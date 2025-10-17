Tip na víkend: Praha září světlem. Signal Festival poprvé promítá 3D obraz na vodní stěnu

Nový magazín právě vychází!

V Praze právě probíhá 13. ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Festival letos poprvé představuje 3D světelnou projekci na vodní stěnu, legendární videoinstalaci Billa Violy i díla českých autorů, jako jsou Rafani nebo Pavla Sceranková.

Festival, který trvá od 16. do 19. října, propojuje umění, technologie a městský prostor. Návštěvníky provádí dvěma trasami — Centrum a Vinohrady — a nabízí 17 světelných instalací českých i zahraničních autorů.

Na Dvořákově nábřeží ožívá projekce Světlo Tzolk’inu tchajwanského studia Peppercorns, která se promítá na clonu z vodní mlhy o rozměrech 10×20 metrů. V Anežském klášteře přitahuje pozornost ikonické dílo Billa Violy Tristan’s Ascension (The Sound of a Mountain Under a Waterfall). Umělecká skupina Rafani na trase Vinohrady uvádí performativní instalaci Grill Flame a Pavla Sceranková zve v Riegrových sadech k interaktivnímu Souhvězdí.

Po třech letech se videomapping vrací i na fasádu baziliky sv. Ludmily, tentokrát díky španělskému studiu V.P.M., které uvádí projekt ITERACE s laserovými efekty.

Festival nabízí deset volně přístupných instalací a sedm děl v rámci placené sekce Signal INSIDE, která se zaměřuje na imerzivní zážitky v indoorových prostorech.

Součástí programu je také otevření nové galerie digitálního umění Signal Space ve Staroměstské tržnici, kde návštěvníci vstupují do projekčního prostoru Immersive Space i do zrcadlového Infinity Room.

„Každý další ročník Signal Festivalu je pro nás příležitostí ukázat digitální umění z nové perspektivy. Letos vůbec poprvé představujeme 3D projekci na vodní stěnu a nový koncept Signal INSIDE,“ říká ředitel festivalu Martin Pošta.

Více na signalfestival.com.

Majitelem nejsledovanější sportovní streamovací služby je miliardář Leonard Blavatnik. Do fungování sítě populární mezi sportovními fanoušky napumpoval již sedm miliard dolarů za posledních deset let. Síť v roce 2024 snížila ztrátu a Blavatnik ji možná již brzy pošle na burzu, píše list The Financial Times.

Streamovací služba DAZN je pro sportovní fanoušky tím, co Netflix představuje pro fanoušky seriálů. Je nezbytností, pokud si chtějí užívat celou řadu sportovních přenosů od amerického fotbalu přes rallye po sumo. Z posledních akvizic, které značně rozvířily vody, můžeme uvést také výhradní práva na streamování blížícího se fotbalového mistrovství světa, které se uskuteční v příštím roce v USA, Kanadě a Mexiku. Za práva přitom DAZN zaplatil miliardu dolarů. Nicméně je pravděpodobné, že se to majiteli Leonardu Blavatnikovi vyplatí.

DAZN vznikl v roce 2015 a po dekádě jí značně rostou tržby. Podle listu The Financial Times vloni narostly tržby na 3,2 miliardy dolarů, za letošek míří služba na tržby okolo pěti miliard dolarů, uvedl pro FT.com CEO služby Shay Segev. „Výnosnost roste, klíčové trhy budou v roce 2025 v zisku a myslím, že můžeme poměrně spolehlivě tvrdit, že celá služba bude v zisku v roce 2026,“ prohlásil Segev.

To je přitom zásadní zpráva pro miliardáře Blavatnika, který přes svou investiční společnost Access Industries, DAZN vlastní. Podle FT.com jeho investice za uplynulých deset let představuje sedm miliard dolarů. Jen letos ji navýšil o téměř 600 milionů dolarů. Musel tím zalepit loňskou ztrátu ve výši téměř miliardy dolarů. Jenomže hospodářský výsledek se v posledních letech opravdu výrazně zlepšuje (meziročně DAZN snížil ztrátu téměř o půl miliardy dolarů), takže do dvou let by tak DAZN mohl skutečně začít vydělávat.

S tím, jak se DAZN blíží zisku, rostou spekulace, co Blavatnik s populární streamovací službou bude dělat dál. Shay Segev pro FT.com uvedl, že jednou z možností je i IPO, tedy uvedení DAZN na burzu.

Boj o sportovního fanouška roste

DAZN patří na trhu streamovacích služeb k menším společnostem. Měsíčně ji využívá zhruba 300 milionů uživatelů, platících klientů má desítky milionů. Vzhledem k tomu, že jde o soukromou společnost, nemusí reportovat přesná data pravidelně.

Klíčový však je jednak nárůst uživatelů, k němuž dochází i podle měření z trhu (například Kantar uvádí, že v roce 2025 dochází u DAZN k masivnímu nárůstu uživatelů), ale také úspěchy při akvizici práv pro velké sportovní události.

Zároveň ale DAZN roste také konkurence. Vedle ESPN, která spadá pod Walta Disneyho, na sport hodně sází také HBO Max i Netflix.

Boj o sportovního fanouška, tradičně ochotného platit za přenosy nemalé sumy, tak roste. A bude zajímavé sledovat, jak se v něm DAZN bude dařit.

Za půl hodiny odjede z vídeňského automatizovaného skladu zboží k zákazníkovi. Centrum vybudoval Tomáš Čupr s norským gigantem Autostore.

Tomáš Čupr a jeho skupina firem kolem Rohlíku dlouho sní o tom, že chce udělat revoluci v retailu. A je evidetně splnění snu blíž. Společnost Veloq, která se zaměřuje na AI automatizaci z Rohlik Group, se spojila s AutoStore™, světovým lídrem v oblasti chytrého vychystávání objednávek. Koncem týdne ve Vídni představili nejmodernější distribuční centrum pro logistiku potravin na světě. Obě společnosti zároveň vytvořily mezinárodní partnerství, jehož cílem je poskytnout maloobchodníkům nejpokročilejší technologie automatizace, oznámily firmy v tiskovém sdělení. 

Distribuční centrum ve Vídni představuje světově první inovaci: expedici v reálném čase, která automaticky třídí objednávky podle trasy doručení. Systém odstraňuje ruční manipulaci, zvyšuje rychlost a snižuje náklady. Více než 20 tisíc položek, od čerstvých potravin, chlazených a mražených produktů nebo lékárenských výrobků, nyní ve vídeňském centru odchází na rozvoz pouhých 30 minut po dokončení objednávky. 

 

Veloq se stává oficiálním poskytovatelem řešení AutoStore a doplňuje robotickou platformu vlastním AI softwarem. Obě firmy vytvářejí vysoce škálovatelný model, který pomáhá prodejcům potravin všude na světě dodávat rychleji, čerstvěji a udržitelněji - od velkých centrálních center až po kompaktní městské výdejny. 

Zástupci firem si partnerství chválí. „Je to milník nejen pro nás, ale pro celý online svět nakupování potravin. Se společností AutoStore dokazujeme, jak prvotřídní technologie dokáže zpřístupnit skvělé potraviny rychleji a s menším množstvím odpadu. V Rohlíku jsme vždy věřili, že technologie by měla sloužit lidem - pomáhat rodinám jíst lépe, čerstvěji a udržitelněji. Vídeňské distribuční centum ukazuje, co se stane, když se tato vize setká s inovacemi ve velkém měřítku,“ popisuje spuštění centra Tomáš Čupr, zakladatel a šéf Rohlík Group. 

„Odvětví potravinářství se rychle proměňuje. Obchodníci dnes bojují s rostoucími náklady, nedostatkem pracovníků a vyššími očekáváními zákazníků, kteří přesto trvají na čerstvosti a spolehlivém servisu. Společně s Veloq nově definujeme, jak vypadá rychlá a inteligentní distribuce. Vídeňská pobočka je důkazem, že spojení odborných znalostí v oblasti potravinářství s technologií AutoStore nastavuje nový globální standard rychlosti, přesnosti a efektivity,“ doplňuje Mats Hovland Vikse, generální ředitel společnosti AutoStore. 

„Společnost Veloq byla vytvořena pro řešení nejtěžších problémů v oblasti online prodeje potravin - řízení čerstvosti, krátké doby trvanlivosti a komplexnosti celého košíku. Nejenže automatizujeme, ale také orchestrujeme. Spojením naší platformy umělé inteligence s přesným hardwarem AutoStore jsme vytvořili kompletní end-to-end řešení distribuci objednávek. Vídeň je vzorem - a to jsme teprve na začátku. Nyní jsme připraveni nabídnout tento model partnerům v Evropě, Severní Americe i jinde,“ uzavírá Richard McKenzie, generální ředitel společnosti Veloq. 

Veloq a AutoStore nyní přinášejí automatizační systémy vyvinuté speciálně pro potravinový retail na globální trhy. Reagují tak na rostoucí poptávku po vysoce výkonné infrastruktuře pro vychystávání objednávek optimalizované pomocí umělé inteligence. Rozšíření do Severní Ameriky je již v přípravě a oba partneři jsou přesvědčeni, že vídeňský model lze rychle a ziskově replikovat i v dalších regionech. 

