Konec podpory elektromobilů. V Praze nově musejí platit za parkování
Majitelé elektromobilů musejí nově v Praze platit za parkování. Skončila platnost výjimky, díky níž nízkoemisí vozy mohly parkovat bezplatně po celém hlavním městě. Zároveň ale jejich majitelé mají možnost pořídit si celopražskou parkovací kartu.
Praha od ledna zpoplatnila parkování elektromobilů v zónách placeného stání, které bylo dosud zdarma. Majitelé vozů na elektřinu zaplatí za parkovací oprávnění polovinu toho, co řidiči aut se spalovacími motory, tedy 600 korun ročně. Majitelé bezemisních vozidel si také mohou pořídit oprávnění, na základě kterého budou moci parkovat po celé Praze za 24 tisíc korun ročně.
Původně mělo bezplatné parkování vozů na elektrický pohon přestat platit od předloňského 1. ledna, kvůli absenci shody na novém modelu zvýhodnění nízkoemisních vozidel však radní schválili prodloužení dosavadního stavu nejprve do konce předloňského roku a poté do loňského 30. června. Z důvodu trvajících jednáních o finální podobě regulace pak ještě výjimku prodloužili do konce loňského roku.
Nedostatek dobíjecích stanic nebo příliš vysoká cena nabíjení. To jsou podle průzkumu E.ONu jedny z nejčastějších mýtů ohledně elektromobility. Podle Jakuba Kotta, který u dodavatele energií vede oddělení mobility, je to hlavně o osobní zkušenosti. Majitelé elektroaut nejenže vnímají rychle se rozšiřující síť veřejných stanic, ale hlavně dávají přednost výhodnějšímu domácímu dobíjení.
Jakub Kott z E.ON: Lidé pochopili, že nemohou nabíjet auta jen ze slunce, zájem o flexibilitu roste
Další změny v parkování se připravují
Změna byla původně součástí širší reformy zón placeného stání, kterou vedení města delší dobu připravuje. Zahrnuje například celoměstské parkovací karty pro návštěvníky, možnost pro rezidenty platit méně za menší oblast povoleného parkování nebo zvláštní povolení pro zásobování či pečovatele. Jednání se však zasekla na ceně parkovného. Piráti jsou pro zdražení, Spolu proti a dohoda zatím nevznikla. Otázku elektromobilů tak vedení města nakonec vyřešilo zvlášť.
Přelom roku je tradičně časem rekapitulace. Byznysový portál newstream.cz proto nabízí výběr z rozhovorů z magazínu Newstream CLUB, které zatím nebyly online volně dostupné. Dalibor Dědek v rozhovoru vysvětluje, jak vnímá současný svět, jeho složitost, ale také to, že hodnoty jsou tím správným kompasem pro orientaci. „Mikrovlnná trouba má mít dva knoflíky. Jak dlouho a jak moc. Jestliže má něco navíc, je to špatně. Žijeme v něčem, čemu říkám digitální rokoko. Snažíme se dělat displeje ke všemu možnému,“ říká populární miliardář.
Dalibor Dědek: Až jednou budou archeologové vykopávat naši vrstvu, pobaví se
V Česku v nadcházejícím roce skončí éra sedmi hubených let. Mzdy v očištění o inflaci konečné definitivně dorovnají úroveň roku 2019, píše v komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovadna. Jak se tedy Čechům bude dařit příští rok?
Sedm hubených let v Česku končí
V Česku v nadcházejícím roce skončí éra sedmi hubených let. Mzdy v očištění o inflaci konečné definitivně dorovnají úroveň roku 2019, píše v komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovadna. Jak se tedy Čechům bude dařit příští rok?