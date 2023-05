Pavel Maurer: Co měl král Karel III. k obědu v den korunovace. Exotiku v klasice

Miliony lidí na celé planetě o víkendu sledovaly nevídanou korunovaci. Mě na této unikátní parádě samozřejmě zajímá pohled gastronomický. Co asi po těch únavných hodinách čekání, mávání, modlení, zpívání a provolávání slávy nakonec měli k jídlu? Jak vypadal korunovační oběd? Co jedli a pili nejprestižnější aristokraté světa? Kdo měl tu čest a pochopitelně i nejvyšší prověrku, aby mohl potěšit vyprahlá hrdla králů, ministrů, princezen, vévodů, knížat, slovutných lordů a prezidentů?

Kdo byl ten vyvolený, asi trochu vystresovaný a bezesporu nesmírně unavený šéfkuchař a co bylo dobrého? „Korunovační quiche” je pokrm oblíbený novopečeným králem, který příliš nevyznává maso. Je plněný špenátem, čedarem, fazolemi a voňavým estragonem a důvodů, proč byl vybrán, je několik. Lze jej snadno přizpůsobit různým dietním požadavkům a jeho výroba není příliš nákladná. Konzumuje se teplý i studený. Královský palác doporučil quiche servírovat spolu se zeleným salátem a vařenými novými bramborami.

Korunovační quiche” je pokrm oblíbený novopečeným králem, který příliš nevyznává maso ČTK

Kulinářství nezná hranice

Dalším jídlem byly jehnějčí kotlety s asijskou marinádou podle receptu špičkového šéfkuchaře Kena Homa. Potom grilovaný lilek ochucený česnekem a podávaný s jogurtovou omáčkou s kari kořením a mangovým čatní, který připravila hvězda televizních kuchařských show Nadiya Hussain.

Sladký dezert vymyslel michelinský šéfkuchař Adam Handlig a je kombinací tradičního yorkshirského moučníku podobného perníku, jahodového želé, pudinku ochuceného čerstvým zázvorem a kandovanými pistáciemi. Pro mě je nejvíc zajímavé, že tři osoby zodpovědné za královské menu byly: Asiat, žena z britsko-bangladéšskými kořeny a Skot. Je vidět, že kulinářství nemá hranice a impérium skvěle potvrdilo svůj celosvětový rozměr.

