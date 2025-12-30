Dalibor Martínek: Komunismus nekončí, v Česku se rozrůstá. Přes zákaz komunismu

Nový magazín právě vychází!

Profimedia
Držet psy dlouhodobě uvázané na řetězu bude v Česku od ledna zakázané, stanovuje novela zákona o ochraně zvířat proti týrání. Jedna z novinek české legislativy. Zdá se to být dobré nařízení. Ale, proč má stát určovat, co budou lidé dělat se svými psy? To nemají lidé dost rozumu, aby to nevěděli?

Komunismus není jen ideologie, o které sepsal svůj mylný traktát Karel Marx. Je to myšlenkový exkrement, který, ve stručnosti řečeno, určuje lidem, jak se mají chovat a co mají či nemají dělat. Jinými slovy, žádná svoboda ducha a činnosti. Řád a pořádek. Mocní vládnou. Pořád se opakující motiv. Rebelové bojují proti řádu, mocní do nich nechají střílet.

Teď tady máme epizodku se psy. Zase někdo říká druhým, co a jak mají dělat. Komunisti? Ne, jsou to nevinní úředníci, kteří jen naplňují duch zákona. Který poskládali lidé postižení komunistickým přemýšlením. Pořád stejná písnička, na jejímž konci je spravedlivě odsouzený nevinný občan.

Je to vlastně pořád dokola. Nejdřív církev měla patent na rozum. Potom s ním přišli nevzdělanci pod rouškou komunismu. Vzdělaný či nevzdělaný, příběh se pořád opakuje.

Česko je jednou ze zemí světa, kde se podle průzkumů nejlépe žije. Zároveň je zemí, která má v DNA šikanu svých občanů. Moc státu je zde maximální. Policajti si například klidně kdykoliv uspořádají razii, šikanují stovky daňových poplatníků pod smyšlenkou, zda nepožili za volantem alkoholické nápoje. Veřejností jsou tyto akce kvitovány. Státní moc si tady může dělat, co chce. Žijeme stále v komunismu.

Přestože propagace komunistických myšlenek je od příštího roku zákonem zakázána. Což je paradoxně další výmysl komunistického přemýšlení. Copak má být nějaká myšlenka státem regulována.

Další perlička z kapitoly zvůle státní moci zní: Policisté a městští strážníci budou během silvestrovských oslav dohlížet i na dodržování přísnějších pravidel pro používání zábavní pyrotechniky. Pokuta na místě pyrotechnického hřešení deset tisíc korun. Ve správním řízení až sto tisíc korun. Takže pořád dokola. A my se tváříme, že budujeme Česko 2.0. Kam až si to svobodný Čech nechá líbit?

Vysoce digitalizované Dánsko udělalo krok, který nemá v Evropě obdoby. Tradiční papírové dopisy tam definitivně končí. Pošta přestává doručovat listovní zásilky, mizí poštovní schránky a známky už si lidé nekoupí. Symbolická tečka za více než stoletou tradicí přišla o letošních Vánocích.

Dánsko se stalo první evropskou zemí, která ruší doručování klasických dopisů v rámci poštovních služeb. Z ulic měst postupně zmizí všechny veřejné poštovní schránky, píše německý týdeník Der Spiegel.

Od 18. prosince se v zemi už neprodávají poštovní známky a poslední dopisy pošťáci doručili krátce před koncem roku. Do Silvestra by měly z dánských ulic zmizet i typické červené schránky. Podle Světová poštovní unie žádná jiná země v Evropě podobný krok v poslední době neudělala.

Dánové jsou čím dál digitálnější. To, co se dříve posílalo poštou, dnes většina lidí dostává elektronicky,“ vysvětluje státní poštovní společnost PostNord, která vznikla v roce 2009 spojením dánské a švédské pošty. Výjimku tvoří asi 300 tisíc obyvatel šestimilionové země – především starší lidé a obyvatelé venkova, kteří s úřady stále komunikují tradiční cestou.

Objem listovních zásilek v Dánsku klesl od přelomu tisíciletí o více než 90 procent a propad pokračuje. Většina úřední komunikace probíhá už léta výhradně digitálně a do soukromých schránek dnes často končí jen reklamní letáky. Doručování dopisů se tak pro poštu stalo ztrátovým.

PostNord proto mění strategii. V době boomu internetového nakupování se chce soustředit hlavně na doručování balíků. Už na jaře firma oznámila, že v souvislosti s koncem listovní služby zruší zhruba 1500 pracovních míst.

Země, která byla dlouho považována za vzor digitalizace veřejné správy, tak definitivně uzavírá jednu kapitolu své historie, éru papírových dopisů. Pokud chce dnes Dán někomu něco sdělit, poštovní schránku už k tomu potřebovat nebude.

Zmizelo třicet milionů eur. Gelsenkirchen zažil jednu z největších bankovních loupeží

Německé policisty čeká těžký případ
iStock
ČTK
ČTK

Promyšlená akce, těžká technika a tisíce vykradených bezpečnostních schránek. Vloupání do trezoru spořitelny v západoněmeckém Gelsenkirchenu šokovalo nejen klienty banky, ale i kriminalisty. Kořist v přepočtu přes 700 milionů korun může z tohoto případu udělat jednu z největších loupeží v dějinách Německa.

Ještě v pondělí ráno působila pobočka spořitelny v Gelsenkirchen nenápadně. O několik hodin později už bylo jasné, že se za jejími zdmi odehrála kriminální operace nebývalého rozsahu. Neznámí pachatelé se vloupali do trezoru a podle prvních odhadů si odnesli cennosti v hodnotě kolem 30 milionů eur.

Lupiči postupovali systematicky a s chladnou precizností. Ke schránkám se dostali přes parkovací dům ze sousední ulice, odkud prošli několika zabezpečenými dveřmi až do archivu. Odtud pomocí speciálního vrtáku prorazili zeď trezoru. Výsledkem bylo více než 3200 otevřených bezpečnostních schránek a přibližně 2500 poškozených klientů.

Francouzi zatkli lupiče, kteří ukradli šperky z Louvru

Francouzi zatkli lupiče, kteří ukradli šperky z Louvru. Klenoty se nenašly

Politika

Francouzská policie zatkla dva muže, které podezírá, že se před týdnem podíleli na loupeži vzácných šperků z pařížského Louvru, píší francouzská média. Podle deníku Le Figaro ale klenoty zatím policie nenašla. Zatčení podezřelých později potvrdila i pařížská prokurátorka Laure Beccuauová, která ale neuvedla jejich počet.

ČTK

Přečíst článek

Na podezřelý pohyb upozornil až automatický požární poplach, který se spustil v noci na pondělí. Policisté a hasiči při následné kontrole objevili v suterénu otvor vedoucí přímo do trezorové místnosti. Kriminalisté zajišťovali stopy po celý den, po pachatelích se však zatím slehla zem.

Zatímco vyšetřování pokračuje, před vyloupenou pobočkou panuje napjatá atmosféra. Klienti se dožadují informací o osudu svého majetku a nervozita roste. Spořitelna Sparkasse Gelsenkirchen proto zřídila speciální informační linku, samotná pobočka ale zůstává uzavřená. V jednu chvíli se počet čekajících vyšplhal až ke dvěma stovkám a situaci musela uklidňovat policie.

Výběr hotovosti na pobočkách je přežitek, prosazují nové banky

Money

Jak a kdy si můžete vybírat peníze, tedy hotovost z vlastního účtu se docela vyplatí vědět. Zvláště, pokud třeba přejdete k jiné bance s lepším úročením, ale bez vlastní sítě bankomatů nebo poboček s pokladnou. Máme pro vás základní souhrn, jak to nyní v které bance u nás chodí. 

Věra Tůmová

Přečíst článek

Podle agentury Deutsche Presse-Agentur jsou podobné případy v Německu výjimečné. Přesto se v posledních letech objevilo několik menších, avšak nápadně podobných loupeží – například v Lübecku nebo v Norderstedtu u Hamburku. Rozsahem i výší škody je však případ z Gelsenkirchenu zcela mimořádný.

Zda šlo o práci zkušeného mezinárodního gangu, nebo dokonale připravenou akci místních pachatelů, zůstává otázkou. Jisté je jen jedno: klidné město v Porúří se přes noc ocitlo v centru jednoho z největších kriminálních příběhů posledních let.

