Austrálie dostane nový nejvyšší mrakodrap. A bude to Trump Tower
Realitní a developerská společnost Trump Organization, kterou založil současný americký prezident Donald Trump, podepsala s developerskou firmou Altus Property Group smlouvu na výstavbu prvního mrakodrapu Trump Tower v Austrálii. Náklady na projekt se odhadují na 1,5 miliardy australských dolarů (21,8 miliardy korun). Mrakodrap se stane nejvyšší budovou v zemi, uvedla v prohlášení společnost Altus Property Group.
Mrakodrap se bude nacházet v oblíbeném přímořském letovisku ve státě Queensland. Budova bude zahrnovat šestihvězdičkový hotel, 270 apartmánů, obchody, restaurace, bary, plážový klub a bazén. Stavba o výšce 340 metrů překoná melbournskou věž Australia 108 o 15 metrů.
Společnost Altus uvedla, že dohoda s Trump Organization byla podepsána v resortu Mar-a-Lago již 14. února. Nyní byla naplno zahájena fáze návrhu, technického projektování, výstavby a vybavení hotelu.
FOTOGALERIE: Plány na Trump Plaza v Dubaji
Generální ředitel Altusu David Young uvedl, že se o tento projekt snažil téměř 20 let. V roce 2007 zavolal Ivance Trumpové, aby jí představil resort Trump jako „nejlepší turistickou nemovitost v Austrálii“. Projekt podle něj financují soukromí investoři ze Singapuru, Hongkongu, Spojených arabských emirátů a Spojených států.
Podle Altusu bude projekt v australském vlastnictví, ale vše bude postaveno a vybaveno podle požadavků společnosti Trump Organization. Budova ponese název Trump. Ceny bytů v budově budou pravděpodobně začínat na pěti milionech AUD.
