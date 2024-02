Pavel Maurer: Bublinky nevadí. Jednou provždy, zuby se po nich víc nekazí

Žádná celulitida, zubní kaz či žaludeční vředy. Pokud máte rádi vodu s bublinkami, klidně ji pijte. Nebojte se děsivých fám o perlivé vodě, jsou to především vybájené mýty, upozorňuje gastroinfluencer Pavel Maurer.

„Perlivá (sycená) voda je nasycená bublinkami oxidu uhličitého (CO2). Některé vody tento plyn obsahují přirozeně (minerální vody) a do jiných (sodovka) je uměle přidáván,“ zní odborná definice.

A proč se nápoje tímto plynem záměrně sytí? Protože některým z nás prostě více chutnají! Nápoj s bublinkami prokrví sliznice dutiny ústní, což navodí příjemné brnění v ústech a zlepší se nám senzorická hodnota nápoje i pokrmů. Zároveň se však nezvýší jeho kalorická hodnota. Pokud ovšem nejsou do perlivé vody přidány cukry, dochucovadla, barviva a další zbytečnosti.

Když v restauraci objednávám vodu, devadesát procent žen žádá neperlivou. Myslím, že je k tomu vedou především tři důvody: nechtějí, aby se jim během stolování zpětně vracel do úst CO2, prostě aby neříhaly. Pak se bojí, že jim bublinky zkazí zuby. A případně ještě někde omylem natrefily na nesmysl, že bublinky podporují náchylnost k celulitidě. Pár takových „fake news“ stačí k tomu, že si pro jistotu prakticky nikdy nedají perlivou vodu.

Dlouhodobě sleduji několik žen ve svém okolí, do nichž se mi občas podaří propašovat perlivou nebo alespoň „jemně perlivou“ vodu a ani po mnoha letech jsem si nevšiml, že by se u nich negativně projevil některý z těchto strašáků.

Propláchnutí chuťových pohárků

Ano, pravda, bublinky v nápojích mohou způsobit nepříjemné nadýmání a to zejména u osob s citlivým trávením. Perlivé nápoje nejsou úplně vhodné pro osoby po operacích trávicích orgánů, při zánětech střev, refluxu a při potížích s nadýmáním.

Nicméně, většina odborníků se shoduje, že čistá perlivá voda naše zdraví nijak závažně neohrožuje. Dokázán je pouze účinek na plynatost a nadýmání. Popíjením „bublinek“ rychleji stimulujeme tvorbu žaludečních šťáv, což urychluje trávení, ale současně nám perlivá voda jakoby „čistí“ chuťové pohárky na jazyku a jsme pak mnohem citlivější k různým chutím, ingrediencím a finesám lahodných pokrmů či nápojů.

K vínu raději vodu nesycenou

Když už jsem u nápojů, při několika vinných testech naslepo (blind-testing) se potvrdilo, že kombinace minerálních a perlivých vod způsobuje velmi odlišné vnímání vína. Někdy může přírodně sycená minerálka dokonce značně změnit koncovou chuť a téměř zkazit dojem z vína. Sommeliéři proto doporučují k vínu spíše vodu neperlivou a zcela neutrální.

Odborná veřejnost je pod tlakem stále nových výzkumů a není v konzumaci perlivé vody vždy v úplné shodě. Proto doporučuji - všeho s mírou. Pokud bublinky někoho vysloveně dráždí, myslím, že se bez nich určitě obejde. Pokud je však naše tělo v pořádku, myslím, že proložit našim pitným režimem vodu sycenou, ať už přírodně nebo uměle, rozhodně není na škodu. V restauracích už nám ji servírují přes třicet let. Jako první v Česku nabídli hostům perlivou vodu v pražské restauraci V Zátiší, psal se rok 1991. Do té doby nevídané je dnes zcela běžné. A v naší rodině si objednáváme vždy to samé: jednu s a jednu bez bublin. Ale hlavně nesmí být v platu!

