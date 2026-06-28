Češi utíkají před vedrem. Vedle moře roste zájem o sever Evropy
Češi dál míří hlavně za mořem do jižní Evropy, stále víc jich ale hledá únik před vedrem. Roste zájem o Kodaň, Oslo, Island, Skotsko nebo Azory, zatímco letenky zdražily až o pětinu a cesty do USA ztrácejí na popularitě.
Češi při plánování letních dovolených dál nejčastěji volí jižní Evropu. Roste ale i zájem o destinace s mírnějším klimatem, kam lidé vyrážejí za nižšími teplotami, přírodou a aktivnější dovolenou. Prodejci letenek mluví o trendu označovaném jako „coolcation“, tedy cestování do chladnějších míst v době letních veder.
Zájem roste například o Kodaň, Oslo, Island nebo Skotsko. Podle Lukáše Kubáta ze Student Agency se ve srovnání s loňským létem zvýšily prodeje letenek do Kodaně o 75 procent, do Osla o 64 procent a na Island o 53 procent.
„Tento vývoj odpovídá celoevropskému trendu označovanému jako coolcation, kdy cestovatelé během letních měsíců stále častěji vyhledávají destinace s mírnějším klimatem a snaží se vyhnout extrémním vedrům,“ uvedl Kubát.
Podobný posun sleduje také portál Letuška.cz. Podle Josefa Trejbala roste zájem o severní Evropu a Pobaltí, například o Island, Švédsko, Lotyšsko nebo Gdaňsk.
Levné last minute zájezdy se ještě najít dají, ale výběr se rychle zužuje. Kdo chce konkrétní hotel, dobré služby a přesný termín, musí počítat s vyšší cenou. Část lidí proto znovu volí dovolenou v Česku.
Češi chtějí levně k moři. Chorvatsko už jim přestává vycházet
Názory
Levné last minute zájezdy se ještě najít dají, ale výběr se rychle zužuje. Kdo chce konkrétní hotel, dobré služby a přesný termín, musí počítat s vyšší cenou. Část lidí proto znovu volí dovolenou v Česku.
Výrazný nárůst poptávky po mírnějším klimatu registruje i cestovatelský portál Zaleťsi.cz. „Největším překvapením letošní sezony jsou právě Skotsko a Azory, po nichž vzrostla poptávka až o 50 procent. Roste zájem také o Madeiru a nově i Porto Santo,“ uvedl Miroslav Polach. Lidé podle něj častěji hledají kombinaci dobré ceny letenky, přírody, menších davů a možnosti aktivnější dovolené.
Důraz na bezpečnost
Poptávka po cestování zůstává vysoká i přes geopolitickou nejistotu. Podle Trejbala lidé kladou větší důraz na bezpečnost a stabilitu cílové země. Neznamená to ale, že by přestávali cestovat. Spíše mění destinace a častěji volí například Albánii nebo Černou Horu.
Hlavním tahounem letní sezony ale zůstává jižní Evropa. Podle mluvčí Kiwi.com Daniely Chovancové vzrostl počet rezervací českých zákazníků meziročně o čtvrtinu a počet cestujících o pětinu. Nejoblíbenějšími zeměmi jsou Itálie a Španělsko, za nimi následují Řecko, Francie, Británie, Portugalsko, Albánie, Chorvatsko a Bulharsko.
Mezi nejžádanější města patří Málaga, Řím, Barcelona, Tirana, Londýn, Vídeň, Paříž, Palma de Mallorca, Alicante, Milán, Katánie a Atény. „Tirana se letos probojovala mezi nejoblíbenější cíle a pomalu se stává symbolem nastupujících dostupných destinací,“ uvedla Chovancová. Větší zájem je letos také o Bari či Maltu, Student Agency eviduje nárůst prodeje letenek do Splitu.
Češi kupují letní dovolené stále dřív a sází hlavně na jistotu ceny, hotelu a termínu. Nejvíc táhne Řecko, Turecko a Egypt, zatímco mezi skokany sezony patří Malta a Albánie. Rodinná dovolená u moře vyjde v průměru na 69 tisíc korun.
Za týden u moře 69 tisíc. Češi nejvíc kupují Řecko, Turecko a Egypt
Money
Češi kupují letní dovolené stále dřív a sází hlavně na jistotu ceny, hotelu a termínu. Nejvíc táhne Řecko, Turecko a Egypt, zatímco mezi skokany sezony patří Malta a Albánie. Rodinná dovolená u moře vyjde v průměru na 69 tisíc korun.
Naopak slábne zájem o Spojené státy. Podle Polacha klesla poptávka po cestách do USA meziročně přibližně o 30 procent, pokles zájmu o New York zaznamenala i Student Agency. Méně lidí míří také do některých destinací na Blízkém východě kvůli konfliktu v regionu.
Mění se i způsob cestování. Podle Kubáta Češi místo jedné delší dovolené během roku častěji vyrážejí na několik kratších pobytů. Kiwi.com uvádí, že medián délky letní cesty je letos šest dní, zatímco loni to bylo sedm. Nejčastěji cestují dvojice, přibývá ale i jednotlivců. Evropské metropole lákají hlavně páry a menší skupiny přátel, u přímořských destinací převažují rodiny.
Cestování zároveň zdražuje. Podle Polacha jsou letenky proti loňsku dražší o 10 až 20 procent a dostaly se na úroveň roku 2024. Důvodem jsou hlavně vyšší ceny paliva a také to, že loni byly letenky mimořádně levné kvůli konkurenčnímu boji nových aerolinek o pražské letiště. Podle Trejbala si lidé u evropských letů připlatí řádově stokoruny, u dálkových zpátečních letenek zhruba 2000 až 3000 korun.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.