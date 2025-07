Slavný režisér Jarmusch o umělci Jiřím Kovandovi: Jeho dílo je opravdu krásné

Jiří Kovanda patří k mezinárodně nejúspěšnějším tuzemským umělcům. Jeho umění doceňují miliony lidí po celém světě včetně uznávaných kurátorů. Ale také další umělci. Například slavný režisér Jim Jarmusch ve videu umělecké organizace Kadist hovoří o Kovandově díle Untitled z roku 1992. „Je to malé, ale opravdu krásné,“ říká tvůrce filmů Mrtvý muž nebo Ghost Dog.

Tři krabičky vyskládané na sobě do pyramidy. Základnu tvoří krabice od temper, uprostřed krabička od hermelínu, na špici ční krabička od kinofilmu značky Fuji. To je bezejmenné dílo Jiřího Kovandy z roku 1992. Nyní je proslavil režisér Jim Jarmusch, který ve videu pro uměleckou skupinu Kadist právě o Kovandově díle hovoří se značným obdivem.

„Miluji to, protože je malé, není nabubřelé, jde o nalezené objekty. Navíc zde je krabička od toho, co je pro mě naprosto magické, tedy 35milimetrový film. Je to velmi krásné,“ uvedl Jarmusch.

Umělci o umělcích

Video vzniklo v Résidence Tallard a je součástí série Seen By umělecké skupiny Kadist. Ta oslovila řadu významných filmařů, muzikanty a další kreativní osobnosti, aby si vybraly některý z představených uměleckých děl. Jarmusch si vybral právě dílo Jiřího Kovandy z roku 1992.

„Seriál Seen By se natáčí v Résidence Tallard, nové iniciativě KADIST, jejímž cílem je podporovat a hostit globální vizionáře uznávané pro jejich smysluplné myšlenky a přínos k současným problémům,“ uvádí tvůrci série na YouTube.

Jiří a Lukáš Kovandovi o umění, ekonomice, kreativitě i vzájemné inspiraci Leaders Oba patří do špičky ve svých oborech. Jiří Kovanda je legendou českého umění, Lukáš Kovanda je nejcitovanějším českým ekonomem. Zdánlivě by si dva lidé nemohli být vzdálenější. Přesto jejich dráhy mají mnohem víc společného, než by si někdo mohl být s to uvědomit. A to včetně celé řady názorů a pohledů na svět. Jak se může ekonom a umělec shodnout? V čem se jejich názory naopak liší? A v čem si jsou neustálou inspirací? Jiří a Lukáš Kovandovi v otevřeném rozhovoru, který celý najdete v magazínu Newstream CLUB. Stanislav Šulc Přečíst článek

Na kontě mají řadu ocenění

Jiří Kovanda je jedním z mezinárodně nejúspěšnějších českých umělců. V sedmdesátých letech proslul zejména svými performancemi, ale také kolážemi či instalacemi. V osmdesátých letech se více zaměřuje na obrazy, od devadesátých let nejvíce tvoří instalace ze všedních předmětů.

Kovanda měl řadu výstav v prestižních světových galeriích a muzeích, vystavoval v Rakousku, Německu, Japonsku, USA, na Tchaj-wanu či v Jižní Koreji. V prvních pěti ročnících prestižního žebříčku J&T Banka Art Index byl na první příčce. Je otcem hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy.

Jim Jarmusch je uznávaný filmař nezávislé kinematografie, jehož otec měl české kořeny. Na jeho kontě je řada kultovních snímků jako Podivnější než ráj, Mrtvý muž nebo Ghost Dog: Cesta samuraje. Jeho filmy se pravidelně objevují na největších světových festivalech, zejména v Cannes, odkud si odvezl ocenění za snímek Podivnější než ráj z roku 1984. V roce 2005 v hlavní soutěži stejného festivalu uspěl snímek Zlomené květiny, který získal Velkou cenu.

Šéf kuchyní v luxusním hotelu Fairmont: Používáme české hovězí, je nejlepší Enjoy Kevin Fleming přišel do Prahy z Dubaje a nyní vede sedm kuchyní nově otevřeného hotelu Fairmont Golden Prague. V rozhovoru pro Newstream.cz popisuje, jak skloubit kreativitu šéfkuchařů s ekonomickou realitou, proč dává přednost českému masu před francouzským a jak chce z hotelu udělat „přátelského souseda“ i pro místní. Zdeněk Pečený Přečíst článek