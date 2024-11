Rekonstrukce bytu v Masné je poctou tradičnímu řeznickému řemeslu

Rekonstrukce starého bytu ve funkcionalistickém domě v historickém centru Prahy se ujali architekti ze studia Iva Hájková Studio. Celý proces velmi ovlivnila poloha a historie domu, ke kterému se váže tradice řeznictví a uzenářství.

Byt, nacházející se v ulici Masná v centru Prahy, o výměře 127 metrů čtverečních, je čistě pánskou záležitostí. Architketi tak dbali především na jednoduchost, kvalitu materiálů a lehkou strohost, která zajistila minimalistickou atmosféru s kontrasty kvalitních materiálů a zajímavých geometrických detailů. Interiér rovněž reaguje na moderní obrazy ze sbírky majitele bytu, a to lehkou barevností, která umění na stěnách harmonicky doplňuje.

Materiály vhodné pro funkcionalistický dům stojící v srdci starého města jsou kámen, terrazo, dřevo a chromové detaily. V případě dřeva architekti pracovali se všemi možnými variantami od masivu po dýhu nebo dýhu z kořene, tzv. kořenici. Toto má evokovat práci řezníka, který také zpracovává celý kus zvířete. V bytě se tak střídá světlé dřevo (podlaha) a elegantnější tmavší dřevo (nábytek).

V prostoru však najdeme i kovové prvky. A i ty dají vzpomenout na historii domu spjatou s řeznickým řemeslem. Autoři tak využili především chrom a nerez, jejichž barva do bytu vnáší jemnou šedavou záři typickou pro nože a kovové pulty v masařství. Světla odkazují na oblíbenou uzeninu – párečky a doplňují je i jiné minimalistické napodobeniny od paštiky po tlačenku. Barvu masa evokuje textil, jeho strukturu zase mramorový obklad. Neodmyslitelné doplňky jako hořčici, BBQ omáčku nebo křen se skrývají v barvách koupelen, barevnou příchuť pepře a papriky pak v ložnici.

