem tísňové péče v České republice. Máme vlastní výjezdovou službu a nejmodernější pohotovostní systém, a to i díky naší 14leté spolupráci.

A další projekty?

Kromě spolupráce na rozvoji První tísňové máme za sebou i další společné projekty. Jedním z nich je spolupráce na výstavě S námi sami sebou. Výstava vznikla během speciálního dobrovolnického dne zaměstnanců JT International, kdy pod vedení fotografa Františka Ortmanna prošli fotografickým kurzem a modelkami jim byly lektorky, dobrovolnice a klienti našeho komunitního centra. Dalším úspěšným projektem byla módní přehlídka Sladkých 90, kdy v krásném mezigeneračním propojení odprezentovali senioři a seniorky současnou lokální designérskou scénu přímo na Smetanově nábřeží v rámci přehlídky. Současně se potýkáme s několika výzvami, které odrážejí aktuální společenskou situaci.

Jak to myslíte?

Jedním z hlavních faktorů je inflace, která ovlivňuje ekonomickou stránku našich projektů. Významnou část naší práce tvoří advokační činnost, zejména v souvislosti se zákonem o dlouhodobé péči. Snažíme se prosadit legislativní změny, které by zlepšily situaci v oblasti péče o seniory a dlouhodobě nemocné. Mimo jiné se zasazujeme o standardizaci tísňové péče, což považujeme za klíčové pro zajištění kvalitní a jednotné péče napříč celou republikou.

Co vás čeká v nejbližších měsících?

Plánujeme se zaměřit na několik klíčových kroků, které mají zásadní význam pro zlepšení kvality života seniorů v České republice. Naší hlavní prioritou je další rozvoj tísňové péče, zejména její rozšíření do dalších krajů. Tento krok je pro nás mimořádně důležitý, protože odpovídá na skutečné potřeby a přání starších lidí. Rozšířením tísňové péče umožníme více seniorům a seniorkám zůstat ve svém domácím prostředí, což je nejen jejich přáním, ale také to přispívá k jejich celkové pohodě a důstojnosti. Abychom mohli efektivně rozšiřovat služby První tísňové, plánujeme zajištění krizových výjezdů a nákup nových zařízení. To nám umožní v případě potřeby poskytovat rychlou a spolehlivou pomoc, což je klíčové pro bezpečnost a pohodu seniorů žijících samostatně. Důležitým aspektem našeho plánu je zvyšování počtu klientů. S větším počtem uživatelů našich služeb budeme schopni efektivněji zajistit krizové výjezdy v jednotlivých lokalitách. To nám umožní poskytovat kvalitnější a rychlejší pomoc tam, kde je třeba. V plánu rozvoje našich služeb se snažíme reagovat na skutečnost, že současný systém stále nedostatečně zohledňuje preference většiny české populace ohledně péče ve stáří. Naším cílem je vytvořit udržitelný model péče, který respektuje přání starších lidí a zároveň poskytuje potřebnou podporu neformálním pečujícím, kteří hrají v péči o seniory nezastupitelnou roli.

Vnímáte posun ve přijímání sociálních témat v rámci ESG ve společnosti i firmách? Co bude hrát klíčovou roli?

Výzvy sociální udržitelnosti v rámci ESG přístupu jsou mnohovrstevné a v blízké budoucnosti budou nabývat na významu. Jednou z hlavních výzev je stárnutí populace – počet seniorů bude narůstat, což klade nové nároky na sociální systémy a služby. Současně se v důsledku klimatických změn a geopolitických konfliktů potýkáme s rostoucím počtem uprchlíků, což přináší další sociální výzvy. Je třeba přehodnotit přístup k sociální pomoci. Místo zaměření na ty, kteří mají dostatek prostředků, musíme svou pozornost obrátit k těm nejzranitelnějším skupinám společnosti. To zahrnuje nejen seniory a uprchlíky, ale i další marginalizované skupiny.

A pro firmy?

Pro ty to znamená novou příležitost – začít vnímat seniory jako potenciální klienty a přizpůsobit své produkty a služby jejich potřebám. Tento přístup může vést k inovacím a otevření nových tržních segmentů. Zároveň pozorujeme rostoucí poptávku po službách, jako jsou oděvní a potravinové banky. To ukazuje na prohlubující se sociální nerovnosti a potřebu systémových řešení. Udržitelný přístup v rámci ESG by měl zahrnovat komplexní strategie, které nejen řeší akutní problémy, ale také pracují na dlouhodobých řešeních sociálních výzev. To vyžaduje spolupráci mezi veřejným sektorem, soukromými firmami a neziskovými organizacemi.

Good Company Circle se blíží

Good Company Circle 2024 je největší konferencí o sociální udržitelnosti. Dává si za cíl vyvolávat celospolečenský dialog o budoucnosti naší společnosti, v níž hraje propojení byznysu, neziskového a veřejného sektoru klíčovou roli. Konference se uskuteční 10. října.

