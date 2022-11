Unikátní MS v Kataru: Nejdražší, první v muslimské i arabské zemi, v jediném městě – a pozor, téměř bez alkoholu

Po čtyřech letech se oči všech fotbalových fanoušků znovu upnou na fotbalový vrchol, mistrovství světa. Překvapivá volba padla před 12 lety na subtropický Katar, přičemž v mnoha ohledech bude šampionát unikátní. Mnohomiliardová show, která začíná v neděli, bude prvním mistrovstvím světa ve fotbale v arabském světě, prvním v konzervativní muslimské zemi, což obnáší i velmi přísná pravidla pro konzumaci alkoholu ze strany fanoušků a dalších, a prvním pořádaným v jediném městě a jeho okolí, v Dauhá, napsal deník The Wall Street Journal.

Arabská monarchie Katar – země s pouhými 2,8 miliony obyvatel, ale podle HDP na hlavu třetí nejbohatší na světě – finišuje přípravy na mistrovství světa ve fotbale, které v neděli odstartuje zápas domácí reprezentace s Ekvádorem. Šampionát se nepodobá žádné celosvětové fotbalové události předtím, neboť až dva miliony obvykle hlučných fotbalových fanoušků postupně navštíví město, které má mizivé zkušenosti se západním typem fotbalového cestovního ruchu, napsal The Wall Street Journal.

Svátek za 200 miliard dolarů

Nadcházející světový šampionát je zároveň jednoznačně nejdražší v historii. Celkové náklady na pořádání včetně investic do infrastruktury překročily 200 miliard amerických dolarů (téměř pět bilionů korun). Dosud nejdražší šampionát v roce 2014 vyšel brazilské pořadatele zhruba na 15 miliard dolarů. Pro mistrovství bylo mimo jiné postaveno sedm nových stadionů.

Národní letecký dopravce, prestižní Quatar Airways, přeskupil svou globální dopravní síť, aby uspokojil poptávku co nejvíce fanoušků ve světě. Kvůli turnaji letecká společnost zrušila nebo omezila lety do některých měst v Africe a Asii a místo nich přidala lety do Madridu, São Paula, Dallasu a Miami. Podle údajů FIFA nejvíce prodaných vstupenek pochází z Kataru, USA, Saúdské Arábie, Anglie a Mexika.

Odhadovaný počet návštěvníků výrazně převyšuje počet hotelových pokojů v městě, které jsou proto těžko dostupné. V Dauhá se nachází pouze 45 tisíc pokojů. V okolí města v poušti proto vyrostly dočasné fanouškovské vesnice s obytnými přívěsy a pouštními stany pro tisíce lidí. Mnohé výletní lodě v Dauhá byly upraveny na ubytování návštěvníků, vláda si rovněž pronajala tři výletní lodě od italské společnosti MSC Cruises s tisíci pokojů, které zakotvily u pobřeží.

Mnoho fanoušků se vstupenkami bude muset zůstat v okolních vzdálenějších městech včetně Dubaje, Rijádu a Maskatu a budou denně přepravováni desítkami spojů letecké kyvadlové dopravy. Fanoušci na těchto 60- až 90minutových letech nemají povoleno žádné zavazadlo a mohou zůstat v zemi maximálně 24 hodin – i s rizikem, že někteří fanoušci si budou příliš užívat pozápasových oslavných párty a zmeškají svá letadla.

V celém Kataru jsou pouze dva obchody s alkoholem

Tedy pokud vůbec nějaké párty budou. O fotbalových fanoušcích je známo, že si před zápasem i po nich vychutnají jeden nebo více půllitrů. Katar však nemá téměř žádnou kulturu pití. Celá země má dva obchody s alkoholem, které vlastní stát, a bary jsou omezeny na mezinárodní hotely. Má proto malou zkušenost co se týče řešení nevhodného chování fanoušků, které je stále součástí mnoha evropských zápasů, podotkl WSJ.

Pití alkoholu bude povoleno na vyhrazených místech mimo stadiony, nikoli na tribunách nebo vestibulech. Večer budou moci diváci popíjet pouze v jedné z několika centrálních fanouškovských zón. Otázky ohledně pití alkoholu katarské úředníky rozčilují. „To mě přivádí k šílenství," řekl Hassan Al Thawadi, vysoký představitel katarské organizačního výboru, na otázky týkající se alkoholu. „Každý, kdo se bude chtít napít, bude moci," tvrdí.

Katar jako autoritářská monarchie však již přijal některá extrémní opatření, aby zajistil hladký průběh turnaje. Hostitelská země uzavřela na listopad hranice pro turisty a do země povolila pouze fanouškům s vstupenkou a maximálně třem členům jejich rodin a přátelům. Očekávané dva miliony návštěvníků akce se budou pohybovat v okruhu pouhých 56 kilometrů. Pro srovnání – když před čtyřmi lety turnaj pořádalo Rusko, byly stadiony roztroušeny od Moskvy přes Volgograd až po okraj Sibiře.

Ostře sledované město i stadiony

Úředníci budou moci sledovat provoz, dopravu a pohyb lidí napříč Dauhá, včetně stadionů, kde mohou tisíce kamer přiblížit a zachytit každý jeden obličej. „Na stadionu není žádný kout, který by nebyl pod dohledem. Každý kout a skulina, každá chodba, každý pokoj, parkoviště, sklep,“ řekl Niyas Abdulrahman, technologický ředitel katarského velitelského a řídicího centra pro mistrovství světa. „Kamery jsou všude," dodal.

Volba Kataru jako místa dalšího mistrovství světa je od počátku považována za kontroverzní, nejen kvůli nízké fotbalové tradici, ale i extrémně teplému počasí, kvůli kterému se šampionát nekoná jako vždy v létě, ale až nyní v listopadu a prosinci. Objevila se obvinění, že bohatá země získala pořadatelství za pomoci úplatků. Výstavbu stadionů a infrastruktury provázely zprávy o špatných podmínkách pracovníků a dokonce i smrtelně zraněných na pracovištích. Kritiku také vyvolává zákaz homosexuality v zemi.

Katar stejně jako FIFA ale uvedly, že na turnaji je vítán každý bez ohledu na jeho původ, původ, pohlaví, sexuální orientaci, náboženství nebo národnost. „Budou tady dva miliony lidí z celého světa a my ukážeme, že lidstvo může žít společně v míru," řekl minulý měsíc na tiskové konferenci prezident FIFA Gianni Infantino.