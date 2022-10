Elon Musk údajně jednal s Putinem. Pokud ano, hrozí mu vězení

Politický komentátor Ian Bremmer na Twitteru uvedl, že mu Elon Musk prozradil, že před svým návrhem „řešení“ války na Ukrajině jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Pokud se tak skutečně stalo, Musk porušil jeden z klíčových amerických zákonů známý jako Logan Act, který zakazuje Američanům jednat s cizími vládami.

Elon Musk rozehrál další ze svých partií, která však tentokrát může dopadnout poměrně tragicky. A to nejen pro něj.

Již před pár dny na Twitteru Musk odprezentoval svůj „mírový plán“ pro Ukrajinu. Ten spočíval v tom, že světové společenství a Ukrajina uznají ruské územní nároky na zhruba 15 procent území Ukrajiny. Výměnou za ukončení války a obnovení dodávek energetických i jiných surovin. Musk se za tento nápad stal terčem kritiky a zdálo se, že jde jen o další výstřelek excentrického miliardáře, kterému svět naslouchá se stále menším nadšením.

Nicméně vlivný politický komentátor Ian Bremmer na Twitteru uveřejnil další část příběhu, která celou situaci značně komplikuje. „Elon Musk mi prozradil, že o Ukrajině jednal napřímo s Vladimirem Putinem a Kremlem. A také mi sdělil, kde má Rusko nejzazší meze,“ uvedl Bremmer. „Nikdo by neměl věřit Bremmerovi,“ reagoval promptně Musk s úsečností sobě vlastní. „Píšu o geopolitice desítky let, vždy zcela otevřeně, pravdivě a bez bázně a hany. A nyní tomu není jinak,“ odpověděl zpátky Bremmer.

Porušil Musk zákon?

Pokud se to skutečně odehrálo tak, jak uvádí Ian Bremmer, velmi pravděpodobně Elon Musk porušil jeden z nejdůležitějších amerických zákonů. Takzvaný Logan Act byl přijat v roce 1799, kdy Spojené státy americké ještě tvořilo jen původních pár kolonií. Mladý stát byl tehdy ve sporu s Francií a třenice značně komplikovaly rozvoj politický i ekonomický.

I vydal se jeden z méně významných státníků George Logan jako soukromá osoba a bez jakéhokoli státního pověření do Francie, aby zjišťoval, za jakých podmínek by Francie byla ochotna ukončit akce proti americkým obchodním lodím. Po svém návratu byl označen za zrádce. Nicméně mladý stát rok na to raději přijal nový zákon, který podobné soukromé akce zakazuje. Podle dostupných informací byl k dnešnímu dni Logan Act využit jen jedinkrát na počátku 19. století a ani tento případ nikdy nedospěl před soud.

Nicméně Muskova aktivita by naplnění podstaty tohoto zákona naplňovala. Nyní je na tahu americká vláda a místní spravedlnost.

Hrátky s Čínou

Mezitím Musk dál pokračuje ve své alternativní geopolitice, tentokrát již v klasičtějším podání, tedy prostřednictvím médií a sociálních sítí. Zakladatel automobilky Tesla vyvolal ostrou kritiku Tchaj-wanu a naopak si získal přízeň Číny poté, co v rozhovoru s britským deníkem Financial Times uvedl, že by se Tchaj-wan měl stát zvláštní správní zónou Číny.

Nejbohatší muž světa v této souvislosti podotkl, že by Peking a Tchaj-pej mohly dospět k přijatelné dohodě.

Zda tomu předcházela podobná přímá jednání, v tuto chvíli není jisté. Nicméně Musk má v Číně výrazné zájmy. Jednak tu má Tesla jednu z největších fabrik, jednak je právě Čína jedním z hlavních konzumentů elektromobilů. A Tesla se potřebuje na rychle rostoucím trhu s velkou místní konkurencí prosadit.