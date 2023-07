Pavel Maurer: Vědci šlechtí „nenáročné“ rajče. A já se ptám, bude mi chutnat?

Rajčata, původně označovaná jako rajská jablka, jsou pro gurmeta Pavla Maurera něco jako pozemský zázrak, rostou téměř všude a v kuchyni umí udělat velkou parádu. Má to ale háček, při pěstování jsou náročná na přísun vody. A ta se s postupující klimatickou změnou stává stále vzácnější. Vědci nelení a šlechtí odrůdy, které tolik závlahy nepotřebují. Co myslíte, ztratí takové nežíznivé rajče na chuti? přemítá Maurer.

Asi vás moc nepřekvapí, že Kryštof Kolumbus a jeho „mořská parta“ přitáhli do Karibiku a Jižní Ameriky smrtící infekční choroby a na oplátku si jako „poděkování“ odvezli do Evropy, kromě tun zlata, také sazenice kukuřice, brambor a rajčat. V 15. a 16. století to byly celkem exotické, chuťově ne příliš gurmánské plodiny, které ovšem postupem doby sehrály a i dnes sehrávají významnou roli v našem jídelníčku. Dokážete si představit italskou kuchyni bez rajčat? Nebo naši bez brambor? Já tedy ne!

Rajčata jsou opravdu velmi významná zelenina a některé výzkumy tvrdí, že obsahují neuvěřitelné množství pro naše tělo prospěšných látek. Nechci rozebírat osud těch, co mají rajče na „black listu“, a pevně věřím, že dokázali najít adekvátní náhradu, která jim víc chutná.

Musím ovšem zmínit, že není rajče jako rajče. Občas si doma dělám „slepou ochutnávku“. Koupím třeba deset různých rajčat ze supermarketů, od několika farmářů a přidám dokonce i něco z vlastní zahrádky. Pak požádám manželku, aby mi zavázala oči, a tyto různé vzorky ochutnávám. Někdy si to vyzkoušejte, pocítíte ty diametrální rozdíly v chuti!

Chvíli budete žvýkat polystyren, pak „něco“ úplně bez chuti, dojde i na nějaké kyseláče a pak to přijde. Vaše chuťové pohárky zaznamenají symfonii chuti opravdového rajčete. Jméno pěstitele si poznamenejte a pokud to jen trochu půjde, už nekupujte jinde.

Samozřejmě je třeba respektovat, že jiná rajčata používáme na vaření a jiná do salátů. Třeba v Řecku, Španělsku nebo v Itálii mají běžně v obchodech rajčata rozdělena chuťově a cenově podle jednotlivých druhů a způsobů gastronomické úpravy. Takže to tam zákazníci mají jednodušší. Ale my Češi si poradíme i tak.

Rajské jablko, pozemský zázrak

Rajčatům, plodině v Evropě ještě před pěti sty lety zcela neznámé, se daří téměř všude na světě. Úžasná je i jejich druhová rozmanitost. Produkce rajčat je dnes přímo enormní, což je vzhledem k jejich náročnosti na závlahu pro planetu také poměrně velká zátěž. Nedávno ale proběhla tiskem zpráva, že izraelští vědci vyvinuli novou variantu rajčat, která vykazují zvýšenou odolnost vůči suchu a mohou pomoci farmářům v boji s destruktivními následky klimatické změny.

Nový objev vědců z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě může významně ovlivnit zvýšení výnosu a odolnost rajčat vůči suchu. Každý, kdo měl někdy na záhonu nebo v truhlíku rajče, ví, že se neobejde bez spousty vody. V porovnání s komerčními odrůdami rajčat lze u nové varianty snížit spotřebu až na polovinu. To je samozřejmě fantastická úspora vody, stále významnější strategické suroviny. To můžeme pocítit i v těchto dnech, kdy vidíme ve zpravodajství z celé Evropy, že udeřila nevídaná horka, že v mnoha městech zavírají veřejné fontány, na mořských plážích jsou vyřazeny sprchy, nesmí se napouštět soukromé bazény a že v dalších letních měsících nás zřejmě čekají další omezení.

Vědci šlechtí „nenáročné“ rajče. Jak to dopadne?

Takže kupříkladu rajče, které spotřebuje v horku litr vody denně, v „nové“ formě klidně přežije s půllitrem. Moje otázka je ovšem ze světa kulinárního: „Bude mi tohle rajče ještě pořád chutnat?“

Dokáží vědci při snížení náročnosti na závlahu udržet skvělou chuť a aroma rajčat? Bude mít modifikované rajče v sobě pořád dost vitamínů, antioxidantů, karotenoidů a jiných zdraví prospěšných látek?

Příroda nás naučila, že spousta plodin, které trochu „trpí“, ze sebe vydává úžasné plody, jako například vinná réva, ale je také dost jiných plodin, které, když jim odeberete něco z toho, co jim naordinovala příroda, tak naopak začnou produkovat zmetky.

Mnoho zemědělských plodin už bylo v minulosti modifikováno či geneticky vyšlechtěno, některé úspěšně, jiné méně. Tak snad to pro rajčata dopadne dobře. Ať už je máme ve svém jídelníčku v oblibě, anebo do nich nedokážeme ani kousnout!

