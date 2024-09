Ocenění Impakt Awards jde do finále. Podpořte svého favorita

První ročník ocenění pro inspirativní osobnosti, které svou nezištnou prací ovlivnily životy ostatních, už zná svou finálovou desítku. Rozhodla o ni odborná porota na základě nominací veřejnosti. „Vybírali jsme z opravdu neobyčejných příběhů. Mezi nominovanými se objevili jak korporátní manažeři, kteří mají CSR v popisu své práce, tak i příběhy obyčejných lidí z regionů, kteří svojí komunitní činností mění svět kolem sebe," říká Tereza Zavadilová, CEO Newstreamu a předsedkyně poroty Impakt Awards.

„Ceny Impakt Awards postoupily do další, velmi důležité fáze. V nejbližších dnech začneme zveřejňovat příběhy lidí z finálové desítky a spustíme hlasování veřejnosti. Již brzy tak budete moci svým hlasem podpořit svého favorita,“ říká manažerka projektu Katarína Krajčovičová z Newstreamu.

Při výběru TOP deseti osobností u poroty nerozhodovala žádná tvrdá, výkonnostní kritéria. Volba to byla spíše emotivní. A finalisté mají za sebou opravdu silné příběhy. Řešili smrt či postižení dítěte, znásilnění, následky úrazu či duševní onemocnění. Tyto negativní zkušenosti se rozhodli přetvořit v něco pozitivního, v pomoc druhým s podobným osudem.

Porota už své tři favority zná. Jména vítězů vyhlásí na slavnostním večeru ve čtvrtek 10. října v Galerii Mánes na pražském nábřeží. „Kdo získá cenu veřejnosti, je jen na vás, čtenářích Newstreamu,“ dodává Katarína Krajčovičová.

Galerie: Zasedání poroty ocenění Impakt Awards proběhlo v prostorách pražského hotelu Falkensteiner:

TOP 10 osobností, které soutěží o cenu veřejnosti

Kristýna Cejnarová a Lucie Bášová, zakladatelky Mumdoo

Kristýna a Lucie se nezištně snaží zlepšit podmínky pro pracující rodiče, což posiluje diverzitu a mění myšlení nejen zaměstnavatelů, ale i státních institucí. Jejich práce poprvé shromáždila a analyzovala lokální data o pracujících rodičích, což poskytlo zásadní vhled do jejich potřeb a výzev. Tato data byla natolik působivá, že Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní spolupracuje s Mumdoo na zlepšení podmínek pro pracující rodiče.

Jasmína Houdek, instruktorka moderní sebeobrany

Jasmína učí ženy používat svůj hlas a umět si hájit své hranice. V minulosti se sama stala obětí znásilnění. Nyní prostřednictvím svých přednášek a kurzů pomáhá bořit mýty a stereotypy, které jsou spojeny se sexualizovaným násilím. Společně s manželem napsala knihu o emancipační sebeobraně.

Alexandra Kolenová, dětská onkoložka

Alexandra je přednostkou Kliniky dětské hematologie a onkologie Národního ústavu dětských nemocí a Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Jako spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady sdružení Deťom s rakovinou se aktivně podílí na zlepšování životních podmínek onkologicky nemocných dětí a jejich rodin. Její úspěšná fundraisingová činnost umožnila rozsáhlou modernizaci kliniky, která výrazně zvyšuje šance na úspěšnou léčbu. Příkladem její iniciativy byla sbírka, která vynesla více než 120 tisíc eur.

Karolína Kříženecká, trenérka mentálně postižené mládeže

Karolína je manažerkou komunikace a CSR v Microsoft ČR a SR. Kromě své pracovní role se vrhá do řady nepovinných aktivit, které jí a ostatním dávají smysl. Její životní láskou je pozemní hokej, který hraje už 44 let a trénuje ho 30 let. Koučování se dlouhodobě věnuje jak u mládeže, tak i u mentálně postižených dospělých, kterým dokazuje, že sport nemá hranice a je velkým přínosem pro formování hodnot. Díky sportu se mentálně postižení učí i řadu nových dovedností a získávají sebevědomí a také novou roli ve společnosti.

Radim Kupec, předseda organizace Přeshranice.cz

Radim aktivně spolupracuje s nemocnicemi a poliklinikami v Zakarpatské oblasti a je iniciátorem mezinárodní dohody o podpoře ve zdravotnictví v tomto regionu. Je držitelem mezinárodního ocenění OSN za ochranu lidských práv a pomoc utlačovaným. Mimo jiné získal sanitku z ČR pro převoz raněných a zařídil moderní zubní ordinaci v Koločavě. „S válkou se jeho pomoc proměnila v profesionální humanitární práci, pomáhal uprchlíkům a opravoval objekty pro dočasné ubytování,“ prozradila na Radima jedna z nominujících.

Tomáš Pouch, zakladatel neziskové organizace Černí koně

Tomáš ve svých 14 letech při nehodě přišel o nohu, 20 let hledal způsob, jak se s handicapem vyrovnat. Pomohl mu sport, konkrétně horské kolo. Černí koně se zabývají výrobou speciálních jízdních kol pro tělesně postižené děti. Organizace, která zaměstnává převážně handicapované, navíc spustila první bezplatnou půjčovnu speciálních kol a pořádá závody pro lidi se speciálními potřebami.

Tereza Robinson, zakladatelka neziskové organizace Srdcem Robinson

Tereza založila organizaci „Srdcem Robinson“, aby pomohla rodinám s vážně nemocnými dětmi žít život naplno. Ovlivnila ji její vlastní zkušenost, kdy se jim s manželem Martinem narodil syn Ondřej s těžkou komplexní srdeční vadou.

Lenka Šťastná, zakladatelka organizace Business & Professional Women ČR

Lenka založila organizaci BPWCR v roce 2010. Nominující na ní oceňují její dlouholetou práci v boji za rovné postavení a odměňování mužů a žen. Letos na toto téma uspořádala už 15. ročník konference Equal Pay Day, která se těší velkému ohlasu.

Petr Třešňák, zakladatel spolku Děti Úplňku

Petr je novinář a otec dívky trpící poruchou autistického spektra. Snaží se prosazovat změnu fungování a financování sociálních služeb ve vztahu ke klientům s autismem a dalším zdravotním postižením spojeným s vysokými nároky na péči. Děti Úplňku sdružují rodiny lidí s těžkým autismem a tvoří expertní tým, který přináší inovace systému sociální podpory a zvyšuje povědomí široké i odborné veřejnosti o tématech spojených s autismem.

Radka Vernerová, zakladatelka Domu pro Julii

Radka stála u zrodu prvního dětského kamenného hospice v ČR. Myšlenku na jeho vybudování veřejně ohlásila spolu s veřejnou sbírkou na konci roku 2017. Tehdy začala hledat způsoby, jak projekt dotáhnout. To se jí podařilo o sedm let později. Hospic otevřel letos v dubnu.

Porota

V porotě zasedli:

Tereza Zavadilová , zakladatelka a CEO Newstream Agency

, zakladatelka a CEO Newstream Agency Andrea Ferancová Bartoňová , investorka a zakládající partnerka ESPIRA Investments

, investorka a zakládající partnerka ESPIRA Investments Jan Bubeník , Founder & Managing Partner Bubeník & Partners

, Founder & Managing Partner Bubeník & Partners Radka Dohnalová , zakladatelka & CEO ATAIRU

, zakladatelka & CEO ATAIRU Andrea Ferjenčíková , vedoucí kanceláře Evropské investiční banky v Praze

, vedoucí kanceláře Evropské investiční banky v Praze Zuzana Gergeľová , spoluzakladatelka společnosti Beelong

, spoluzakladatelka společnosti Beelong Pavel Kuka , bývalý fotbalový reprezentant

, bývalý fotbalový reprezentant Monika Mašková , advokátka a partnerka advokátní kanceláře PRK Partners

, advokátka a partnerka advokátní kanceláře PRK Partners Tomáš Prouza, Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Pavel Vlček , Předseda výkonné rady České asociace PR profesionálů PR Klub

, Předseda výkonné rady České asociace PR profesionálů PR Klub Kateřina Zapletalová, filantropka a spolumajitelka sklárny Moser

Porotci shodně ocenili, že soutěž přináší nová, méně známá jména. Pomáhat totiž nemusejí jen miliardáři. Newstream Awards jsou důkazem, že i jednotlivec může pozitivně měnit svět kolem sebe.