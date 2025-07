Raiffeisenbank v Česku téměř zdvojnásobila pololetní zisk

Raiffeisenbank v Česku v prvním pololetí roku 2025 meziročně stoupl čistý zisk o 87 procent na 5,69 miliardy korun. Aktiva banky vzrostla letos o tři procenta na 788 miliard korun. Banka to uvedla v tiskové zprávě. Ostatním velkým bankám letos zisky rovněž rostly.

Objem poskytnutých úvěrů klientům Raiffeisenbank stoupl za prvních šest měsíců roku o tři procenta na 384 miliard korun. Růst byl jak na straně domácností ve formě spotřebitelských a hypotečních úvěrů, tak na straně firem ve formě projektových úvěrů. Objem přijatých vkladů se zvýšil o šest procent na 655 miliard korun. Růst táhly zvyšující se zůstatky na spořicích účtech domácností.

Celkové provozní výnosy banky vzrostly o 31,4 procenta na 10,88 miliardy korun. Čisté úrokové výnosy stouply o osm procent na 6,89 miliardy korun, a to především díky rostoucím zůstatkům na spořicích účtech. Čisté výnosy z poplatků a provizí se zvýšily o šest procent na 2,12 miliardy korun. Ostatní výnosy a náklady banky, které zahrnují mimo jiné zisk nebo ztrátu z operací na finančních trzích a přijaté dividendy, dosáhly zisku 1,86 miliardy korun. To je meziroční zlepšení o 1,96 miliardy korun.

Náklady pod kontrolou

Provozní náklady banky stouply jen mírně – o 1,5 procenta na 4,52 miliardy korun, hlavně kvůli vyšším výdajům na IT. Výrazným pozitivem je i nárůst kapitálové přiměřenosti na 25,32 procenta, tedy o dva procentní body více než v červnu 2024. Důvodem bylo především přizpůsobení nové evropské regulaci CRR III a s tím spojený pokles rizikově vážených aktiv.

Silný půlrok i pro konkurenci

Čistý zisk Moneta Money Bank vzrostl v letošním prvním pololetí meziročně o 14,4 procenta na 3,1 miliardy korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v prvním pololetí čistý zisk v přepočtu zhruba 5,8 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 5,5 procenta.

Raiffeisenbank patří mezi největší bankovní domy v Česku. Bankovní služby v ČR poskytuje od roku 1993. Majoritním akcionářem je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International.

