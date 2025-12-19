Nový magazín právě vychází!

Nový Mamaison Vibe oživuje centrum Budapešti. CPI Hotels vsadila na design, retro a moderní pohostinnost

Nový Mamaison Vibe oživuje centrum Budapešti. CPI Hotels vsadila na design, retro a moderní pohostinnost

Nový hotel v Budapešti
CPI Hotels
CPI Hotels rozšiřuje své působení v Maďarsku a otevírá nový čtyřhvězdičkový Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest. Stylový hotel v srdci metropole spojuje retro design, současný komfort a pulzující atmosféru města jen pár kroků od Dunaje.

Skupina CPI Hotels miliardáře Radovana Vítka, jedna z předních hotelových skupin ve střední Evropě, představuje nový přírůstek do své mezinárodní sítě – Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest. Moderní designový hotel se nachází v samotném centru Budapešti, v těsné blízkosti Dunaje, Baziliky sv. Štěpána a ikonického Řetězového mostu.

Mamaison Vibe přináší do města svěží a hravý koncept, který propojuje nostalgii maďarské popkultury s moderním městským stylem. Nabízí 96 originálně navržených pokojů a apartmá, z nichž každý má vlastní charakter a důraz na pohodlí, technologie i vizuální zážitek.

„Mamaison Vibe Hotel Downtown je oživujícím prvkem našeho portfolia. Je barevný, inspirativní a plný pozitivní energie – přesně takový, jaká je dnešní Budapešť,“ říká Jan Kratina, šéf CPI Hotels.

Součástí hotelu je také Funky Budapest Bistro & Bar, gastronomický koncept inspirovaný retro atmosférou 70. až 90. let. Hosté zde ochutnají moderně pojatá tradiční maďarská jídla, comfort food i prvky retro street food kultury. Výrazným prvkem je lobby bar s ikonickou carousel instalací a barová zóna s přímým vstupem z ulice, která funguje jako živé společenské centrum s hudbou, mini DJ sety a originálními koktejly.

Lyžařská sezona začala pod tlakem nákladů. Skiareály hledají úspory v technologiích, energii i provozu

Podmínky pro lyžování v ČR příliš dobré zatím nejsou
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

České hory vstoupily do nové lyžařské sezony s lépe připravenými sjezdovkami, ale také s mimořádným tlakem na ekonomiku provozu. Vysoké ceny energií, proměnlivé počasí a rostoucí investiční náklady nutí provozovatele hledat úspory napříč celým areálem. Od zasněžování přes řízení spotřeby až po chytrou práci s daty.

Lyžařská sezona v Česku rozběhla ve většině velkých horských středisek odstartovala. Díky chladnějším nocím a lepší technologické připravenosti se podařilo zahájit provoz v termínech srovnatelných s dlouhodobým průměrem, často i přes složité klimatické podmínky. Za tímto relativně hladkým startem však stojí především vysoké investice do technologií, které mají jeden společný cíl. Snížit energetickou náročnost provozu.

Zasněžování dnes představuje více než polovinu celkové spotřeby elektrické energie většiny lyžařských areálů. Právě proto se modernizace soustředí především sem,“ říká ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. Podle AHS směřují přibližně dvě třetiny z každoročně investované částky, která se blíží jedné miliardě korun, právě do technického zasněžování.

Úspory začínají u vody a tlaku

Klíčovou roli v celém procesu hrají čerpací systémy. Ty musí v krátkých časových oknech, kdy jsou vhodné teplotní podmínky, dopravit obrovské objemy vody do vysokých nadmořských výšek. Moderní technologie dnes umožňují vyrábět více sněhu při nižší spotřebě energie – a často i bez nutnosti nákladných stavebních úprav.

„Naším cílem je dodávat technologie, které umožní vyrábět více sněhu s menší spotřebou energie. Vysoce účinná čerpadla s chytrým řízením dokážou stabilizovat tlak i při proměnlivém průtoku a snižují ztráty v celém systému,“ říká k problematice zasněžování Jan Cidlinský, výkonný ředitel společnosti Wilo pro střední Evropu. Právě kombinace efektivní hydrauliky a digitální regulace podle něj umožňuje areálům zvládat i velká převýšení bez budování dalších čerpacích stupňů.

Lyžařský areál Svatý Petr v Krkonoších
Dalším důležitým prvkem jsou retenční a akumulační nádrže. Ty dávají provozovatelům možnost „počkat si“ na ideální mráz a nevyrábět sníh v okamžicích, kdy je proces energeticky nejdražší. Nové nebo rozšířené nádrže vznikají například v areálech Dolní Morava, Zadov či Janské Lázně, jejich rozvoj ale často brzdí dlouhé povolovací procesy.

Trendy: data, automatizace a vlastní energie

Úspory se však zdaleka netýkají jen zasněžování. Skiareály stále častěji investují do centrálních systémů řízení energií, které v reálném čase sledují spotřebu elektřiny, vody i tepla. Automatické regulace dokážou optimalizovat provoz lanovek, zasněžování i vytápění budov podle aktuální návštěvnosti a počasí.

Roste také zájem o vlastní zdroje energie. Fotovoltaické elektrárny na střechách hotelů a technických budov, bateriová úložiště nebo využití odpadního tepla z technologií se postupně stávají standardem větších areálů. „Nejde o to stát se energeticky soběstačnými přes noc, ale o snížení závislosti na drahé elektřině v nejkritičtějších momentech sezony,“ doplňuje Knot.

Do popředí se dostává i efektivnější práce se sněhem, přesnější měření jeho výšky, kvality a rozložení na sjezdovkách. Díky senzorům a datům mohou areály vyrábět sníh jen tam, kde je skutečně potřeba, a omezit zbytečné plýtvání energií i vodou.

Ekonomika rozhoduje

Společným jmenovatelem všech těchto trendů je návratnost investic. V době vysokých provozních nákladů a nejistého počasí se technologie stávají klíčovým faktorem konkurenceschopnosti. „Účinnost čerpadel, délka provozních cyklů i možnost chytrého řízení dnes přímo ovlivňují hospodaření celého areálu,“ uzavírá Jan Cidlinský.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Trump pokračuje v přeměně Bílého domu. Prezidentský chodník slávy opatřil vlastními popisky, Biden nemá ani fotografii

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump takzvaný Prezidentský chodník slávy opatřil plaketami se subjektivními popisy svých předchůdců v Bílém domě. Demokrata Joea Bidena popisuje jako nejhoršího prezidenta v dějinách USA, Baracka Obamu jako nejvíce rozdělujícího prezidenta a republikána Ronalda Reagana jako fanouška mladého Trumpa, napsala agentura AP.

Chodník slávy je jednou z řady designových změn, které v Bílém domě provedl Trump od svého lednového návratu do úřadu. Mezi další změny patří zlaté ozdoby na zdi Oválné pracovny, nové masivní stožáry na vlajky na obou trávnících před sídlem amerických prezidentů nebo nahrazení trávy v Růžové zahradě terasovými dlaždicemi. Trump rovněž zahájil výstavbu nového velkého tanečního sálu.

Úvodní plaketa na Prezidentském chodníku slávy návštěvníkům sděluje, že prezident Trump expozici „navrhl, zrealizoval a věnoval jako poctu minulým prezidentům, dobrým, špatným i těm někde uprostřed“.

„Nejzmanipulovanější volby v historii“

Bidenova pamětní deska opakuje nepravdivé tvrzení, že 46. prezident se ujal úřadu „v důsledku nejzmanipulovanějších voleb v historii“, ačkoli Biden v roce 2020 Trumpa porazil jak v lidovém hlasování, tak ve sboru volitelů. Biden je na ní rovněž označen za „ospalého“ a „zdaleka nejhoršího prezidenta v americké historii“. Zároveň je Biden jediným z prezidentů, jehož portrét chybí v galerii. Trump se jej místo toho rozhodl znázornit fotografií automatického pera píšícího Bidenovo jméno. To odráží Trumpovo časté tvrzení, že Biden byl na konci svého funkčního období pomatený a ve skutečnosti nerozhodoval. Dále popisek Bidena viní z inflace a kritizuje jeho imigrační a energetickou politiku.

Prvního černošského prezidenta USA, demokrata Baracka Obamu, Trump v galerii označil za „jednoho z nejvíce rozdělujících politiků v americké historii“ a zkritizoval jeho zdravotní reformu jako neúčinnou.

Republikána George Bushe mladšího Trump pochválil za zřízení ministerstva vnitřní bezpečnosti a vedení země po teroristických útocích z 11. září 2001. Zároveň cedule uvádí, že Bush „zahájil války v Afghánistánu a Iráku, k nimž nemělo dojít“.

Svého někdejšího přítele demokrata Billa Clintona Trump poněkud vlažně pochválil za legislativu v oblasti boje proti kriminalitě, reformu systému sociální ochrany a vyrovnané rozpočty. Jeho pamětní deska však uvádí, že Clinton těchto úspěchů dosáhl s republikánským Kongresem, s pomocí technologického boomu 90. let a „navzdory skandálům, které sužovaly jeho prezidentství“. Clintonovo ocenění popisuje Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA), další z jeho hlavních úspěchů, jako "nevýhodnou pro Spojené státy".

Kanceláře Bidena, Obamy, Bushe ani Clintona na žádost agentury AP o komentář nereagovaly.

Čím dále do historie pamětní desky sahají, tím jsou ostré slovní útoku v popiscích mírnější, napsala agentura AP.

Americký prezident Donald Trump
Aktualizováno

Trump otevřel globální válku s médii. Po BBC žádá odškodné deset miliard dolarů

Money

Americký prezident Donald Trump zažaloval stanici BBC za údajnou pomluvu kvůli sestříhanému záznamu projevu ze 6. ledna 2021, který vyvolával dojem, že vyzýval své příznivce k útoku na Kapitol. Podle žaloby, o níž informují světové tiskové agentury, Trump po britské veřejnoprávní stanici žádá odškodné pět miliard dolarů za každý ze dvou bodů žaloby, tedy celkem až deset miliard dolarů (207 miliardy korun). Šéf Bílého domu tak podle Reuters otevřel mezinárodní frontu ve svém boji proti médiím, které o něm podle jeho názoru informují nepravdivě či nespravedlivě. BBC zdůraznila, že se hodlá bránit.

ČTK

Přečíst článek

Demokrat John F. Kennedy, strýc Trumpova ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho mladšího, je oceňován jako „válečný hrdina“ z druhé světové války, který později jako prezident používal „působivou rétoriku“ proti komunismu.

Pamětní deska republikána Richarda Nixona stroze uvádí, že kauza Watergate vedla k jeho rezignaci.

Cedule k Trumpovým dvěma mandátům jsou plné chvály a hovoří o „nejlepší ekonomice v dějinách světa“ a jeho vítězství ve volbách z roku 2016 označuje za drtivé.

