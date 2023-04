Moje gastro cesta začala klinickou smrtí, říká gurmet Pavel Maurer

„Nejvíce, ze všeho co jsem kdy udělal, mě těší naše občanská iniciativa 3DUBY. Tu jsme s manželkou založili ještě s Martinou Navrátilovou v době, kdy se celý gastro nápad jen rozjížděl,” říká jedna z nejvýraznějších tváří české gastronomické scény Pavel Maurer. „Chtěl jsem, aby tady po mně něco zbylo. Zasazení stromů předcházela nehoda v Alpách, při níž jsem prožil klinickou smrt,“ uvedl v pořadu Značka: Osobně zakladatel nezávislého průvodce po tuzemských restauracích Maurerův výběr Grand restaurant a oblíbené gastro události Prague Food Festival.

„Jsem ‚pure‘. Snažím se přistupovat otevřeně ke všemu, co dělám. Tak jsme postavili i Maurerův výběr,” říká. Pavel záměrně mluví v množném čísle, protože od počátku stál za žebříčkem restaurací celý tým lidí, kteří se na projektu podíleli, ač mu Pavel Maurer dal svou tvář i jméno. „S nápadem spojit projekt s mým jménem přišel právník. Argumentoval, že by to znamenalo vyšší ochranu před kopírováním. Zprvu jsem to vůbec nechtěl, bránil jsem se tomu. Měl jsem strach jít s kůží na trh,” vysvětluje Maurer v pořadu Kataríny Krajčovičové o budování a síle osobní značky.

Jít s kůží na trh je riziko

Pokud projekt nese vlastní jméno zakladatele a je úspěšný, osobní značka zvyšuje svoji kredibilitu. Síla dobrého jména narůstá. Má to ovšem ale i svá rizika. Ani slavnému českému průvodci gastro světem se nevyhnuly stížnosti na transparentnost hodnocení a umístění v žebříčku. Některé skončily až u soudu. „Zakládali jsme si na transparentnosti. Všechno jsme dokumentovali, nemohli jsme si dovolit pochybit. K soudu jsem přijel na kole s taškou plnou spisů,“ vzpomíná. Soudy sice vyhrál, přesto kauzy z části pošpinily jeho dobré jméno.

V minulosti tento vystudovaný novinář působil jako copywritter a později se vypracoval až na kreativního ředitele. Kromě toho učil skoro 18 let na FAMU v Praze kreativní marketing. Část jeho přednášek se věnovala i osobní značce.

„V současnosti žijeme v době tak obrovského informačního šumu, že se v tom vůbec nedá vyznat. Proto jediná moje rada směrem k posluchačům je: Buďte jiní. Dělejte něco, co nikdo jiný nedělá,“ obrací se na diváky pořadu Newstream TV Maurer a přiznává, že se tímto doporučením sám řídí. Právě proto stále odkládá spuštění Prague Food Festivalu, jehož je tvůrcem. „Pokud nevymyslím něco, co bude úplně jiné než všechny ročníky předtím, tak ho neudělám,“ vysvětluje.

Kdy bychom se mohli dočkat dalšího ročníku oblíbeného gurmánského festivalu? A proč přirovnával studentům osobní značky Ivety Bartošové a J. D. Salingera (americký romanopisec, autor díla Kdo chytá v žitě - pozn. red.) se dozvíte v další části pořadu Značka: Osobně s Pavlem Maurerem. Aktuální epizodu sledujte v úvodu článku, nebo si ji poslechněte na vaší oblíbené podcastové platformě.

V úvodu pořadu se můžete podívat, jaký drink pro Pavla Maurera připravil barman v The Monkey Bar Prague jako výraz jeho osobní značky.

