Telecí řízek za 300 korun? To je tak akorát

Představte si, že máte na talíři nádherný telecí řízek! Je z telecí kýty naklepaný natenko, tak jak je zvykem třeba v Rakousku. Je tak akorát usmažený, samozřejmě na másle. A podávaný s bramborovým salátem. Řekněme, že jeho cena je 300 korun. Připadá vám to moc? Pojďme si s gurmetem Pavlem Maurerem rozebrat, co všechno je třeba do ceny takového Wiener Schnitzelu započítat.

Pro lepší představu si jej rozkrájíme třeba jako pizzu na různě velké trojúhelníčky a do každého si můžeme symbolicky dosadit položku, bez níž by takový chutný řízeček prostě nemohl nikdy existovat.

Jednou částí řízku jsou určitě energie. Elektřina, plyn, voda. Bez nich by řízku nebylo. A tato položka, zvláště v poslední době, vystřelila dost nahoru.

Dále jsou to samotné suroviny: maso, vejce, sůl, strouhanka atd. A tady záleží, zda restaurace odebírá maso od farmáře, v bio kvalitě, z velkochovů, z Polska nebo Argentiny, jestli je předpřipravené, nebo si jej kuchař bourá sám. Pochopitelně se to týká i všech dalších ingrediencí, jejichž cena se různí podle kvality a dodavatelů.

Kdo vám z řízku „ujídá“

Další položkou, nebo kouskem řízku musí být část platu kuchaře, který jej připravil, ale číšníka a nesmíme zapomenout ani na majitele restaurace, který si a po právu chce taky „trochu líznout”. Mimochodem, platy kuchařů a šéfkuchařů se v poslední době šplhají do neuvěřitelných sum. Hodně restauratérů si stěžuje, že nemůže sehnat kvalitní lidi na plac a především do kuchyně, a že jejich profesní kvality dost pokulhávají za jejich finančními představami.

Některé gastronomické podniky kvůli personální nouzi již musely zatáhnout roletu. Platy bezesporu dost významně mávají s rozpočtem podniků a z našeho řízku si ukrojí často dost velký kus.

Pořádnou a někdy až „smrtící“ porci pak ale „zblajzne” nájemné, které je v některých exponovaných lokalitách pro spoustu podniků tragickou položkou v celkovém rozpočtu. V některých zemích (třeba v Německu) je nájemné pro restaurace regulováno zákonem. V Dánsku je některým bistrům, kavárnám, barům či restauracím dokonce částečně odpouštěno, aby byl zachován život a ruch na pěších zónách či v opuštěných lokalitách měst.

Další část našeho řízku si ukousne účtárna, pak pochopitelně daně, ale nesmíme zapomenout také na fakt, že někdo po nás musí umýt nádobí, vyprat ubrusy, koupit ubrousky, vyměnit rozvrzané židle, vytisknout meníčko, umýt okna. Za to všechno se také platí.

Když si tohle všechno spolu s vámi představím a poctivě rozdělím mezi jednotlivé části řízku, už se asi z toho zbytku moc nenajím. Na kvalitu a profesionální zpracování samotného masa už toho moc nezbývá.

Nejlepší řízky hledejte mimo turistické tahy

Není proto náhodou, že mnoho vynikajících a kvalitních restaurací v Česku i ve světě najdete v zapadlých uličkách, v okrajových lokalitách, kde byste je mnohdy nečekali. Zatímco na těch hlavní tazích, významných náměstích a bulvárech se někdy člověk šeredně splete. Občas prostě propadnete iluzi, že na té nejrušnější turistické trase, jako jsou Champs-Élysées, Václavák, Rákoczi nebo Mariahilfer Strasse, to prostě musí být skvělé. Ono to často i velmi atraktivně vypadá, ale když si pak spočítáte, že „polovina” vašeho řízku nejspíš padla na extrémně vysoké nájemné a na luxusní vybavení interiéru, na elektronické jídelní a vinné lístky, tak kolik peněz asi nakonec zbylo na plat dobrého kuchaře a na dobrý kus masa od spolehlivého dodavatele?

A v tom je celé to kouzlo. V gastronomii, možná víc než v kterémkoli jiném oboru, je třeba být neustále ve střehu, nepodléhat okázalostem. Protože to, co si nakonec dáte do břicha, vás může neuvěřitelně potěšit, ale také úplně „otrávit”.