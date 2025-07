Němcům se přestává dařit. Češi se mají na co „těšit“

Druhé čtvrtletí přineslo Němcům pokles HDP, který přichází v nejhorší možnou chvíli: světová cla, obchodní nejistota a slábnoucí průmysl dohromady tvoří výbušný koktejl.

Německý hrubý domácí produkt (HDP) se ve druhém čtvrtletí oproti předchozím třem měsícům snížil o 0,1 procenta. Vyplývá to z předběžných údajů, které ve středu zveřejnil Spolkový statistický úřad. Data se shodují s očekáváním analytiků, které oslovila agentura Reuters.

Statistici také uvedli, že podle cenově, sezonně a kalendářně očištěných dat německé hospodářství v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostlo jen o 0,3 procenta HDP. Na konci dubna statistici uváděli růst 0,4 procenta oproti předcházejícím třem měsícům.

Ve srovnání s druhým čtvrtletím loňského roku německé HDP zůstalo podle cenově očištěných údajů na stejné úrovni, podle cenově a kalendářně očištěných údajů vzrostlo o 0,4 procenta.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles. V současnosti přední ekonomické instituty předpovídají, že letos vykáže růst o 0,3 procenta a v příštím roce o 1,5 až 1,7 procenta. V těchto výhledech však ještě nejsou zahrnuty dopady obchodní dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy, která zavádí patnáctiprocentní cla na dovoz z EU do USA.

