I ruská kina vysílají Avatara. Akorát nikdo neví, jak to přesně dělají

Pokračování megahitu Jamese Camerona se v Rusku nesmí vysílat, protože hollywoodská studia v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu zrušila veškeré své místní aktivity. Přesto se tu film vysílá, a to dokonce s ruským dabingem. Zázrak? Vlastně ani ne.

Také ruští diváci mají možnost vychutnat si v kinech pokračování filmu Avatar, přestože ruská kina kvůli mezinárodním postihům reagujícím na válku na Ukrajině nemají možnost dávat hollywoodskou produkci. Některá kina v Rusku totiž riskují a nový snímek Avatar: The Way of Water už promítají, i když s tím majitelé autorských práv nesouhlasí. Napsal o tom zpravodajský portál Meduza.

Mnoho zahraničních společností zareagovalo na ruský únorový vpád na Ukrajinu odchodem z ruského trhu. Z Ruska se stáhly i všechny velké hollywoodské filmové společnosti včetně Disney, právě které od roku 2017 patří práva na oba existující filmy Avatar i na jeho pravděpodobná pokračování.

Vlna zavírání kin

Jenže ruská kina jsou na promítání velkých zahraničních filmů závislá a bez nich se dlouhodobě udrží jen stěží. Podle informací ruské Asociace vlastníků kinosálů se v Rusku od začátku letošního roku uzavřelo už 41 procent kin. Některá kina se proto snaží promítat velké zahraniční filmy i bez potřebné licence.

Na velkém plátně tak mohli Rusové zhlédnout pokračování filmů Doctor Strange, Top Gun nebo Black Panther. Tato praxe se logicky rozšířila i na dlouho očekávaného nového Avatara Jamese Camerona.

Pomáhají přátelé Kazachstánci

Ruské kinosály k nelegálnímu promítání filmu Avatar: The Way of Water používají nosič DCP neboli distribuční kopii, kterou získají z některé ze "spřátelených zemí", například z Kazachstánu. Tímto způsobem mohou film promítat ve vysoké kvalitě a s ruským dabingem.

Kinosály se uchylují i k dalším trikům. Promítání Avatara někdy prezentují jako bezplatný film na "rozehřátí" před ruským krátkometrážním filmem Vižu (Vidím). Zajímavostí je, že jako předskokany k tomuto krátkému filmu promítla ruská kina i další hollywoodské trháky.

I když promítání Avatara v Rusku odstartovalo 22. prosince, největší sítě ruských kinosálů se fantaskní snímek rozhodly dávat až po definitivním skončení oslav spojených s koncem roku, tedy od 12. ledna. Domnívají se totiž, že během svátků budou lidé chodit do kina tak či tak a že posunutí dlouho očekávané premiéry jim přinese větší zisk.

Nejrychleji k miliardě

Ačkoli pokračování druhého Avatara zejména v amerických kinech vydělává pomaleji, než se očekávalo, snímek je na dobré cestě stát se největším postpandemickým hitem. Podle magazínu Variety se mu podařilo snímku za pouhých 14 dní překonat hranici jedné miliardy celosvětových hrubých tržeb, což je letošní nejrychlejší výsledek. Letos se miliardu dolarů podařilo utržit jen dvěma filmům - pokračování Top Gunu a nejnovější epizodě Jurského světa.

