Pavel Maurer: Facebook mě naučil, že buřty s cibulí lidi zajímají víc než fine dining

Na Facebooku se Pavel Maurer pohybuje už nějaký ten pátek. Posledních deset let na něm zveřejňuje příspěvky výhradně spojené s gastronomií. Přesto ho stále ohromuje a šokuje, jak nepředvídatelné reakce mohou tyto vzkazy vyvolat. A jak sám říká, vůbec neplatí, že čím více úsilí, času a peněz do sdělení investujete, tím více reakcí sklidíte. Haute cuisine v tomto zápase o pozornost jasně prohrává s buřty s cibulí.

Grande cuisine vs. domácí rychlovky

Někdy se opravdu hodně snažím, navštívím významnou restauraci u nás nebo ve světě, nechám tam spoustu peněz za degustační menu (někdy to bývá dohromady s nápoji třeba i 300 až 400 eur), vše pečlivě nafotím (všech 10 až 20 degustačních miniatur představím v nejpůsobivějších detailech a co nejlépe nasvícené), popíšu chování personálu, doporučím, jak by se měl člověk v takovém případě chovat i obléknout. Celá tato anabáze mne stojí docela dost sil, času, práce i peněz. Nestěžuji si. Baví mne to, ale je to fakticky „služba lidu zdarma“. A tak aspoň očekávám od sledujících reakce či dotazy. Očekávám „lajky“, komentáře.

Ale ono nic.

Na příspěvek, který by se dal zařadit do kategorie „ferrari“, co se týče nákladů i obsahu, obdržím jen pár lajků, občas vlažný nebo úplně stupidní komentář mimo téma. Je to „bída s nouzí”. No a pak na Facebook umístím z nedostatku času a nápadů nějakou, z mého pohledu, gastronomickou „kravinku” a světe div se. Sociální bublina se může zbláznit. Odmění mě spoustou zobrazení a stovkami komentářů. Prostě najednou se k mému překvapení začnou dít neuvěřitelné věci!

A tak pátrám ve své „gastronomické bublině”, kde se stala chyba. Proč nikoho nezajímá michelinská restaurace, zatímco „buřty s cibulí“ vzbuzují nevídané emoce? Dělám to špatně? Vybírám pitomá témata? Nebo je to tím, že se pohybuji v sociální síti, která je úplně mimo moji věkovou kategorii? Kolik let je vlastně Zuckerbergovi? Takové otázky si kladu. Ale stejně si myslím, že je to vše vlastně o tématu, aby prostě bylo aktuálně chytlavé a mělo přesný timing.

Blíž k lidem a jejich životům

A teď konkrétně. Nedávno jsem překvapeně sledoval, jaké „vzrušení” vyvolala moje poměrně „banální historka okresního formátu“. Prostě jsem jen vyfotil stůl s mojí dost jednoduchou večeří na úrovni osamělého studenta na koleji, který si zapomněl koupit něco pořádného k jídlu. Na talíři pár plátků sýra, několik kousků rajčete, minerálka, sklenka červeného a slané sušenky značky TUC.

Večeře Pavla Maurera, která vzbudila emotivní reakce jeho sledovatelů. Pavel Maurer, užito se svolením

Nikdy bych nečekal, že za tuhle večeři budu pochválen. Spíše jsem očekával „hejty“. Třeba právě za ty krekry světové značky a unifikované chutě, které mne osobně ovšem nikterak neurážejí. Sousta lidí mi prostřednictvím Facebooku sdělila, že také na nákupy často zapomínají a pak jedí „co dům dal”. Jiní na moji věčeři dokonce dostali chuť. Někteří se zajímali, jaké víno jsem zvolil. To víte, Chateau Margaux ročník 1988 to nebylo, ale celkem obyčejné, trochu těžší víno, které se hodí k modrým a ovčím sýrům. Někdo dokonce romanticky zavzpomínal na svá studentská léta, jiný zase na osamělý život člověka bez přátel. Objevily se i reakce, že to není vůbec špatné, že prý přesně takové „jednoduché rychlovky“ má nejraději. Někdo moji skromnou večeři označil pro mnohé za luxus. Každopádně to byly velmi nečekané reakce.

Myslím, že mnoho témat (i těch mých na Facebooku) je odtrženo od běžné reality lidí. Pro čtenáře je sice asi zajímavá reportáž z významné michelinské restaurace, ale téma je mu dost vzdálené, nesdílí se mnou ten prožitek, nemá k tématu co dodat. Zatímco, když jsou na stole vcelku obyčejné krekry, které snad každý někdy ochutnal, či jiné vcelku běžné jídlo, je hned o čem si povídat, odsuzovat, navrhovat či obdivovat.

Vždy, když se můj příspěvek na Facebooku točil kolem řízků, nejlepší svíčkové, piva nebo „chudé“ večeře, byl to trhák. A ještě něco funguje. Stěžování si na hygienu restauračních WC nebo na chování obsluhujícího personálu. To se vám na síti vyjádří kde kdo. Z toho pro mne plyne do jisté míry poučení, kterého se, slibuji, alespoň někdy budu držet. Sdílet s vámi nejen příběhy z „haute cuisine” ale hlavně z obyčejného, každodenního života.

