Christina Meinl: Musíte mít odvahu zgruntu se změnit

Jak lze udržet a rozvíjet rodinný podnik po pět generací? Proč je Julius Meinl I. jejím velkým vzorem? A proč se u Meinlů rozhodli vrátit ke kořenům, tedy byznysu s prémiovou kávou, ve kterém jsou 160 let? O tom a dalších plánech firmy mluvila s Newstream CLUB Christina Meinl, výkonná ředitelka Julius Meinl Coffee Group pro Rakousko.

Historie vaší firmy sahá hluboko do Rakouska Uherska. Jaký je váš recept na dlouhověkost?

Držet kvalitu a být schopný se měnit spolu se zákazníky. Začalo to malým obchodem ve Vídni, který si otevřel Julius Meinl I. V Od té doby naše rodina nashromáždila několik místností plných archivních dokumentů. Vždycky, když je procházím, uvědomuju si, že rodinný podnik je něco, co vás zcela přesahuje. Fascinuje mě, jak se firma dokázala s každou další generací zgruntu měnit. Žádný z mých předků si nikdy neřekl „Už nám to jde, tak se to bude dělat pořád takhle“. Každá generace Meinlů dokázala přijít s takovým byznys modelem, který byl v dané době pro firmu nejlepší.

Váš prapradědeček Julius Meinl I. se narodil před dvěma sty lety v Kraslicích, malé vesnici poblíž Karlových Varů. Jak se mu povedlo prosadit ve Vídni?

Nevíme přesně, za jakých okolností odešel z Čech, ale víme, že do Vídně přijel a zanedlouho si otevřel obchod s takzvaným koloniálním zbožím, chodilo se tam pro cukr, fazole, rýži a dovozové zboží, včetně kávy. Zákazníci si kupovali zrnkovou kávu na váhu a pražili si ji doma v troubě. V rodině se vypráví, že jednou do krámu přiběhla dívka v slzách, že kávu spálila. Neměla peníze na další a že bude mít nepříjemnost s milostpaní. To přivedlo Julia k nápadu začít zrnka nabízet rovnou pražená, dokonce si nechal patentovat speciální postup pražení. Protože to byla tehdy nevídaná věc, o obchodu se začalo mluvit po celém městě. Praženou kávu všichni chtěli, tržby šly nahoru a Julius záhy otevíral jeden obchod za druhým. Na přelomu 19. a 20. století už byl Julius Meinl největším importérem čaje a kávy v Rakousku-Uhersku. V době největšího rozkvětu, mezi světovými válkami, kdy rodinný podnik řídil už jeho syn Julius Meinl II., měla společnost 900 prodejen na území celé někdejší monarchie. V té době jsme měli obchody v centru každého města, Meinlu se přezdívalo evropský Walmart. Google nebyl, takže když chtěl někdo něco zjistit, šel se zeptat do Meinlu, protože u nás se jednoduše vědělo všechno, vždyť jsme byli na každém rohu.

Vy reprezentujete pátou generaci ve vedení rodinné firmy, společnost dnes nese název Julius Meinl Coffee. Firma přežila konec monarchie, dvě světové války, studenou válku. Jaké změny v historii vašeho podniku byly podle vás ty nejzásadnější?

Každá epocha přinesla obrovské změny. Několikrát jsme zkrachovali, několikrát jsme museli úplně změnit obchodní model i zaměření. Například když po velké expanzi po druhé světové válce najednou přišla móda automobilů, zákazníci si postupně zvykli za nákupy jezdit mimo centrum, přišel boom samoobsluh, supermarketů, a tak nám nezbylo než obchody v centrech zavřít a zkusit to jinak. V jednu dobu jsme také provozovali síť supermarketů, v 80. a 90. letech byl Meinl dokonce jedním z největších maloobchodních hráčů v Rakousku. Naše podnikatelské portfolio se rozšiřovalo a vstoupili jsme do mnoha dalších oblastí. Ale také se začalo štěpit. (Rodina dále podnikala v realitním byznysu, dlouhá léta fungovala také Meinl banka, kterou založil Christinin dědeček už po druhé světové válce. Původně vznikla, aby si zaměstnanci měli kam ukládat peníze, ovšem později se změnila na privátní banku, která nakonec po řadě skandálů svou činnost ukončila – pozn.red.) Také kapitolu supermarketů jsme nakonec zavřeli. Měnilo se nejen naše podnikání, ale i vztahy v rámci rodiny.

Nemrzí vás to?

Vůbec ne, co se stalo, stalo se a nemá smysl lpět na něčem, co nefunguje. Přišla konkurence v podobě diskontů a levný supermarket nejde dohromady s prémiovým zbožím. Kvalitní zboží nikdy nemůže obstát v soutěži, kde vítězí ten levnější. Já osobně jsem šťastná, že jsme se rozhodli vrátit Meinl Coffee Group k našim kořenům, tedy byznysu, ve kterém jsme 160 let – obchodu s prémiovou kávou. V tom vidíme stále velkou příležitost. Dnes v některých zemích máme retail a prodáváme kávu v supermarketech, ale zaměřujeme se především na prodej B2B a jsme dodavateli do restaurací, hotelů, kaváren.

