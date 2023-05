Zápisky z cest Pavla Maurera: V Katalánsku se rajčata vyvažují zlatem

Voda. Zázračná tekutina, bez které by nebylo života. V některých koutech naší planety už dobře vědí, co to je, když se jí nedostává. A právě jedno z takových míst navštívil gurmet Pavel Maurer a se čtenáři Newstreamu se podělil o své zamyšlení o vodě.

Reklama

Včera jsem navštívil svého přítele v Katalánsku. Byl smutný a prováděl mě svojí strádající a trochu i umírající zahradou. Nacházíme se v oblasti Costa Brava asi sto kilometrů severovýchodně od Barcelony. Většina turistů má tutu část Španělska spojenou s mořem, sluncem, krásnými plážemi a příjemnou letní dovolenou prokládanou vynikající místní gastronomií plnou ryb, mořských plodů, jamónu, skvělé zeleniny, extra panenským olivovým olejem a domácími víny za velmi přijatelnou cenu.

Jenže tato oblast není pouze o moři. Stačí, abyste se „posunuli“ třeba jen o dva kilometry do vnitrozemí a hned vidíte, že právě v této době tady panuje nevídané sucho! A pozor. Vyhlášení místních úřadů zní: žádné bazény, mytí aut, zavlažování trávníků a zalévání nedůležitých plodin.

Smrtící sucho

Mému příteli uschly (mimo jiné) mandarinky, granátové jablko, broskev, mandloň, potom samozřejmě skoro všechny květiny, třeba ibišek a okrasný bílý jasmín. Teď statečně bojuje o citrus, šalvěj a nějaké další stromky, které ovšem neumím identifikovat. Každopádně jeho nevelký olivový sad zatím vypadá, že vodu nepotřebuje. Staleté olivy nás, díky bohu, nejspíš přežijí!

Já jsem se byl ještě projít nedalekým lesíkem, kde vždy tekl tenký proud potůčku z místních hor. Nic. Tam, kde se vždy rochnili zdejší divočáci, ani kapka vody, žádná rozblácená tratoliště, ani dekagram vlhkého bláta. A to je alarmující!

Rajčata vyvažovaná zlatem

Zahradníci odmítají vysazovat rajčata, protože si nejsou jistí, zda je budou mít čím zalévat. A tak v zemi, kde rajče je povinná ingredience téměř všech pokrmů, tak tady cena rajčat neúměrně stoupá. Lidé panikaří a kupují si vlastní záhony, že budou pěstovat pro svoji potřebu…

Telecí řízek za 300 korun? To je tak akorát Enjoy Představte si, že máte na talíři nádherný telecí řízek! Je z telecí kýty naklepaný natenko, tak jak je zvykem třeba v Rakousku. Je tak akorát usmažený, samozřejmě na másle. A podávaný s bramborovým salátem. Řekněme, že jeho cena je 300 korun. Připadá vám to moc? Pojďme si s gurmetem Pavlem Maurerem rozebrat, co všechno je třeba do ceny takového Wiener Schnitzelu započítat. Pavel Maurer Přečíst článek

A já si říkám, je to dobře? Pro někoho asi jo. Každopádně, třeba si díky katastrofálnímu suchu uvědomíme, že nic není zadarmo. A že neustálá nabídka v supermarketech všeho - v zimě v létě, sezóna/ne-sezóna - je vlastně tak trochu bláznivá a hlavně nepřirozená. A do budoucna spíš neudržitelná!

Přemýšlím o vodě a myslím, že bychom o ní - alespoň občas - měli přemýšlet všichni. Voda je totiž úplně nejzajímavější, když ji nemáte k dispozici. Už jste to někdy zažili? Že se nemůžete napít, vyčistit si zuby nebo si umýt ruce či obličej, když zrovna chcete? Najednou nastává situace, že ten kohoutek nikde není a nebo je, jenomže z něj nic neteče. Věřte mi, že je to velmi zvláštní pocit, když dostanete nařízeno od svého starosty, že můžete používat vodu pouze pár hodin denně a ne pro všechno, co byste si přáli.

Voda bude dražší

Myslím, že jsem někde četl, že voda bude dražší. Nejen u nás, ale všude. Když si představím, že vodu, kromě celé gastronomie, používá prakticky veškerý průmysl, trochu se bojím. Je celkem jasné, že její cena se promítne prakticky do všeho kolem nás. Já ale stejně věřím, že to určitě přežijeme, ale třeba nás tahle situace naučí méně vodou plýtvat. To pro začátek stačí!

Pavel Maurer: Co měl král Karel III. k obědu v den korunovace. Exotiku v klasice Enjoy Miliony lidí na celé planetě o víkendu sledovaly nevídanou korunovaci. Mě na této unikátní parádě samozřejmě zajímá pohled gastronomický. Co asi po těch únavných hodinách čekání, mávání, modlení, zpívání a provolávání slávy nakonec měli k jídlu? Jak vypadal korunovační oběd? Co jedli a pili nejprestižnější aristokraté světa? Kdo měl tu čest a pochopitelně i nejvyšší prověrku, aby mohl potěšit vyprahlá hrdla králů, ministrů, princezen, vévodů, knížat, slovutných lordů a prezidentů? Pavel Maurer Přečíst článek

Pavel Maurer: I obyčejné bylinky dokáží udělat z každého jídla gurmánský zážitek Enjoy V bytě, na balkoně, na zahradě. Bylinkám se může dařit všude. A v jídle udělají obří službu. I ty nejobyčejnější rostlinky umějí být kořením života, míní gurmet Pavel Maurer a přiznává, že jejich pěstování propadl. Pavel Maurer Přečíst článek

Je libo moučné červy k večeři? Hmyz se pomalu vkrádá i do jídelníčku Evropanů Enjoy Je libo saranče na grilu, vařeného škorpióna nebo smaženého moučného červa v bramborovém těstíčku? Hmyz se pomalu, nenápadně a nenávratně vkrádá do našeho jídelníčku. A je dost pravděpodobné, že bez něj to v příštích letech naše planeta z hlediska výživy obyvatelstva nepřežije. Pavel Maurer Přečíst článek