Dalibor Martínek: Volby do Senátu. Babiš chystá frontální útok na ovládnutí státu
Ďábelských 66 dní zbývá do komunálních a senátních voleb. Úterý 4. srpna je datem, kdy musely být odevzdány všechny kandidátní listiny. Od tohoto okamžiku už se jede naostro. V bitvě o Senát rezonuje jediný tón: ovládne Babišova koalice i druhou komoru parlamentu?
Hnutí ANO Andreje Babiše dlouho prahne po ovládnutí Senátu. Zmizela by jednak překážka pro tvorbu zákonů z dílny ANO, kdy nyní Senát řadu zákonů Sněmovně vrací. Což Babiše štve, voličům sliboval efektivitu, z legislativní mašiny je nastavovaná kaše. Ovládnutí Senátu však především otevírá cestu k ústavní většině. A to Babišovi naskakují čertíci v očích.
Ústavní většina, 120 poslanců ve Sněmovně a také tři pětiny Senátu, naskýtá možnost měnit Ústavu. V Babišových představách zcela nivelizovat, zlikvidovat úlohu prezidenta, uchvátit absolutní výkonnou moc. Vlastně takový puč v mezích zákona.
Se současným prezidentem není vláda schopná najít společnou řeč, jejím řešením proto je, že ho neustále okopává. Prezidenta však volilo 3,4 milionu lidí, to nelze pominout. Babiš už například rozhodl, že o poskytnutí vládního letounu rozhoduje vláda. Šéfa Senátu Miloše Vystrčila už na tom vyšplouchli. Macinka s Babišem a Okamurou hledají každou další skulinu, jak znepříjemnit Pavlovi život. Ovládnutí zákonodárných orgánů a případná změna Ústavy se jeví jako schůdné řešení.
Státní zástupkyně v Olomouci dokončila případ bitcoinové kauzy exministra spravedlnosti Pavla Blažka. Navrhla pro něj 6,5 roku vězení natvrdo. Wow, to vypadá jako slušná pálka pro zkušeného politika, dvakrát ministra spravedlnosti. Jak kauzu číst?
Dalibor Martínek: Šest let pro Blažka? Skvělé střelivo pro Babiše
Názory
Státní zástupkyně v Olomouci dokončila případ bitcoinové kauzy exministra spravedlnosti Pavla Blažka. Navrhla pro něj 6,5 roku vězení natvrdo. Wow, to vypadá jako slušná pálka pro zkušeného politika, dvakrát ministra spravedlnosti. Jak kauzu číst?
Babiš Senát chce, ale nemá osobnosti
Ve Sněmovně má Babiš k dispozici 108 hlasů, k ústavní většině by jich potřeboval 120. Vzhledem k výsledkům předvolebních průzkumů to není ve volebním roce 2029 nedosažitelný cíl. Senát, to je oříšek. Babiš tam má „jenom“ 15 věrných, potřeboval by jich mít aspoň 41 pro většinu, 49 pro ústavní většinu.
Na první pohled by se mohlo zdát, že Babiš aktuálně nedává senátním volbám akcent. Nerozjel žádnou kampaň, tváře nabídnuté voličům nejsou nikde vidět. Na druhé straně, ve volbách do Senátu se každé dva roky obměňuje 27 senátorů, a Babišovo hnutí nyní obhajuje pouhého jednoho kandidáta. Babiš může být vyzyvatelem. Zatímco Starostové s jazykem na vestě obhajují jedenáct mandátů a ODS devět. Babiš může jenom získat, ne ztratit.
Navíc, k ovládnutí horní komory parlamentu bude mít před parlamentními volbami ještě jednu šanci, v roce 2028. Takže, nyní může Babiš v Senátu jedině posílit, a za dva roky si to celé sebrat pro sebe. Babiš skutečně není z hlediska senátních voleb pod tlakem. Nyní má spoustu času si hrát s opozicí jako kočka s myší.
Andrej Babiš slibuje na příští rok schodek výrazně nižší než 400 miliard korun. Zároveň však odmítá omezit investice, chce plnit obranné závazky a nehodlá sáhnout na výdaje důležité pro voliče. Úspory mají najít především ministři. Taková rovnice ale bez zásadních změn nebo nových příjmů nevychází.
Michal Nosek: Babišův rozpočet. Ministři mají šetřit, premiér chce utrácet
Názory
Andrej Babiš slibuje na příští rok schodek výrazně nižší než 400 miliard korun. Zároveň však odmítá omezit investice, chce plnit obranné závazky a nehodlá sáhnout na výdaje důležité pro voliče. Úspory mají najít především ministři. Taková rovnice ale bez zásadních změn nebo nových příjmů nevychází.
Učitel a doktor, záruka úspěchu
A jaké osobnosti se nám vlastně do Senátu nabízejí? Největší ohlas vzbudila kandidatura bývalého šéfa generálního štábu armády Karla Řehky v obvodu Plzeň-město s podporou Starostů. Z vojáka politik? No, prezident Pavel to nemá jinak. Vlastně se nabízí otázka, co má padesátiletý generál, zkušený muž v nejlepším věku, který nezažil nic než armádu, dělat v takto brzkém důchodu. Senát se jeví jako dobré odkladiště. Možná budeme mít za pár let ústavodárné orgány plné vysloužilých vojáků s tučnými výsluhami, kteří nikdy nebojovali.
Co nabízí voličům ANO? V Praze 1 to bude Karel Grabein Procházka, v minulosti zastupitel a radní Prahy. Je to dobrá vizitka? Na Praze 9 jde do boje nevidomý zpěvák Radek Žalud, přezdívaný český Bocelli. To by mohlo chytnout za srdíčko. V Brně to bude lékař Jaroslav Štěrba, nejen lékař, navíc onkolog. Kdo by nevolil onkologa? V Plzni ambiciózní Mgr. et Mgr. Lucie Kantorová, náměstkyně primátora. Babiš to má potichu, ale vlastně dobře rozehrané.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
ODS nasazuje v Kladně Petra Patáka, učitele, v současnosti ředitele tamní střední školy. V České Lípě nabízí Víta Vomáčku, dlouholetého bývalého starostu města. Z volebního okresu Kolín by chtěl do Senátu Roman Schulz, dlouho ředitel školy v Libici nad Cidlinou, nyní starosta Poděbrad.
Vida, kolik učitelů či lékařů nám to tady chce řídit. Možná nějaká profesní deformace. V každém případě, ANO má bianko šek na další křesla v Senátu. A za dva roky podnikne Babiš masivní frontální útok na ovládnutí státu. Nyní je to jen taková předehra.