Příroda ve stresu. Nejdeštivější místo v Anglii přišlo o řeku, vyschla

Velká Británie má pověst země, kde často prší. Ale klimatické změny způsobily, že letos vyschla řeka Derwent na vůbec nejdeštivějším místě Anglie, v turisty vyhledávaném údolí Borrowdale na severozápadě země. Příroda je ve stresu, uvedl deník The Guardian.

Reklama

Horní řeka Derwent v Borrowdale v Lake District – známá svou pověstí nejdeštivějšího a nejvlhčího místa v Anglii – je téměř úplně suchá, což vede odborníky k varování před „katastrofálními podmínkami pro divokou zvěř“, uvedl The Guardian.

Sucho třetí rok v řadě

Jedná se o třetí rok v řadě, kdy dlouhotrvající vážné sucho vysušilo velké části řeky, řekla Ruth Mackayová, šéfka rybolovu ze společnosti West CumbriaRivers Trust. „Naše příroda je již ve stresu," řekla.

Alpy přišly o rekordní množství ledovců. Kvůli extrémnímu horku a suché zimě Money Loňský rok byl v Evropě druhým nejteplejším v měřené historii a provázela ho řada klimaticky extrémních jevů. Kombinace vůbec nejteplejšího léta a suché zimy vedla k rekordnímu úbytku alpských ledovců. V klimatické zprávě za rok 2022 to uvedla agentura Evropské unie pro sledování atmosféry a klimatických změn Copernicus. Evropa podle ní zaznamenala vůbec nejvyšší počet hodin slunečního svitu, což na jednu stranu přineslo nebývalou produkci elektřiny ze solárních zdrojů, na druhé straně však zvýšené riziko pro lidské zdraví. ČTK Přečíst článek

„Pokud sucho zasáhne řeku, obvykle existuje šance, že se v následujících letech zotaví. Ale když se to stane rok co rok, stane se to katastrofou pro divokou zvěř, která na ní závisí," dodala.

Myslíme si, že změna klimatu má na to mnoho odpovědí," míní Ruth Mackayová, šéfka rybolovu ze společnosti West CumbriaRivers Trust.

Přírodní zvířecí stanoviště v povodí Derwent mají celostátní význam a jsou označena jako zvláštní oblast ochrany (SAC) a jako lokalita zvláštního vědeckého zájmu (SSSI). Nejnovější hodnocení nestátní organizace Natural England provedená začátkem tohoto roku ukázala, že většina těchto stanovišť byla v „nepříznivém stavu“ již před současným dlouhotrvajícím horkým počasím.

Největší vodní elektrárna světa ztichla. Tvrdá připomínka, že obnovitelné zdroje mají své limity Money Čínská megapřehrada Tři soutěsky na řece Jang-c'-ťiang se v létě kvůli suchu zastavila, podobně jako další vodní elektrárny od Kalifornie po Německo. Je to tvrdou připomínkou, že obnovitelné zdroje nejsou všemohoucí, a velkou ironií, že se tak děje v době stále většího celosvětového volání po snižování emisí a přechodu k udržitelným zdrojům, napsala agentura Bloomberg. duk Přečíst článek

„Podobné sucho dříve nikdy nepřicházelo tak brzy a netrvalo tak dlouho. Nepamatuji si, že by vody bylo někdy tak málo," řekl deníku 76letý celoživotní obyvatel Borrowdale Billy Bland.

„Myslíme si, že změna klimatu má na to mnoho odpovědí," míní Mackayová s odkazem na zvýšenou frekvenci extrémních jevů počasí včetně sucha.

Nízké hladiny vody jsou hlášeny i jinde v Británii, a vyhlídky na zlepšení jsou malé. Britský meteorologický úřad nedávno varoval před 2,3krát zvýšeným rizikem, že Británie zažije opakování rekordní vlny veder z loňského roku.