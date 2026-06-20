Vědci hledají šetrnější cestu k početí. Spermie zkoušejí navádět magnetem
Reprodukční medicína hledá šetrnější metody, jak pomoci párům s neplodností. Jedna z nich zní téměř jako sci-fi. Spermie zmagnetizují a pomocí magnetického pole navádějí přímo k vajíčku. Zatím vše funguje pouze v laboratoři. Ale třeba jednou?
Reprodukční kliniky, včetně těch patřících Andreji Babišovi, mají kvůli neplodnosti populace dobrý byznys. Naopak systému sociálního zabezpečení hrozí kvůli nízkému počtu narozených dětí kolaps. V obojím mohou pomoci vědci. Aspoň zčásti.
S návrhem postupu, kdy při neplodnosti pomůže navigování spermie přímo v těle ženy pomocí magnetického pole, přišli vědci z německých a španělských výzkumných ústavů.
Výhodné je, že tato metoda by měla být pro ženy mnohem méně invazivní než klasické „početí ve zkumavce“.
Premiér Andrej Babiš podle předsedy ODS Martina Kupky lže, když tvrdí, že vyřešil svůj střet zájmů. Kupka novinářům řekl, že premiér nezveřejnil statut svěřenského fondu a část svých firem do něj vůbec nezahrnul.
Kupka se pustil do Babiše: O střetu zájmů lže, část firem do fondu nezahrnul
Politika
Premiér Andrej Babiš podle předsedy ODS Martina Kupky lže, když tvrdí, že vyřešil svůj střet zájmů. Kupka novinářům řekl, že premiér nezveřejnil statut svěřenského fondu a část svých firem do něj vůbec nezahrnul.
Síly přírody slábnou, pomáhá medicína
Lékaři konstatují, že nejlepší biologické podmínky pro porod prvního dítěte má žena do věku 25 let. Tomu však dnešní doba nepřeje. Ženy ve vyspělém světě se z mnoha důvodů, ekonomických i společenských, rozhodují pro mateřství později.
Třeba v Česku podle Českého statistického úřadu loni průměrný věk prvorodičky dosáhl 29,2 roku a překvapením už nejsou ani více než čtyřicetileté matky rodící prvního potomka. Průměrný počet narozených dětí připadajících na jednu ženu za celý její reprodukční věk v ČR klesl na 1,28. Připomeňme, že k udržení stále stejného počtu obyvatel by bylo zapotřebí 2,1 dítěte na jednu ženu.
Se stoupajícím věkem ženy, ale i muže, se však oslabují přírodní síly. Naštěstí v mnoha případech pomůže lékařská technika. Z umělého oplodnění se dnes v Česku rodí pět až šest procent dětí a jejich podíl stoupá.
Díky tomu se mnoho rodičů přece jen dočká potomka, a reprodukční kliniky mají, zaslouženě, dobrý byznys. Své o tom ostatně ví i premiér Andrej Babiš. Prostřednictvím svého stoprocentně vlastněného rozsáhlého holdingu SynBiol drží většinový podíl v investiční skupině Hartenberg, která mimo jiné ovládá řadu reprodukčních klinik v Česku i zahraničí. Do svěřenského fondu tyto aktivity nepřevedl.
Společnost FutureLife, která se zaměřuje na umělé oplodnění, rozšiřuje své působení v Británii. Nedaleko Londýna koupila kliniku Herts & Essex Fertility Centre. Jde už o třetí akvizici skupiny na britském trhu. Podle odhadů se cena pohybovala ve stovkách milionů korun.
Babišův Hartenberg expanduje: Třetí klinika umělého oplodnění v Británii
Zprávy z firem
Společnost FutureLife, která se zaměřuje na umělé oplodnění, rozšiřuje své působení v Británii. Nedaleko Londýna koupila kliniku Herts & Essex Fertility Centre. Jde už o třetí akvizici skupiny na britském trhu. Podle odhadů se cena pohybovala ve stovkách milionů korun.
Příliš invazivní zákroky
Obvyklé oplodnění ve zkumavce (přesněji v Petriho misce), nazývané IVF (in vitro fertilizace), probíhá tak, že se přímo k vajíčkům odebraným ženě z vaječníků přidávají spermie, aby se mohly spojit a vytvořit embryo. Když se to nedaří, vnese zkušený pracovník vybranou spermii pod mikroskopem tenounkou jehlou rovnou do vajíčka (tomu se říká intracytoplazmatická injekce spermie – ICSI). Vzniklý zárodek se pak implantuje ženě do dělohy.
Pro muže nemusí být odběr spermií velkou zátěží – až na výjimky, kdy třeba kvůli neprůchodnosti chámovodů je pro získání spermií nutný menší chirurgický zákrok. Zato pro ženy je odběr vajíček tenkou jehlou z vaječníků přes stěnu pochvy i následná implantace vzniklého embrya do těla nepříjemným invazivním zásahem.
Prvky, které mají vylepšit ničení rakovinných nádorů, se dají vyrábět v urychlovačích a dalších přístrojích – anebo také najít v radioaktivních odpadech. Jejich využití v medicíně se postupně rozbíhá a slibuje do pěti let vznik trhu v hodnotě 35 miliard dolarů.
Začíná miliardový závod: Místo ozařování přijdou radioaktivní léky
Enjoy
Prvky, které mají vylepšit ničení rakovinných nádorů, se dají vyrábět v urychlovačích a dalších přístrojích – anebo také najít v radioaktivních odpadech. Jejich využití v medicíně se postupně rozbíhá a slibuje do pěti let vznik trhu v hodnotě 35 miliard dolarů.
Magnetické kuličky navádějí spermii k vajíčku
A právě tuto invazivnost by měl odstranit postup vyvinutý v úvodu zmíněným německo-španělským výzkumným týmem. Zatím jej vyzkoušeli s hovězími spermiemi a vajíčky.
Ke hlavičkám spermií v laboratoři připojili malinkaté magnetické kuličky vytvořené z oxidů železa a polystyrenu, které nebránily pohybu bičíků. Pomocí vnějších magnetických polí pak výzkumníci řídili směr jejich pohybu v laboratorních miskách a naváděli je přímo k vloženým vajíčkům. Testy ukázaly, že připojené magnetické kuličky pomáhaly udržovat směr pohybu, ale neovlivnily rychlost pohybu spermií. Když spermie pronikaly do vajíčka, magnetické kuličky z nich prostě odpadly. Ani zdraví spermií ani zdraví raně se vyvíjejícího embrya nebylo tímto postupem nijak narušeno.
Myšlenku „léčit“ ženy, aby chtěly mít děti, považují Rusky za nátlakovou, krutou a neproveditelnou. Podle nich takový přístup jen stěží pomůže zvrátit dramatický pokles porodnosti, která je nyní nejnižší za posledních 200 let, napsala agentura AFP.
Rusko chce „léčit“ ženy, aby rodily. Ony mluví o nátlaku a krutosti
Politika
Myšlenku „léčit“ ženy, aby chtěly mít děti, považují Rusky za nátlakovou, krutou a neproveditelnou. Podle nich takový přístup jen stěží pomůže zvrátit dramatický pokles porodnosti, která je nyní nejnižší za posledních 200 let, napsala agentura AFP.
Jednotlivcům to snad pomůže. Společnosti až tak moc ne
Výzkum je však teprve na začátku. Podstatné samozřejmě bude, jestli se spermie podaří řídit magnetickým polem nejenom v laboratorním prostředí, ale i v opravdových vejcovodech, kde skutečně dokážou cíleně oplodnit vajíčko. Je to ovšem příklad toho, jak se výzkum umělého oplodnění posouvá k novým možnostem.
Pro reprodukční kliniky to časem může být nová úspěšná technika, která usnadní jejich klientům rodičovství. Případné větší množství dětí narozených díky jednodušší technice oplození by pro vyspělé společnosti bylo určitě přínosné. Ale problém s varovným úbytkem narozených dětí se jenom technickými postupy vyřešit určitě nepodaří.
Krásné pětadvacáté místo. Z devětadvaceti. Tak popsal profesní podmínky pro ženy v Česku prestižní magazín The Economist, který na základě dat z pracovního trhu, cenové hladiny služeb, legislativy i politické praxe sestavuje žebříček zemí vstřícných pro pracující ženy. Před Českem tak skončily vlastně všechny evropské země. Naopak porazit se nám podařilo například Švýcarsko nebo Turecko.
Data: Být pracující ženou v Česku se moc nevyplatí. Ale je to o trochu lepší než v Turecku
Leaders
Krásné pětadvacáté místo. Z devětadvaceti. Tak popsal profesní podmínky pro ženy v Česku prestižní magazín The Economist, který na základě dat z pracovního trhu, cenové hladiny služeb, legislativy i politické praxe sestavuje žebříček zemí vstřícných pro pracující ženy. Před Českem tak skončily vlastně všechny evropské země. Naopak porazit se nám podařilo například Švýcarsko nebo Turecko.
Další texty novináře a popularizátora vědy Josefa Tučka
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.