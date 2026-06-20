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newstream.cz Enjoy Vědci hledají šetrnější cestu k početí. Spermie zkoušejí navádět magnetem

Vědci hledají šetrnější cestu k početí. Spermie zkoušejí navádět magnetem

Vědci hledají šetrnější cestu k početí. Spermie zkoušejí navádět magnetem
iStock
Josef Tuček
Josef Tuček

Reprodukční medicína hledá šetrnější metody, jak pomoci párům s neplodností. Jedna z nich zní téměř jako sci-fi. Spermie zmagnetizují a pomocí magnetického pole navádějí přímo k vajíčku. Zatím vše funguje pouze v laboratoři. Ale třeba jednou?

Reprodukční kliniky, včetně těch patřících Andreji Babišovi, mají kvůli neplodnosti populace dobrý byznys. Naopak systému sociálního zabezpečení hrozí kvůli nízkému počtu narozených dětí kolaps. V obojím mohou pomoci vědci. Aspoň zčásti.

S návrhem postupu, kdy při neplodnosti pomůže navigování spermie přímo v těle ženy pomocí magnetického pole, přišli vědci z německých a španělských výzkumných ústavů.

Výhodné je, že tato metoda by měla být pro ženy mnohem méně invazivní než klasické „početí ve zkumavce“.

Martin Kupka (ODS)

Kupka se pustil do Babiše: O střetu zájmů lže, část firem do fondu nezahrnul

Politika

Premiér Andrej Babiš podle předsedy ODS Martina Kupky lže, když tvrdí, že vyřešil svůj střet zájmů. Kupka novinářům řekl, že premiér nezveřejnil statut svěřenského fondu a část svých firem do něj vůbec nezahrnul.

nst

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Síly přírody slábnou, pomáhá medicína

Lékaři konstatují, že nejlepší biologické podmínky pro porod prvního dítěte má žena do věku 25 let. Tomu však dnešní doba nepřeje. Ženy ve vyspělém světě se z mnoha důvodů, ekonomických i společenských, rozhodují pro mateřství později.

Třeba v Česku podle Českého statistického úřadu loni průměrný věk prvorodičky dosáhl 29,2 roku a překvapením už nejsou ani více než čtyřicetileté matky rodící prvního potomka. Průměrný počet narozených dětí připadajících na jednu ženu za celý její reprodukční věk v ČR klesl na 1,28. Připomeňme, že k udržení stále stejného počtu obyvatel by bylo zapotřebí 2,1 dítěte na jednu ženu.

Se stoupajícím věkem ženy, ale i muže, se však oslabují přírodní síly. Naštěstí v mnoha případech pomůže lékařská technika. Z umělého oplodnění se dnes v Česku rodí pět až šest procent dětí a jejich podíl stoupá.

Díky tomu se mnoho rodičů přece jen dočká potomka, a reprodukční kliniky mají, zaslouženě, dobrý byznys. Své o tom ostatně ví i premiér Andrej Babiš. Prostřednictvím svého stoprocentně vlastněného rozsáhlého holdingu SynBiol drží většinový podíl v investiční skupině Hartenberg, která mimo jiné ovládá řadu reprodukčních klinik v Česku i zahraničí. Do svěřenského fondu tyto aktivity nepřevedl.

Umělé oplodnění

Babišův Hartenberg expanduje: Třetí klinika umělého oplodnění v Británii

Zprávy z firem

Společnost FutureLife, která se zaměřuje na umělé oplodnění, rozšiřuje své působení v Británii. Nedaleko Londýna koupila kliniku Herts & Essex Fertility Centre. Jde už o třetí akvizici skupiny na britském trhu. Podle odhadů se cena pohybovala ve stovkách milionů korun.

nst

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Příliš invazivní zákroky

Obvyklé oplodnění ve zkumavce (přesněji v Petriho misce), nazývané IVF (in vitro fertilizace), probíhá tak, že se přímo k vajíčkům odebraným ženě z vaječníků přidávají spermie, aby se mohly spojit a vytvořit embryo. Když se to nedaří, vnese zkušený pracovník vybranou spermii pod mikroskopem tenounkou jehlou rovnou do vajíčka (tomu se říká intracytoplazmatická injekce spermie – ICSI). Vzniklý zárodek se pak implantuje ženě do dělohy.

Pro muže nemusí být odběr spermií velkou zátěží – až na výjimky, kdy třeba kvůli neprůchodnosti chámovodů je pro získání spermií nutný menší chirurgický zákrok. Zato pro ženy je odběr vajíček tenkou jehlou z vaječníků přes stěnu pochvy i následná implantace vzniklého embrya do těla nepříjemným invazivním zásahem.

Začíná miliardový závod: Místo ozařování přijdou radioaktivní léky

Enjoy

Prvky, které mají vylepšit ničení rakovinných nádorů, se dají vyrábět v urychlovačích a dalších přístrojích – anebo také najít v radioaktivních odpadech. Jejich využití v medicíně se postupně rozbíhá a slibuje do pěti let vznik trhu v hodnotě 35 miliard dolarů.

Josef Tuček

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Magnetické kuličky navádějí spermii k vajíčku

A právě tuto invazivnost by měl odstranit postup vyvinutý v úvodu zmíněným německo-španělským výzkumným týmem. Zatím jej vyzkoušeli s hovězími spermiemi a vajíčky.

Ke hlavičkám spermií v laboratoři připojili malinkaté magnetické kuličky vytvořené z oxidů železa a polystyrenu, které nebránily pohybu bičíků. Pomocí vnějších magnetických polí pak výzkumníci řídili směr jejich pohybu v laboratorních miskách a naváděli je přímo k vloženým vajíčkům. Testy ukázaly, že připojené magnetické kuličky pomáhaly udržovat směr pohybu, ale neovlivnily rychlost pohybu spermií. Když spermie pronikaly do vajíčka, magnetické kuličky z nich prostě odpadly. Ani zdraví spermií ani zdraví raně se vyvíjejícího embrya nebylo tímto postupem nijak narušeno.

Rusko chce „léčit“ ženy, aby rodily. Ony mluví o nátlaku a krutosti

Rusko chce „léčit“ ženy, aby rodily. Ony mluví o nátlaku a krutosti

Politika

Myšlenku „léčit“ ženy, aby chtěly mít děti, považují Rusky za nátlakovou, krutou a neproveditelnou. Podle nich takový přístup jen stěží pomůže zvrátit dramatický pokles porodnosti, která je nyní nejnižší za posledních 200 let, napsala agentura AFP.

nst

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Jednotlivcům to snad pomůže. Společnosti až tak moc ne

Výzkum je však teprve na začátku. Podstatné samozřejmě bude, jestli se spermie podaří řídit magnetickým polem nejenom v laboratorním prostředí, ale i v opravdových vejcovodech, kde skutečně dokážou cíleně oplodnit vajíčko. Je to ovšem příklad toho, jak se výzkum umělého oplodnění posouvá k novým možnostem.

Pro reprodukční kliniky to časem může být nová úspěšná technika, která usnadní jejich klientům rodičovství. Případné větší množství dětí narozených díky jednodušší technice oplození by pro vyspělé společnosti bylo určitě přínosné. Ale problém s varovným úbytkem narozených dětí se jenom technickými postupy vyřešit určitě nepodaří.

Data: Být pracující ženou v Česku se moc nevyplatí. Ale je to o trochu lepší než v Turecku

Leaders

Krásné pětadvacáté místo. Z devětadvaceti. Tak popsal profesní podmínky pro ženy v Česku prestižní magazín The Economist, který na základě dat z pracovního trhu, cenové hladiny služeb, legislativy i politické praxe sestavuje žebříček zemí vstřícných pro pracující ženy. Před Českem tak skončily vlastně všechny evropské země. Naopak porazit se nám podařilo například Švýcarsko nebo Turecko.

Stanislav Šulc

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Další texty novináře a popularizátora vědy Josefa Tučka

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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David Ondráčka: Český stát mezi ptydepe a umělou inteligencí

Bez schopných úředníků nefunguje stát, kraje, města, nemocnice, armáda, doprava ani školy.
iStock
David Ondráčka
David Ondráčka

Ve veřejné debatě se úředník stal skoro karikaturou a nadávkou, razítko, paragraf, alibismus, překážka. Ale bez schopných úředníků nefunguje stát, kraje, města, nemocnice, armáda, doprava ani školy. A bez lidí, kteří jsou ochotni pravidla nejen dodržovat, ale také je zlepšovat a inovovat, se každá země začne pomalu propadat do nehybnosti. Mnozí politici mají tendenci svou vlastní neschopnost házet na úředníky. Je to tak snadné, a přitom tak hloupé a krátkozraké. Bez kvalitních úředníků politici nezmění vůbec nic, budou jen prázdně žvanit.

Festival kreativní byrokracie je inspirativní akce, která se koná příští týden, doporučuji minimálně se podívat na její program. Ukazuje lidi, kteří ve veřejné správě zkoušejí nové věci, propojují technologie, design a služby pro občany. Je to vlastně dobrá zpráva o tom, že pro stát ještě pracují lidé, kteří to celé nevzdali.

Proč všechno nefunguje? A pár lidí se to snaží opravit

Hlavní keynote akce nese název „Why Nothing Works?“, to je myslím dobrá otázka. Jak se vlastně stane, že stát dokáže od lidí a firem vybrat daně, ale neumí postavit vysokorychlostní tratě, zařídit kvalitnější školství nebo jak se občan pořád ztrácí v základních veřejných službách? Hledejme a poslouchejme lidi, kteří mají odvahu a schopnosti zkoumat, kde se systém zasekl a jak ho rozhýbat, a není jich v Česku málo.

Úředník 2035 aneb člověk mezi algoritmy

Jedno z nejzajímavějších témat je otázka budoucnosti státní správy v době algoritmů a umělé inteligence. Otázkou je, zda budou úřady schopné využít AI ve prospěch lidí, nebo zda skončí v jakémsi „algoritmickém feudalismu“, kde se ztratí lidský úsudek i odpovědnost. To je mimochodem jedna z největších výzev příštích deseti let. Stát, který AI ignoruje, bude neefektivní. Stát, který jí bezhlavě podřídí vše, bude nebezpečný.

Andy Burnham

Karel Pučelík: Co si vzít z britského triumfu Andyho Burnhama? Nebát se do problémů „říznout“

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Vítězství Andyho Burnhama v britských volbách do parlamentu bylo mnohem výraznější, než se čekalo. Je to další příklad toto, že voliči ocení, když je politici přestanou gaslightovat a vysvětlovat jim, jak se vlastně mají dobře. Konečně je někdo začal brát vážně. Burnham se k tomu ani nemusel snížit k nenávistnému populismu. Brzy si své recepty nejspíš bude moci vyzkoušet jako premiér.

Karel Pučelík

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Proto je nutné řešit praktické využití umělé inteligence. Jak ji použít při zadávání veřejných zakázek, jak automatizovat rutinní administrativu, jak využít jazykové modely pro práci s dokumenty nebo komunikaci s občany. Nejde o futuristické sny, ale o konkrétní nástroje a plikace, které mohou ušetřit tisíce hodin práce.

Stát jako služba, ne jako pevnost

V programu této akce se často objevují témata designu služeb, srozumitelné komunikace nebo orientace občanů v systému. To zní možná až banálně, ale právě tady se rozhoduje o důvěře ve stát. Většina lidí posuzuje demokracii a funkční stát podle toho, zda rozumí formuláři, najde správné dveře na úřadě a dostane odpověď na svůj problém, má se kam obrátit, a nedočká se úřednického ptydepe. Moderní veřejná správa není jen o zákonech, ale čím dál tím víc o srozumitelnosti a uživatelské zkušenosti. Tohle potřebujeme měnit, zjednodušovat, vysvětlovat.

Schopný státní úředník, ohrožený druh

V době, kdy je populární státem pohrdat, je vlastně překvapivě nadějná věc, že tady máme stále hodně mladých úředníků, analytiků, expertů se zajímavým vzděláním, ale i starostů, radních a manažerů veřejných institucí, kteří stále věří, že stát a veřejný sektor vůbec lze zlepšovat.

Dobrý a efektivní stát vzniká jen díky těmto schopným lidem, kteří se rozhodnou věnovat část svého talentu veřejné službě. Budoucnost Česka nebude určovat jen to, kolik máme startupů, kolik vyvezeme aut nebo jak rychle nakoupíme zbraně. Stejně důležité bude, zda dokážeme vybudovat moderní, sebevědomou a kompetentní veřejnou správu.

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Andrej Babiš nemá názor na klimatickou změnu, neřeší válku na Ukrajině. Jak neustále prohlašuje, jeho hlavním úkolem je zlepšit život v Česku. Tvrdí, že na tom už maká, ale vesměs jde jen o přísliby. Klíčovým tématem země je nedostatečná bytová výstavba. Vláda má souhrn opatření, bydlení mezitím dál zdražuje a zdražovat bude.

Dalibor Martínek

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Karel Pučelík: Co si vzít z britského triumfu Andyho Burnhama? Nebát se do problémů „říznout“

Andy Burnham
Profimedia.cz
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Vítězství Andyho Burnhama v britských volbách do parlamentu bylo mnohem výraznější, než se čekalo. Je to další příklad toto, že voliči ocení, když je politici přestanou gaslightovat a vysvětlovat jim, jak se vlastně mají dobře. Konečně je někdo začal brát vážně. Burnham se k tomu ani nemusel snížit k nenávistnému populismu. Brzy si své recepty nejspíš bude moci vyzkoušet jako premiér.

Doplňovací volby do britského parlamentu vyhrál labouristických starosta Manchesteru Andy Burnham. Průzkumy naznačovaly, že vyhraje, očekával se ale poměrně těsný souboj s kandidátem nyní velmi silné populistické až krajně pravicové Reform UK. Potvrdil se jen první předpoklad.

Burnham totiž získal 55 procent hlasů, kdežto Robert Kenyon z Refrom jen 35. Labourista tedy vyhrál s obrovskou převahou. Jeho úspěch umocňuje i fakt, že ještě před několika týdny na tomto předměstí Manchesteru v komunálních volbách Reform jasně dominovala. Pokud by kandidoval labourista tradičního centristického ražení, dost možní by ho kandidát od Nigela Farage roznesl na kopytech. Na Burnhama ale nevyzráli. Našel konečně recept, jak na populisty?

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Státy letos na trzích získávají peníze nebývalým tempem. Od začátku roku si prostřednictvím syndikovaných emisí půjčily zhruba 504 miliard dolarů, tedy asi 10,5 bilionu korun. Podle agentury Bloomberg za tím stojí rostoucí výdaje na obranu, infrastrukturu i přechod k modernějším zdrojům energie.

nst

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Labouristé před dvěma lety kandidovali pod heslem „ZMĚNA“. Tou pravou změnou by ale mohl být až právě „Andy“, jak starostovi v Manchesteru říkají. Keir Starmer je u moci už dva roky, ale jeho přístup je velmi opatrný, zdráhá se jít do větších reforem a jeho komunikace s voliči je zoufale neefektivní. Změna nepřišla, alespoň ne tak zásadní, proto se popularita Labouristické strany rychle potápí.

Andy Burnham, který do voleb šel právě proto, aby se mohl postavit Starmerovi a převzít jeho místo lídra strany a poté i premiérský úřad (nyní ho čekají vnitrostranické volby), nabízí něco jiného. Opakuje, že dnešní politika nefunguje, že až příliš mnoho lidí zůstává na okraji. Prezentuje se jako člověk mimo londýnskou bublinu, který přináší jinou perspektivu.

Spasí Británii „manchesterismus“

Zároveň ho ale nelze zařadit na politickém spektru ke krajní levici. Stačí se podívat do Manchesteru. Je to město, které přitahuje investice a je vstřícné k byznysu. Burnham se ale nebál velkých kroků, ať už se jednalo o dopravu nebo i jiné problémy. Jeho přístup je více intervencionistický, než je v dnešní politice běžné. Není nutné do věcí zasahovat, pokud fungují, ale pokud ne, klidně různé sektory dostane pod veřejnou správu nebo do nich nějakým způsobem vstoupí. Burnham se prostě nebojí do problémů „říznout“.

Britové se tak brzy možná dočkají znárodněné energetiky nebo distribuce a ochrany vody – která v soukromých rukách funguje naprosto, ale naprosto katastrofálně. Možná dojde i na menší zdanění práce, které nahradí daně z majetku a bohatství. Možná. Samozřejmě není jisté, že návody z Manchesteru budou fungovat i celostátně. Premiérský úřad už také zpracoval kde jakého progresivního politika.

Co si z Burhamova úspěchu vzít v Česku? I u nás máme podobný problém. Daří se populistům, ale ani jejich politika nefunguje. Tradičním stranám se naopak stále nedaří voliče nijak oslovit. Jak by také mohly, když jejich jejich programy přinášejí prosperitu v lepším případě jen těm bohatším, v horším případě nikomu. Nebylo by tedy od věci si přiznat, že aktuální model nefunguje, přiznat, že lidé mají proč být nespokojení. A pak začít řešit konkrétní problémy, klidně i radiálnějším způsobem, než jsme zvyklí. Kosmetické reformy nevedly a nepovedou nikam. Nebát se do toho „říznout“.

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