Elon Musk se opět míchá do politiky. Po Putinovi chce jednat s Číňany

Zakladatel automobilky Tesla a majitel sociální sítě Twitter jede na návštěvu Číny. Děje se tak v situaci, kdy jsou čínsko-americké vztahy na bodě mrazu. Média spekulují, že bude v Šanghaji jednat s místními politiky kvůli tamní továrně Tesly. To všechno tajně.

Druhý nejbohatší muž planety si opět plete byznys s geopolitikou. Elon Musk se rozhodl odletět do Číny a chce jednat s místními politiky. Píše to agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s cestou. Ta totiž podle všeho není příliš veřejná.

Musk do Číny jede zejména kvůli svému nejlukrativnějšímu byznysu, kterým je stále automobilka Tesla. Pro tu je Čína druhým největším trhem po Spojených státech a jen letos v únoru se tu prodalo bezmála 75 tisíc elektrovozů této značky, což podle portálu CNBC představuje meziroční nárůst o 32 procent.

Nicméně elektrovozy levnějších čínských značek začínají být čím dál větším problémem nejen pro evropské automobilky, ale také pro Teslu. V únoru totiž čínská automobilka BYD na domovském trhu prodala více než 191 tisíc vozů. A podíl této značky na trhu s elektrovozy vzrostl z 27 na aktuálních 37 procent.

Musk se navíc obává zpomalení poptávky kvůli obecnému zastavení růstu spotřeby, které v Číně probíhá. V současnosti totiž šanghajská továrna Tesly produkuje 20 tisíc vozidel týdně, to je přitom více, než kolik čínský trh v tuto chvíli chce. I proto Tesla i na čínském trhu snižuje ceny a zároveň rozšiřuje export z čínské fabriky do celého regionu.

Musk mezi USA a Čínou

Muskova cesta sice z jeho pohledu je zcela nutná, odehrává se však v situaci, kdy čínsko-americké vztahy uvízly na mrtvém bodě. Čína právě v sobotu spustila třídenní vojenské cvičení poblíž Tchaj-wanu, na což USA reagovaly dalším potvrzením podpory ostrova, který se cítí ohrožen čínskými aktivitami.

A nejde jen o Tchaj-wan. Spojené státy Čínu podezřívají z aktivní špionáže prostřednictvím balónů, a USA se nelíbí ani to, že Čína utužuje vztahy s Ruskem, které vede válku proti Ukrajině a čelí sankcím ze strany mezinárodního společenství.

I proto se toho o Muskově cestě oficiálně mnoho neví a jakékoli dotazy jsou odbyty s tím, že se detailní program ještě ladí a není nic ke zveřejnění.

Když Elon mluvil s Putinem

Muskova pozice vůči Číně a USA je komplikovaná, protože sázka Tesly právě na Čínu je ohromná. Odpovídá tomu i skutečnost, že dvojkou v automobilce je Tom Zhu. Ten se narodil v Číně a do Tesly nastoupil v roce 2014. Stal se viceprezidentem právě pro Čínu, na začátku letošního roku se stal druhým mužem celé firmy.

A Musk vztahy s asijskou mocností prohlubuje i sám. Loni v říjnu poskytl rozhovor Financial Times, v němž uvedl, že by se Tchaj-wan měl stát zvláštní správní zónou Číny. Tehdy nejbohatší muž planety podotkl, že by Peking a Tchaj-pej mohly dospět k přijatelné dohodě.

Ve stejné době přitom vyšlo najevo, že zakladatel Tesly nejspíš jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a mluvil s ním o jakémsi mírovém plánu. Ten pak zveřejnil na Twitteru. To přitom americkým občanům zakazuje jeden z nejstarších federálních zákonů známý jako Loganův act.

