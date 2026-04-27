Česko-slovenská nominantka uspěla v globálním kole WCWA

WCWA Ceny Globální vítězky
Slovenská diplomatka Alexandra Janečková ovládla svět: mezi globálními vítězkami Women Changing the World Awards. Uspěla mezi ženami z 97 zemí, získala třetí místo.

Alexandra Janečková, diplomatka ze Slovenska a vítězka československé edice ocenění Women Changing the World Awards, patří mezi globální vítězky tohoto prestižního mezinárodního ocenění. V Paříži uspěla v konkurenci žen z 97 zemí světa a získala 3. místo v nejvyšším titulu večera – Žena roku (Woman of the Year). Janečková dlouhodobě vede krizové a humanitární operace a podílí se na záchraně lidských životů v mezinárodních konfliktních oblastech. 

„Toto ocenění nevnímám jako osobní vítězství, ale jako symbol toho, že hlas a práce žen z našeho regionu má ve světě své pevné místo. Je to povzbuzení pro všechny, které cítí, že mohou přinášet změnu – i když začínají v malém,“ uvedla Alexandra Janečková po převzetí ceny. 

Regionální edice Women Changing the World Awards pro Česko a Slovensko se konalo poprvé – a již jeho první vítězka dosáhla na nejvyšší globální ocenění ve své kategorii. Tento výsledek potvrzuje význam lokální platformy jako silného mostu mezi regionálními příběhy a mezinárodním uznáním. 

„Od začátku jsme věděly, že naším cílem není jen ocenění samotné, ale vytvoření prostoru, který ženám otevře dveře do světa. Vítězství Alexandry Janečkové je důkazem, že i z našeho regionu mohou vzejít osobnosti, které obstojí v globální konkurenci – a uspějí na té nejvyšší úrovni,“ říká zakladatelka české a slovenské edice Kamila Paličková (na snímku s Alexandrou Janečkovou).

Dodala, že fakt, že Janečková vzešla z historicky prvního ročníku české a slovenské edice, dává vítězství ještě větší rozměr. Potvrzuje se tím nejen kvalita žen z našeho prostředí, ale také schopnost lokální platformy identifikovat osobnosti s globálním dopadem. 

Soutěž Women Changing the World Awards propojuje ženy z celého světa, oceňují jejich přínos pro společnost a zároveň aktivně podporují jejich další růst, spolupráci a mezinárodní viditelnost. Ocenění dlouhodobě spolupracuje s iniciativami zaměřenými na vzdělávání dívek a žen v rozvojových zemích a podporu jejich ekonomické nezávislosti. 

Česká a slovenská edice si během svého prvního ročníku získala mimořádnou pozornost – do soutěže se zapojily stovky žen napříč obory, od podnikání přes vzdělávání až po sociální inovace. Porota ocenila 196 žen ve 29 kategoriích, udělila zvláštní ceny za Celoživotní přínos a Muž, který mění svět. Na místě předávání sledovalo 596 hostů a více než 1300 sledovalo online přenos. Newstream byl mediálním partnerem akce, jejíž druhý ročník startuje 1. 9. 2026.

Čína se rozhodla zablokovat akvizici čínského start-upu Manus, který se zaměřuje na vývoj tzv. agentní umělé inteligence. Firmu se chystala zhruba za dvě miliardy dolarů (41,5 miliardy korun) převzít americká technologická společnost Meta Platforms. Čínská Národní rozvojová a reformní komise (NDRC) ale ve stručném sdělení překvapivě nařídila, aby obě strany záměr zrušily. Informuje o tom agentura Bloomberg.

Plán amerického podniku od začátku vyvolával kontroverze kvůli obavám z úniku technologií do Spojených států. Meta se k rozhodnutí čínské plánovací komise bezprostředně nevyjádřila. Peking po této dohodě, která už byla z velké části dokončena, zpřísnil dohled nad klíčovými firmami v oblasti umělé inteligence.

Agentní AI je systém, který neodpovídá pouze na otázky jako chatbot, ale dokáže samostatně vykonávat úkoly. To znamená plánovat, vyhledávat, zahajovat konkrétní kroky a pracovat s nástroji. Jako pokročilý systém AI například analyzuje data plánování úkolů práce s webem a s aplikacemi. Meta o záměru firmu převzít informovala loni v prosinci.

Plán akvizice donutil čínské úřady zahájit vyšetřování kvůli podezření z nelegálních zahraničních investic a exportu technologií. Původně byla přitom dohoda oslavována jako vzor pro start-upy s globálními ambicemi, kritici ale později litovali ztráty cenné technologie umělé inteligence ve prospěch geopolitického rivala. Manus je čínský podnik, ale sídlo má v Singapuru.

Rozhodnutí pravděpodobně vyvolá obavy v rychle rostoucím čínském sektoru umělé inteligence. Objevuje se navíc jen několik týdnů před plánovanou schůzkou mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Jeden z největších českých e-shopů v oblasti beauty a kosmetiky Bezvavlasy.cz má nového generálního ředitele. Od 1. května firmu povede Jiří Hendrych, který přichází z pozice obchodního ředitele společnosti Electrolux. Ve vedení střídá Daniela Horáka, jenž po dokončení integrační fáze zůstává akcionářem společnosti.

Hendrych má za sebou dlouholeté zkušenosti z obchodu i beauty segmentu. Vedle Electroluxu působil v manažerských rolích ve společnostech Sirowa nebo Coty, kde vedl mimo jiné divizi Wella ve střední Evropě a zastával i post generálního ředitele na Slovensku.

Jeho úkolem bude posílit tržní podíl Bezvavlasy.cz na stávajících trzích, připravit expanzi na nové evropské trhy a dál rozvíjet B2B segment Hair Servis na českém trhu.

Vstup na evropské trhy

Firma vstupuje do nové etapy po dokončené integraci skupiny Hair Servis a Bezvavlasy.cz, kterou v posledních dvou letech vedl Daniel Horák. Součástí změn byla centralizace logistiky, sjednocení e-shopových platforem i vstup na čtyři nové evropské trhy — Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko a Bulharsko.

Podle vedení má nyní skupina jednotnou organizační strukturu a připravený základ pro další růst doma i v zahraničí.

Nový šéf chce podle svých slov stavět na silné pozici firmy a soustředit se na další obchodní příležitosti. Prioritou má být růst značky napříč Evropou i rozvoj profesionální divize Hair Servis.

Personální změna tak přichází ve chvíli, kdy firma po integrační fázi přepíná do expanzivního režimu.

