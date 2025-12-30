Dalibor Martínek: Komunismus nekončí, v Česku se rozrůstá. Přes zákaz komunismu
Držet psy dlouhodobě uvázané na řetězu bude v Česku od ledna zakázané, stanovuje novela zákona o ochraně zvířat proti týrání. Jedna z novinek české legislativy. Zdá se to být dobré nařízení. Ale, proč má stát určovat, co budou lidé dělat se svými psy? To nemají lidé dost rozumu, aby to nevěděli?
Komunismus není jen ideologie, o které sepsal svůj mylný traktát Karel Marx. Je to myšlenkový exkrement, který, ve stručnosti řečeno, určuje lidem, jak se mají chovat a co mají či nemají dělat. Jinými slovy, žádná svoboda ducha a činnosti. Řád a pořádek. Mocní vládnou. Pořád se opakující motiv. Rebelové bojují proti řádu, mocní do nich nechají střílet.
Teď tady máme epizodku se psy. Zase někdo říká druhým, co a jak mají dělat. Komunisti? Ne, jsou to nevinní úředníci, kteří jen naplňují duch zákona. Který poskládali lidé postižení komunistickým přemýšlením. Pořád stejná písnička, na jejímž konci je spravedlivě odsouzený nevinný občan.
Je to vlastně pořád dokola. Nejdřív církev měla patent na rozum. Potom s ním přišli nevzdělanci pod rouškou komunismu. Vzdělaný či nevzdělaný, příběh se pořád opakuje.
Miloš Zeman si neodpustil řečnit ve sváteční dny k národu. Platformu mu na svatého Štěpána poskytla televize Prima. Nyní již ne jako prezidentovi, ale jen jako občanu Zemanovi. On, ve vší pokornosti, pozvracel minulou vládu. Prostě mu to za to stálo.
Dalibor Martínek: Zeman-Grinch už zase krade Vánoce
Názory
Česko je jednou ze zemí světa, kde se podle průzkumů nejlépe žije. Zároveň je zemí, která má v DNA šikanu svých občanů. Moc státu je zde maximální. Policajti si například klidně kdykoliv uspořádají razii, šikanují stovky daňových poplatníků pod smyšlenkou, zda nepožili za volantem alkoholické nápoje. Veřejností jsou tyto akce kvitovány. Státní moc si tady může dělat, co chce. Žijeme stále v komunismu.
Přestože propagace komunistických myšlenek je od příštího roku zákonem zakázána. Což je paradoxně další výmysl komunistického přemýšlení. Copak má být nějaká myšlenka státem regulována.
Další perlička z kapitoly zvůle státní moci zní: Policisté a městští strážníci budou během silvestrovských oslav dohlížet i na dodržování přísnějších pravidel pro používání zábavní pyrotechniky. Pokuta na místě pyrotechnického hřešení deset tisíc korun. Ve správním řízení až sto tisíc korun. Takže pořád dokola. A my se tváříme, že budujeme Česko 2.0. Kam až si to svobodný Čech nechá líbit?