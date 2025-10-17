Tip na víkend: Praha září světlem. Signal Festival poprvé promítá 3D obraz na vodní stěnu
V Praze právě probíhá 13. ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Festival letos poprvé představuje 3D světelnou projekci na vodní stěnu, legendární videoinstalaci Billa Violy i díla českých autorů, jako jsou Rafani nebo Pavla Sceranková.
Festival, který trvá od 16. do 19. října, propojuje umění, technologie a městský prostor. Návštěvníky provádí dvěma trasami — Centrum a Vinohrady — a nabízí 17 světelných instalací českých i zahraničních autorů.
Na Dvořákově nábřeží ožívá projekce Světlo Tzolk’inu tchajwanského studia Peppercorns, která se promítá na clonu z vodní mlhy o rozměrech 10×20 metrů. V Anežském klášteře přitahuje pozornost ikonické dílo Billa Violy Tristan’s Ascension (The Sound of a Mountain Under a Waterfall). Umělecká skupina Rafani na trase Vinohrady uvádí performativní instalaci Grill Flame a Pavla Sceranková zve v Riegrových sadech k interaktivnímu Souhvězdí.
Po třech letech se videomapping vrací i na fasádu baziliky sv. Ludmily, tentokrát díky španělskému studiu V.P.M., které uvádí projekt ITERACE s laserovými efekty.
Festival nabízí deset volně přístupných instalací a sedm děl v rámci placené sekce Signal INSIDE, která se zaměřuje na imerzivní zážitky v indoorových prostorech.
Součástí programu je také otevření nové galerie digitálního umění Signal Space ve Staroměstské tržnici, kde návštěvníci vstupují do projekčního prostoru Immersive Space i do zrcadlového Infinity Room.
„Každý další ročník Signal Festivalu je pro nás příležitostí ukázat digitální umění z nové perspektivy. Letos vůbec poprvé představujeme 3D projekci na vodní stěnu a nový koncept Signal INSIDE,“ říká ředitel festivalu Martin Pošta.
Více na signalfestival.com.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.