David Ondráčka: Přeplněné české věznice jsou výsledkem přílišné represe

České věznice jsou přeplněné, na hraně kapacit. Zavíráme mnohé lidi zbytečně, represe je v mnoha oblastech přehnaná, vyrábíme z nich recidivisty bez reálné šance se zapojit zase do života. Celý systém je neefektivní a pro rozpočet drahý, každý den jsou náklady na odsouzené 29 milionů korun. Snad se konečně rodí odborný konsensus nad potřebnými změnami, návrhy na zlepšení vznikají. Je potřeba jim dát politickou prioritu a prosadit je co nejdříve.

Počty vězňů na počet obyvatel jsou téměř nejvyšší v Evropě, ve vězení sedí zhruba 20 tisíc lidí. Jejich recidiva dosahuje kolem 70 procent, prostě naprostá většina se za mříže vrátí. Není pro ně práce, vevnitř, venku se setkávají s řadou předsudků, mnohdy se topí v dluzích, což často vede k další trestné činnosti a vrací se zpět. Vede k tomu i náš trestní systém, který používá represi i u trestných činů s malou škodlivostí pro společnost.

Revize trestní politiky státu

Na stole jsou dnes legislativní návrhy, které mají snížit populaci ve věznicích a přispět k racionalizaci trestní politiky. Jsou podložené odbornými stanovisky a kriminologickými analýzami, připravuje to třeba asociace AOOV, podporuje to Vězeňská služba a snad i ministerstvo spravedlnosti. Je na čase, aby se to dostalo na vládu a do parlamentu, aby bylo možné změny rychle přijmout.

Například nezavírat za krádež rohlíků, protože přísně trestáme opakované činy třeba u krádeží. Vyšší sazba za opakovanou krádež se kombinuje s odstraněním podmínky minimální způsobené škody, a tak opravdu pachatel může jít do vězení na delší dobu za krádež v hodnotě desítek korun.

Dalšími návrhy jsou omezit automatické sčítání trestů, které vedou k nepřiměřené délce trestu. A také nezavírat za neplacení výživného z nedbalosti. To nevede k tomu, že začnou řádně platit, účinnějším řešením je peníze vymáhat, efektivní systém náhradního výživného, a hlavně pracovat s rodinou. Zrušením těchto speciálních trestních sazeb by stát snížil vězeňskou populaci přibližně o 10 procent a ročně by tím ušetřil jednu miliardu korun. To by se mohlo ministru Stanjurovi líbit, ne?

Yellow Ribbon Run

Výkon trestu odnětí svobody je nejnákladnějším trestem a nese řadu negativních dopadů. Vězni ztrácejí kontakt s okolním světem, ztrácejí zázemí, mají velké dluhy a končí v exekucích, obtížně si hledají práci nebo bydlení, integrace je většinou iluze. A tak se až 70 procent propuštěných v Česku vrací za mříže (do dvou let od propuštění se vrací téměř polovina lidí, což je tragické číslo). Trpí rodiny vězňů, rodiny jsou v sociální nejistotě, děti ztrácejí rodiče.

Strašně důležitá je práce s vězni, odborná, psychologická, sociální, abychom snížili onu šíleně vysokou recidivu. Ale za současného stavu přeplněných věznic, není možné pracovat s většinou vězňů, natož více individuálně. Nejsou odborné kapacity je zapojit do intervenčních a vzdělávacích programů. I proto bychom se měli zaměřit na účinnější nástroje pro práci s pachateli na svobodě, ale to musí být méně vězňů.

A samozřejmě lze pomáhat i jinak. Existují charitativní projekty jako třeba Yellow Ribbon Run, který se snaží pomáhat lidem s trestní minulostí a jejich rodinám dát druhou šanci na slušný život. Sám jsem taky před pár lety běžel štafetu v maratonu. Naše družstvo čítalo dvě holky z věznice ve Světlé nad Sázavou, mého kolegu a mě. Za sebe musím říct, že návštěva věznice a diskuse s vězenkyněmi nad jejich životními příběhy ve mně bude rezonovat ještě dlouho.

Autorem komentáře je David Ondráčka, protikorupční expert a bývalý šéf české pobočky Transparency International

