Nový Mamaison Vibe oživuje centrum Budapešti. CPI Hotels vsadila na design, retro a moderní pohostinnost
CPI Hotels rozšiřuje své působení v Maďarsku a otevírá nový čtyřhvězdičkový Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest. Stylový hotel v srdci metropole spojuje retro design, současný komfort a pulzující atmosféru města jen pár kroků od Dunaje.
Skupina CPI Hotels miliardáře Radovana Vítka, jedna z předních hotelových skupin ve střední Evropě, představuje nový přírůstek do své mezinárodní sítě – Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest. Moderní designový hotel se nachází v samotném centru Budapešti, v těsné blízkosti Dunaje, Baziliky sv. Štěpána a ikonického Řetězového mostu.
Mamaison Vibe přináší do města svěží a hravý koncept, který propojuje nostalgii maďarské popkultury s moderním městským stylem. Nabízí 96 originálně navržených pokojů a apartmá, z nichž každý má vlastní charakter a důraz na pohodlí, technologie i vizuální zážitek.
„Mamaison Vibe Hotel Downtown je oživujícím prvkem našeho portfolia. Je barevný, inspirativní a plný pozitivní energie – přesně takový, jaká je dnešní Budapešť,“ říká Jan Kratina, šéf CPI Hotels.
Součástí hotelu je také Funky Budapest Bistro & Bar, gastronomický koncept inspirovaný retro atmosférou 70. až 90. let. Hosté zde ochutnají moderně pojatá tradiční maďarská jídla, comfort food i prvky retro street food kultury. Výrazným prvkem je lobby bar s ikonickou carousel instalací a barová zóna s přímým vstupem z ulice, která funguje jako živé společenské centrum s hudbou, mini DJ sety a originálními koktejly.
