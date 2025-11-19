Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy Nejdražší WC světa. Je ze zlata a prodalo se za čtvrt miliardy

Nejdražší WC světa. Je ze zlata a prodalo se za čtvrt miliardy

Nejdražší WC světa. Je ze zlata a prodalo se za čtvrt miliardy
Profimedia
ČTK
ČTK

Zlatá toaleta od italského konceptuálního umělce Maurizia Cattelana se v noci na dnešek prodala v newyorské aukci za 12,1 milionu dolarů (250 milionů korun). Uvádí to na svých stránkách společnost Sotheby´s, která prodej organizovala. Cena bez poplatků a přirážek zhruba odpovídá hodnotě materiálu použitého na výrobu díla, které je podle autora parodií na nadměrné bohatství.

Cattelan je známý pro svá provokativní a vtipná díla. Vloni vyvolal pozornost prodej jeho díla Komediant za 6,2 milionu dolarů. Instalace spočívá v banánu připevněném na zdi a Cattelan chtěl upozornit na hodnotu, kterou sběratelé přičítají uměleckým dílům, ačkoliv je tvoří prvky zanedbatelné tržní hodnoty.

To však není případ Ameriky, plně funkční toalety, kterou podle katalogu společnosti Sotheby´s tvoří 101,2 kilogramů zlata s ryzostí 18 karátů. Cena kovu použitého Cattelanem se od roku 2016, kdy dílo vytvořil, zvýšila zhruba čtyřikrát. Podle serveru ARTnews neznámý kupec získal dílo po jediném příhozu k vyvolávací ceně deseti milionů dolarů.

Roztavený byl podle vyšetřovatelů druhý exemplář Cattelanova díla, který odcizila skupina zlodějů v roce 2019 z londýnského Blenheimského paláce. Dva z pachatelů byli letos odsouzeni, samotné dílo se však nikdy nenašlo. Umělecký objekt patřil Guggenheimovu muzeu, které ho v roce 2017 nabídlo k zápůjčce do Bílého domu. Reagovalo tak na žádost tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa o zapůjčení jednoho z obrazů ve sbírkách muzea.

Umění, které testuje hranice vkusu. Kdo si koupí zlatý záchod za stovky milionů?

Enjoy

V newyorské aukční síni Sotheby’s se bude dražit funkční toaleta z ryzího zlata. Dílo s názvem „Amerika“ vytvořil provokativní italský umělec Maurizio Cattelan. Vyvolávací cena? Deset milionů dolarů.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Umění, které testuje hranice vkusu. Kdo si koupí zlatý záchod za stovky milionů?

Enjoy

ČTK

Přečíst článek
Aukce umění

Globální trh s uměním klesá. Můžou za to obavy z budoucnosti, mladí miliardáři i slabší nabídka

Filantropie

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Je zlato ve vleku spekulantů? Podle Economistu to je více než pravděpodobné

Zlato
iStock
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Cena zlata od počátku roku pokořila hned několikrát rekord a cenný kov patří k nejvýnosnějším investicím letoška. Dlouho se uvádělo, že za růstem ceny stojí mimo jiné i poptávka ze strany centrálních bank, které nejsou citlivé na cenu. Podle magazínu The Economist je však nyní více než pravděpodobné, že klíčovým faktorem jsou vysoce spekulantské sázky.

Co stojí za strmým nárůstem ceny zlata v letošním roce? Analytici dlouhou dobu považovali za jeden z klíčových faktorů nákupy ze strany centrálních bank, které se od začátku ruské invaze na Ukrajinu a následné zmrazení aktiv ruské centrální banky obávají o stoprocentní suverenitu svých devizových rezerv. A na počátku růstu ceny zlata tento faktor jistě hrál klíčovou roli stejně jako intenzivní zájem retailových investorů.

Nicméně v současnosti je podle magazínu The Economist již situace výrazně odlišnější. A dokazuje to podle něj také aktuální volatilnější vývoj ceny zlata, které po říjnovém vystoupání na rekordní úroveň začalo značně kolísat.

„Pro vyšší nákupy zlata ze strany například americké centrální banky nyní chybějí důkazy. A zastánci toho, že cenu tlačí nákupy centrální banky menších států, opomíjejí fakt, že v celkové sumě jde o zanedbatelné částky,“ uvádí The Economist.

Kdo tedy nakupuje?

Podle Economistu tak klíčovými hráči jsou velcí spekulativní investoři. Ze zatím posledních dat americké komise pro obchodování s future contracty z konce září totiž vyplývá, že kontraktů na zlato bylo zhruba 200 tisíc, které představovaly ekvivalent zhruba 619 tun zlata. A do toho se nepočítají kontrakty na zlato obchodované prostřednictvím ETF fondů a dalších zhruba 100 tun držených hedgeovými fondy.

„Ukazuje se, že cena zlata tak plynule kopíruje náladu těchto velkých hráčů,“ uvádí Economist. „Co začalo před pár měsíci jako dodávání zlata do sejfů centrálních bank, postupně se nabalilo do autonomní masy horkých peněz hledajících nejvyšší zhodnocení,“ dodává magazín.

Podle Economistu to ale je špatná zpráva právě pro tyto samotné hráče. V jednu chvíli totiž tento příběh růstu ceny zlata přestane fungovat. A čím později to bude, o to víc peněz spekulanti přijdou, uzavírá prestižní magazín.

Miliardář Larry Ellison

Čísla nelžou. Nejlepší investice roku 2025 jsou Oracle, zlato a bitcoin

Trhy

Kdo na začátku roku přemýšlel, jak nejlépe zhodnotit své investice, a vsadil na vývoj umělé inteligence, pravděpodobně neprodělal. Největší výnos mu ale mohly přinést poněkud jiné sázky. Třeba na zlato, bitcoin nebo na donedávna upozaďovaného technologického dinosaura Oracle.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Bitcoinová ETF: nový zlatý důl pro správce fondů

Trhy

Z kryptoměn se stal seriózní byznys i pro největší správce aktiv na světě. Zatímco tradiční indexové fondy typu S&P 500 nabízejí jen minimální poplatky, bitcoinová ETF se stala novým zdrojem výnosů. BlackRock na nich už vydělává více než na svém vlajkovém akciovém fondu – a podle analytiků tento trend zdaleka nekončí.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Související

Slevomat se vrací zpět do českých rukou. Většinu získá fond Genesis

Slevomat, ilustrační foto
Pixabay
ČTK
ČTK

Společnost Genesis Capital získala většinový podíl ve skupině Slevomat, která provozuje cestovatelské a zážitkové portály Slevomat.cz a Zľavomat.sk. Zbylý podíl si rozdělilo současné vedení Slevomatu a podnikatelka Jitka Cechlová Komárková, uvedla skupina Slevomat v tiskové zprávě. Výši transakce se strany rozhodly nezveřejnit. Slevomat byl od roku 2017 součástí britské společnosti Secret Escapes, nyní se vrací do českého vlastnictví, uvedl ředitel a jeden z nových menšinových majitelů Slevomat Group Tomáš Braverman.

Přesnou výši jednotlivých podílů Slevomat nesdělil. Většinový podíl ve Slevomatu získala společnost Genesis Capital prostřednictvím svého fondu soukromého kapitálu Genesis Private Equity Fund V. Dalšími menšinovými podílníky ze skupiny Slevomat jsou kromě Bravermana ředitel pro příjmy Jakub Mazal, marketingový ředitel Matěj Dvorský, produktová ředitelka Romana Trusinová, finanční ředitel Petr Hýža, technický ředitel Jaroslav Hanslík a personální ředitelka Lucia Pavlíková. Transakci ještě musí schválit antimonopolní úřad.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Strnadova CSG roste. Tržby skupiny letos vzrostly o více než 82 procent

Zprávy z firem

Zbrojní průmysl vydělává. Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG), vlastněná miliardářem Michalem Strnadem, dál roste a řadí se k předním evropským obranným společnostem. Tržby skupiny za první tři čtvrtletí roku 2025 dosáhly 4,49 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o 82,4 procent.

nos

Přečíst článek

Lídrem, který dál poroste

„Slevomat Group je silná a dobře řízená společnost s vedoucím postavením na českém a slovenském trhu. Dlouhodobě roste a dokazuje, že si umí udržet svou pozici i v silně konkurenčním on-line prostředí. Vidíme velký potenciál dál rozvíjet její silnou značku, posilovat spokojenost a loajalitu jejích zákazníků i technologické schopnosti,“ uvedl Tomáš Sýkora, investiční ředitel Genesis Capital Equity. „Těšíme se na spolupráci se stávajícím managementem na dalším rozvoji společnosti, posilování její tržní pozice a hledání nových příležitostí k růstu,“ doplnil.

Jednání o převodu na nové vlastníky trvalo podle Bravermana přibližně rok. „Už při našem prvním setkání s kolegy z Genesis jsem cítil, že si vzájemně velmi sedíme. Sdílíme stejné hodnoty – respekt, spolupráci a tvrdou práci. Velmi se těším na příští roky, kdy budeme společně pracovat ruku v ruce a využijeme mnoho příležitostí, které pro další růst máme,“ dodal.

Slevomat táhne cestování

Obrat skupiny Slevomat loni meziročně stoupl o 12 procent na téměř pět miliard korun. Z toho Slevomat.cz vykázal obrat 3,8 miliardy korun, meziročně rovněž o 12 procent více. Asi 70 procent obratu skupiny tvoří cestování.

Slevomat vznikl v roce 2010. Jedním z jeho zakladatelů je podnikatel Tomáš Čupr, který stojí také za on-line supermarketem Rohlík nebo rozvážkovou službou Dáme jídlo, nyní foodora.

Genesis Capital založil v roce 1999 Jan Tauber, dosud společnost podpořila více než 90 firem. Do jejího portfolia patří například společnosti GTH catering, 11 Entertainment Group, Hecht Motors, AV Media, Nay-Datart či Knihobot.

Ladislav Bárta z Knihobotu

Míříme na miliardu korun, říká výkonný ředitel Knihobotu Bárta

Leaders

Knihobot je start-up. Vznikl v roce 2019. Jeho princip je, že mu dáte knihy, které nechcete, a on je prodá, někdy i levněji, než kolik stojí jako nové. A vyplatí vás. Nebo naopak zde můžete knihy i koupit. Letos se jich přes Knihobot otočí deset milionů. A obrat firmy míří k miliardě korun. Firma nyní kromě Česka, Slovenska, Rakouska a Německa působí také ve Francii, Itálii, Španělsku, Belgii a Nizozemí, kam letos vstoupila. „Novější trhy je předčasné posuzovat, ale lze říct, že nám jde dobře příjem knih z Itálie,“ říká Ladislav Bárta, výkonný ředitel Knihobotu.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Keight Hotel Opatija

REPORTÁŽ: Keight Hotel Opatija. Nový klenot jadranského pobřeží s podpisem Hiltonu

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Labská bouda

Horský kolos, který vydržel. Labská bouda se mění a přitahuje stále víc návštěvníků

Enjoy

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme