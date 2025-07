Historický epos Christophera Nolana láká diváky. Rok před premiérou se prodávají lístky za stovky dolarů

Oscarový režisér Christopher Nolan opět dokazuje, že umí přilákat diváky do kin. Ačkoli svůj nejnovější snímek Odyssea teprve natáčí a ani herci neznají přesnou podobu finálního snímku, již nyní se na lístky stojí fronty. A na aukčních portálech se ceny vstupenek na premiérový víkend, který se uskuteční za rok, šplhají ke stovkám dolarů.

Víte, co budete dělat ve čtvrtek 16. července příští rok? Absurdní otázka? Ne tak úplně. Pokud nenastane něco neočekávaného, premiéru bude mít snímek Odyssea oscarového režiséra Christophera Nolana, autora Oppenheimera, batmanovského Temného rytíře nebo sci-fi Počátek. A řada lidí využila možnosti koupit si vstupenku na premiérový víkend s ročním předstihem. Studio Universal je právě v těchto dnech uvolnilo pro americké filmové řetězce a nadšení diváci stáli fronty, aby si lístek pořídili.

Největší zájem je přitom o projekce v obřích kinosálech IMAX, pro něž Nolan natáčí poslední filmy zcela speciální technikou. „Během 24 hodin bylo prodáno 95 procent dostupných vstupenek,“ uvádí magazín Variety.

Netflix bohatne a herci zuří. Začíná nová éra zábavy s AI ve filmech Enjoy Americký provozovatel placené streamovací platformy Netflix ve druhém čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o 45,5 procenta na 3,13 miliardy dolarů (66,4 miliardy korun). Firma o tom ve čtvrtek informovala ve své výsledkové zprávě. ČTK Přečíst článek

Lístky za stovky dolarů

Bývá obvyklé, že se vstupenky na některé filmy objeví v prodeji i měsíce dopředu. Rok, navíc bez celé řady detailů včetně konečné stopáže snímku, to však ještě žádné velké studio nezkusilo. Universal tak tímto experimentem výrazně proměnil možnosti prodejů vstupenek na očekávané filmové trháky.

„Tento způsob prodeje přináší filmovým událostem nový druh marketingu,“ uvedl analytik společnosti Fandango Shawn Robbins. Ale zároveň dodává, že to s sebou logicky nese také zcela nové dopady.

Lidé, kterým se podařilo lístek pořídit, totiž pochopili, že mají v rukou poměrně cenné aktivum. Krátce po otevření pokladen se tak začaly vstupenky objevovat na různých aukčních portálech. A jejich ceny letí do závratných výšin. Na portálu Ebay se lístky nabízejí za 200 dolarů, balík čtyř vstupenek na sobotu v rámci premiérového víkendu do kina AMC na Lincoln Square v New Yorku se vyšplhal na částku 1000 dolarů.

Průměrná cena vstupenky do kina přitom v USA představuje zhruba 16 dolarů a v tomto průměru jsou započítány i velmi drahé exkluzivní vstupenky na VIP premiéry. Ve většině kinech stojí vstupenky mezi 10 a 13 dolary.

Raketa Roblox. Akcie herní společnosti letos posilují o víc než 100 procent Trhy Možná ho sami neznáte, ale vaše děti v herním světě Robloxu tráví téměř jistě desítky hodin měsíčně. A po letech propadu se Robloxu mimořádně daří a konečně naplňuje očekávání investorů, že půjde o jeden z nejvýnosnějších titulů na burze. Jen za letošní kalendářní rok Roblox posílil o více než 100 procent, za uplynulých 12 měsíců pak o téměř 200 procent. Stanislav Šulc Přečíst článek

Očekávaný hit

Snímek Odyssea natáčí Christopher Nolan, který je známý jako tvůrce nevšedních snímků s velkým diváckým potenciálem. Na svém kontě má hned dva snímky, které v celosvětových kinech utržily přes miliardu dolarů.

V chystaném snímku se pokouší adaptovat slavný Homérův opus Odyssea o cestě krále Odyssea zpět domů po Trojské válce. Podle zdrojů se film zaměří na jeho desetileté putování plné nástrah, včetně střetů s mytologickými stvořeními a intrikami doma. Nolan, známý svým osobitým stylem a důrazem na praktické efekty, slibuje velkolepou adaptaci s hvězdným obsazením, ve kterém nechybí Matt Damon, Tom Holland a Anne Hathaway.

Odhadovaný rozpočet snímku je 250 milionů dolarů, což z něj činí nejdražší snímek v kariéře Christophera Nolana a jeden z nejdražších filmů všech dob. Podle odhadů trhu tak tržby snímku musejí překonat hranici 625 milionů dolarů, aby snímek skončil v plusu. To se Nolanovi přitom od roku 2010 daří vždy, výjimku představuje experimentální válčený film Dunkirk, který utržil o sto milionů méně. Celkově všechny Nolanovy snímky utržily 6,6 miliardy dolarů.

Shlomo Kramer: Z Prahy se stává Silicon Valley střední Evropy Leaders Kybernetické útoky zesilují. A ačkoli jejich počet v posledních měsících mírně klesá, jsou daleko sofistikovanější, cílenější, potenciálně ničivější. I proto firmy i instituce nesmí podcenit tyto hrozby a hledat co nejlepší zabezpečení svých systémů. Jednou ze společností, které se daří nabízet top produkt globálním firmám, je Cato Networks, kterou založil úspěšný podnikatel a investor Shlomo Kramer. Společnost nyní rozšiřuje své vývojové centrum v Praze. „Našli jsme zde odborníky potřebných kvalit. Navíc Čechy s Izraelci spojuje i podobná mentalita,“ říká podnikatel v rozhovoru pro newstream.cz. Stanislav Šulc Přečíst článek

ANALÝZA: Ceny luxusního bydlení v Česku rychle rostou, zájem je obrovský Reality Podle nové analýzy realitní společnosti Svoboda & Williams, která se soustředí na prémiový segment, zdražuje také prémiové nájemní bydlení. Starší kancelářské budovy v centru města se často mění na byty. nst Přečíst článek