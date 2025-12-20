Odvrátí Japonci tání ledovců? Pomoci by jim mohla záhadná anomálie z Tádžikistánu

Nový magazín právě vychází!

V oranžové zimní bundě vstupuje japonský glaciolog Jošinori Iizuka do mrazivé chladicí komory na Hokkaidské univerzitě. Teplota tu klesá až k minus 50 stupňům Celsia. V rukou drží vzorek ledu z dalekého Tádžikistánu – kus ledovce, který může skrývat odpověď na jednu z velkých klimatických záhad dneška. Proč právě tady ledovce netají, ale naopak rostou?

„Kdybychom dokázali pochopit mechanismus, který stojí za nárůstem objemu ledu v této oblasti, mohli bychom tyto poznatky využít k ochraně všech ostatních ledovců na světě,“ vysvětluje profesor Iizuka a ukazuje na kus ledu velikosti pěsti. „V ideálním případě by to mohlo dokonce pomoci jejich regeneraci. Možná je to příliš ambiciózní, ale doufám, že naše studie lidem pomůže.“

Vzorky, se kterými dnes pracuje, odebrali vědci letos v září v pohoří Pamír v Tádžikistánu, ve výšce 5810 metrů nad mořem. Jde o jediné místo na planetě, kde ledovce navzdory globálnímu oteplování nejen přežívají, ale dokonce mírně rostou. Tento neobvyklý jev je známý jako „pamírsko-karákóramská anomálie“.

Každý z odebraných vzorků měří přes 100 metrů. Jeden z nich skončil v laboratořích Hokkaidské univerzity, kde se ho Iizuka s kolegy snaží doslova „přečíst“. Druhý putoval na Antarktidu do podzemního trezoru nadace Ice Memory, která expedici podpořila společně se Švýcarským polárním institutem.

Několik teorií

Vědci zatím nabízejí několik teorií, proč zde ledovce odolávají tání. Jedna z nich mluví o chladnějším klimatu, jiná o intenzivním zemědělství v sousedním Pákistánu, které zvyšuje množství vodní páry v atmosféře a tím podporuje růst ledu.

Právě odebrané vzorky ale poprvé umožňují tento fenomén skutečně prozkoumat. „Informace z minulosti jsou klíčové,“ říká Iizuka. „Když pochopíme, jak se sníh hromadil od dávných dob až po současnost, zjistíme, proč ledovec rostl – a proč roste dál.“

Od listopadu, kdy vzorky dorazily do Japonska, tráví jeho tým hodiny v chladicích komorách. Zkoumají hustotu ledu, orientaci sněhových zrn i strukturu jednotlivých vrstev. Led totiž funguje jako přírodní archiv. Průhledné vrstvy prozrazují teplejší období s táním, tenké vrstvy zhutněného sněhu pomáhají odhadnout množství srážek. Stopy sopečného popela pak slouží jako přesné časové značky.

Vědci doufají, že narazí i na led starý deset tisíc let nebo více – přestože velká část ledovce roztála během oteplení před zhruba 6000 lety. Takový objev by mohl odhalit, jaký sníh zde padal v době ledové a co tehdejší atmosféra obsahovala. „Mohli bychom studovat, kolik a jaké typy jemných částic byly ve vzduchu během doby ledové. Opravdu doufám, že tam nějaký starodávný led je,“ dodává profesor.

Práce postupuje pomalu a s maximální opatrností. Studenti a mladí vědci, mezi nimi i Sora Jaginuma, rozřezávají ledové jádro na menší části. „Jádro ledovce je mimořádně cenné,“ zdůrazňuje. „Z jediného vzorku provádíme desítky chemických a fyzikálních analýz.“ První výsledky by podle Iizuky mohly být známé už příští rok.

A to stále není konec. Další vzorky uložené na Antarktidě umožní vědcům zkoumat například to, jak lidská činnost v minulosti ovlivňovala ovzduší, teploty nebo srážky. „Můžeme díky tomu lépe pochopit, jak se životní prostředí Země vyvíjelo v reakci na činnost člověka,“ říká Iizuka.

Zatímco vědci studují minulost, realita současnosti je neúprosná. V důsledku člověkem způsobeného globálního oteplování mizí každý rok tisíce ledovců a tento trend bude podle studie zveřejněné v časopise Nature Climate Change pokračovat i v dalších desetiletích. Podle vědců existuje jen jedna cesta, jak tání skutečně zpomalit – výrazně omezit další oteplování planety.

Češi pro letošní zimní dovolenou v zahraničí upřednostňují přímořské destinace, k moři plánuje vyrazit 14 procent lidí. Desetina se vydá do evropských a světových měst, lyžovat pojede devět procent a šest procent plánuje pobyt v přírodě. Třetina Čechů se na zimní dovolenou nechystá vůbec. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Research pro ERV Evropskou pojišťovnu, kterého se zúčastnilo více než tisíc respondentů.

Zájem o trávení zimy v teple podle cestovních kanceláří dále roste. „Tento trend pozorujeme už několik let. Pomáhá tomu především více přímých letů z Česka do vzdálenějších destinací, například Vietnamu, Kuby či Dominikánské republiky,“ uvedl tiskový mluvčí CK Fischer a Exim tours Jan Bezděk.

Poptávka podle cestovních kanceláří roste zejména po prosincových pobytech. Jedním z důvodů jsou letošní dlouhé vánoční prázdniny, které i s víkendy mohou trvat až 16 dní.

Lyžařská pověst Val Gardeny se táhne dávno do historie. Kromě slavného čtyřicetikilometrového okruhu Sella Ronda láká oblast Seceda, trvale zalitá sluncem a pyšnící se nejdelší sjezdovkou v Dolomitech, více než deset kilometrů dlouhou La Longia. Val Gardena v jihotyrolských Dolomitech žije v zimě dvěma silnými příběhy. Jedním je špičkové lyžování, druhým dřevořezba. V předvánočním čase se navíc oba světy doslova potkávají. Zatímco se na Saslongu (proslulá sjezdovka, která začíná pod vrcholem Ciampinoi v nadmořské výšce 2 249 m n. m. pozn.red.) jede tradiční závod světového poháru... 11 fotografií v galerii

Češi rádi exotiku

„Zájem o prosincovou dovolenou s cestovní kanceláří Čedok je o desetinu větší proti stejnému období v loňském roce. Češi si nejčastěji na prosinec zvolili pobyt na Maledivách, v Dominikánské republice, Zanzibaru, v Egyptě, Keni, ale také ve Španělsku, Portugalsku nebo Londýně,“ uvedla tisková mluvčí CK Čedok Klára Divíšková.

Výrazný nárůst poptávky zaznamenává také CK Blue Style. „Počet klientů, kteří s námi trávili vánoční svátky v teple u moře, byl loni v porovnání s předcovidovým rokem 2019 pětinásobný. Počet těch, kteří vyrazili oslavit příchod Nového roku, vzrostl dokonce osmkrát. A letošní čísla budou znovu o něco vyšší,“ upozornila tisková mluvčí CK Blue Style Simona Fischerová.

Za hranice pojede lyžovat devět procent respondentů, což je srovnatelné s předchozími lety. Z výsledků je ale patrný pokles zájmu o tuzemské hory. Zatímco v sezoně 2023 až 2024 podle průzkumu plánovala vyrazit do českých středisek téměř pětina Čechů, v té letošní jen desetina. „Důvodem jsou opět vyšší ceny skipasů i ubytování. Po započtení nákladů na vybavení či dopravu vychází zimní dovolená na horách v mnoha případech dráž než týdenní pobyt u moře,“ doplnil šéf komunikace ERV Vlastimil Divoký.

Doporučujeme