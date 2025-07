Luxusu se v Česku daří. Módní značka Louis Vuitton tu loni vydělala 320 milionů

Lepší výsledky firma v účetní závěrce vysvětlila růstem počtu turistů.

Francouzská luxusní značka se zaměřením na módu Louis Vuitton loni v Česku vykázala čistý zisk téměř 319 milionů korun, což bylo o 6,4 procenta více než v roce 2023. Tržby firmě stouply o 15,2 procenta na celkových asi 1,2 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin. Dnes na ni upozornil server Seznam Zprávy. Zisk i tržby Louis Vuitton, který je součástí skupiny LVMH, byly loni vyšší i než v roce 2019 před pandemií covidu-19. Čistý zisk v tomto srovnání vzrostl o 35,2 procenta a tržby o 10,7 procenta.

Lepší výsledky firma v účetní závěrce vysvětlila růstem počtu turistů. Louis Vuitton má v Česku pobočku v Pařížské ulici v centru Prahy. Na český trh značka vstoupila v roce 1998.

Loni značka v Česku zaměstnávala průměrně 39 lidí, meziročně o šest více. Na osobní náklady, které zahrnují mzdy, sociální odvody, zdravotní pojištění či benefity pracovníků, vynaložila přibližně 65,4 milionu korun, ve srovnání s rokem 2023 to představovalo nárůst o 27,2 procenta.

Celosvětově loni skupina LVMH meziročně zvýšila obrat o jedno procento na 84,7 miliardy eur (podle průměrného kurzu České národní banky za rok 2024 více než dva biliony korun). Z téměř poloviny se na obratu podílely módní značky. Skupina působila v 81 zemích. Do LVMH kromě Louis Vuitton patří módní značky Christian Dior, Céline či Fendi, prodejce šperků Tiffany & Co nebo řetězec parfumerií Sephora. Z dalších je to třeba i značka šampaňského Moët & Chandon a Dom Pérignon či koňaku Hennessy.

V Česku se loni ubytovalo zhruba 22,8 milionu turistů, což byl meziroční nárůst o 3,8 procenta. Počet turistů také poprvé překonal předpandemický rok 2019, a to o 820.000, informoval dříve Český statistický úřad. Turisté podle něj loni v Česku strávili 57,3 milionu nocí, ve srovnání s rokem 2023 o 2,6 procenta více. Většina z ubytovaných turistů – celkem 54 procent – byla domácích. Počet zahraničních návštěvníků meziročně vzrostl o 9,7 procenta na 10,49 milionu.

Luxus se valí do Prahy. V Pařížské letos otevře rekordní počet módních obchodů Zprávy z firem Evropské prémiové ulice ožívají. Ve dvacítce z nich loni otevřely luxusní značky hned třiaosmdesát obchodů. Trend kopíruje i Praha ve své Pařížské ulici. Zde v roce 2024 otevřelo pět obchodů a letošní rok by měl být v tomto ohledu ještě výraznější. nos Přečíst článek

Zájem o luxus ožívá. Prodeje šperků Cartier výrazně rostou Zprávy z firem Tržby švýcarského výrobce nejluxusnějšího zboží Richemont, kterému například patří společnost Cartier, před Vánoci vzrostly o deset procent. nos Přečíst článek