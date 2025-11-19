Nový magazín právě vychází!

V Jesenici u Prahy postaví EBM Group 250 bytů a nové náměstí

V Jesenici u Prahy postaví EBM Group 250 bytů a nové náměstí

V Jesenici u Prahy postaví EBM Group 250 bytů a nové náměstí
vizualizace EBM, užito se svolením
Čtyři nové domy s rezidenčními jednotkami od 1+kk po 4+kk, retailovými prostory v parteru a novým náměstím. To je plán společnosti EBM Group. Projekt chce vystavět v Jesenici u Prahy.

Společnost v listopadu 2025 koupila klíčové pozemky od fondu Lucros ze skupiny SIKO a nyní přebírá původní projekt čtvrti „Nová Jesenice“ na pozemcích v samém centru města.

Projekt zahrnuje výstavbu čtyř domů v městském architektonickém stylu s celkem 250 byty. V parteru budou umístěny retailové jednotky pro lokální obchody, kavárny a služby. Součástí projektu je nové náměstí. Projekt Nová Jesenice je součástí širšího záměru obce o celkové revitalizaci centra, takzvaných Tří náměstí. Jedno bude součástí připravovaného projektu EBM Group.

„Výsledkem bude funkčně propojený městský celek, který podporuje pěší pohyb a komunitní aktivity,“ uvedla firma. Náměstí bude obohaceno vodním prvkem, městským mobiliářem včetně laviček, osvětlením a výsadbou stromů. Místo má sloužit i sezónním akcím jako jsou vánoční trhy nebo letní koncerty.

„Těšíme se, že navážeme na velmi zdařile připravený projekt. Je evidentní, že byl vypracován v úzké spolupráci původního investora, architektů a města, a vznikne tak kvalitní projekt, a hlavně nový veřejný prostor v podobě náměstí, který bude sloužit nejen novým rezidentům, ale i všem stávajícím obyvatelům Jesenice,“ říká Jan Šulc, výkonný ředitel a partner EBM Group.

„Pokud je někde osvícený starosta, který má vizi a jde si za ní i více než jedno volební období, pak lze skutečně ‚hory přenášet‘. Zde se to celé propojilo i s pečlivou přípravou a téměř desetiletou součinností na naší straně. Vznikne tak něco, co na staletí změní ráz celého centra města,“ uvádí Tomáš Vala, šéf společnosti SIKO. Zahájení stavebních prací je plánováno na rok 2027, s dokončením v následujících letech.

