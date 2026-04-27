Česko-slovenská nominantka uspěla v globálním kole WCWA
Slovenská diplomatka Alexandra Janečková ovládla svět: mezi globálními vítězkami Women Changing the World Awards. Uspěla mezi ženami z 97 zemí, získala třetí místo.
Alexandra Janečková, diplomatka ze Slovenska a vítězka československé edice ocenění Women Changing the World Awards, patří mezi globální vítězky tohoto prestižního mezinárodního ocenění. V Paříži uspěla v konkurenci žen z 97 zemí světa a získala 3. místo v nejvyšším titulu večera – Žena roku (Woman of the Year). Janečková dlouhodobě vede krizové a humanitární operace a podílí se na záchraně lidských životů v mezinárodních konfliktních oblastech.
„Toto ocenění nevnímám jako osobní vítězství, ale jako symbol toho, že hlas a práce žen z našeho regionu má ve světě své pevné místo. Je to povzbuzení pro všechny, které cítí, že mohou přinášet změnu – i když začínají v malém,“ uvedla Alexandra Janečková po převzetí ceny.
Regionální edice Women Changing the World Awards pro Česko a Slovensko se konalo poprvé – a již jeho první vítězka dosáhla na nejvyšší globální ocenění ve své kategorii. Tento výsledek potvrzuje význam lokální platformy jako silného mostu mezi regionálními příběhy a mezinárodním uznáním.
„Od začátku jsme věděly, že naším cílem není jen ocenění samotné, ale vytvoření prostoru, který ženám otevře dveře do světa. Vítězství Alexandry Janečkové je důkazem, že i z našeho regionu mohou vzejít osobnosti, které obstojí v globální konkurenci – a uspějí na té nejvyšší úrovni,“ říká zakladatelka české a slovenské edice Kamila Paličková (na snímku s Alexandrou Janečkovou).
Dodala, že fakt, že Janečková vzešla z historicky prvního ročníku české a slovenské edice, dává vítězství ještě větší rozměr. Potvrzuje se tím nejen kvalita žen z našeho prostředí, ale také schopnost lokální platformy identifikovat osobnosti s globálním dopadem.
Soutěž Women Changing the World Awards propojuje ženy z celého světa, oceňují jejich přínos pro společnost a zároveň aktivně podporují jejich další růst, spolupráci a mezinárodní viditelnost. Ocenění dlouhodobě spolupracuje s iniciativami zaměřenými na vzdělávání dívek a žen v rozvojových zemích a podporu jejich ekonomické nezávislosti.
Česká a slovenská edice si během svého prvního ročníku získala mimořádnou pozornost – do soutěže se zapojily stovky žen napříč obory, od podnikání přes vzdělávání až po sociální inovace. Porota ocenila 196 žen ve 29 kategoriích, udělila zvláštní ceny za Celoživotní přínos a Muž, který mění svět. Na místě předávání sledovalo 596 hostů a více než 1300 sledovalo online přenos. Newstream byl mediálním partnerem akce, jejíž druhý ročník startuje 1. 9. 2026.
