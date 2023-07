Pavel Maurer: Není voda jako voda. Nekazte si dovolenou zrádnou kostkou ledu

Není ale voda jako voda a tuplem ne pro "zhýčkaného" Evropana. Dovolenou v tropech vám může znepříjemnit i pár nevinně vyhlížejících kostek ledu v osvěžujícím drinku. Gurmet Pavel Maurer se podělil o tip, jak si i na cestách vylepšit tuto životadárnou tekutinu.

Tyhle řádky píšu v severním Katalánsku, kde již třetí měsíc pobývám na území, které český turista zná pod názvem Costa Brava. Je tu horko, ale když se podívám na teplotní předpověď pro Českou republiku, tak jsme prakticky nastejno. Jediná místní výhoda je, že od moře nebo z Pyrenejí občas fouká. A tak se to nebývalé teplo dá lépe snášet. Ale teploty se tu drží vysoko i v noci, dvacetpětstupňů je standard, zatímco v Česku se na noc příjemně ochladí a dá se tak lépe spát. No a pochopitelně, když jste pak třeba v Barceloně, tak naakumulované teplo sálá také z domů z betonu a asfaltových ulic. Letos navíc Španělsko omezuje vodní hospodářství, městské kašny jsou bez vody, nesmí se napouštět bazény, technicky zavlažovat zahrady a umývat auta. Dokonce jsem slyšel, že některé regiony vysílají do vzduchu drony, kterými kontrolují dodržování příslušných omezení a při porušení přicházejí citelné pokuty.

Voda. Strategická položka, v určitém smyslu možná víc důležitá než nafta, plyn, atom. Když auto nemá benzín, je to otrava, ale když člověk nemá vodu je to smrt! Ženy v některých afrických vesnicích chodí denně čtyři až šest hodin ke společným studnám, aby nabraly pitnou vodu do svých nádob, které pak ladně odnášejí na svých hlavách. Říká se, že i proto mají tak krásně rovné držení těla a nikdy je netrápí plotýnky a bolest za krkem. Když není voda, je to opravdu velký problém.

Víte, co pijete?

O to víc, právě v těchto horkých dnech doma i u moře je třeba nakládat s vodou chytře. Jednak neplýtvat a pak pít kvalitní vodu. Musíme co nejvíce zavlažovat své tělo. Ovšem měli bychom vědět jakou vodu pijeme. Já osobně se vyhýbám vodě balené, vadí mi plastové obaly, vadí mí transport sem a tam, mnohem víc využívám různých domácích „čistíren”. Možností je dnes mnoho, ať už používáme různé kuchyňské nádoby s filtry, nebo máme přímo nainstalovány tyto filtry na vodovodní řad. V zahraničí k vodě často čichám a když cítím příliš chlóru nebo jiné chemikálie, začnu hledat alternativní zdroje. V takovém případě se podvoluji i vodě balené, i když netuším jak byla uskladněna, jaká je kvalita plastové lahve a tak podobně.

Poradím vám zcela unikátní způsob jak si „vylepšit“ vodu nejen doma, ale i na cestách. Je to aktivní uhlí z Karélie zvané - šungit. Šungit, cituji, je hornina, jehož největší naleziště se nachází v severozápadním Rusku. Jde o vynikající antioxidant. Nic se nevyrovná jeho schopnosti čistit vodu od škodlivých příměsí. Současně dodává organismu prospěšné mikro a makroprvky. Jedná se o velmi silný a vzácný kámen, který neutralizuje elektromagnetické záření.

Rozhodně nejsem reklamním pracovníkem, agentem ani prodejcem šugnitu, ale vděčným uživatelem. Osobně mám již několik let v kuchyni na stole velkou karafu s šungitem a vodou, která nám všem doma chutná. Celý pytlík tohoto produktu stojí pár korun a určitě vodě prospěje.

Pokud vám někdo v jakémkoli místě na světě nabídne vodu, nebo voda prostě poteče z kohoutku, nebo vám ji v podobě ledových kostek vrhnou do nápoje či osvěžujícího koktejlu, buďte ostražití! Voda je přítel, ale pro naše zhýčkaná evropská bříška může být nečekaným skrytým problémem velkých střevních potíží. Nechci tím naznačovat, že nejbezpečnější je pít pivo, víno, rum nebo whisky (i když je to moje soukromá teorie přežití v kontaminovaném prostředí), ale faktem je, že tekutiny již zpracované poskytují jistotu. Ale pozor na led - ten může všechno zvrátit. A tak vám přeji skvělou dovolenou - a buďte opatrní, ať si to užijete.

