Nejdražší WC světa. Je ze zlata a prodalo se za čtvrt miliardy
Zlatá toaleta od italského konceptuálního umělce Maurizia Cattelana se v noci na dnešek prodala v newyorské aukci za 12,1 milionu dolarů (250 milionů korun). Uvádí to na svých stránkách společnost Sotheby´s, která prodej organizovala. Cena bez poplatků a přirážek zhruba odpovídá hodnotě materiálu použitého na výrobu díla, které je podle autora parodií na nadměrné bohatství.
Cattelan je známý pro svá provokativní a vtipná díla. Vloni vyvolal pozornost prodej jeho díla Komediant za 6,2 milionu dolarů. Instalace spočívá v banánu připevněném na zdi a Cattelan chtěl upozornit na hodnotu, kterou sběratelé přičítají uměleckým dílům, ačkoliv je tvoří prvky zanedbatelné tržní hodnoty.
To však není případ Ameriky, plně funkční toalety, kterou podle katalogu společnosti Sotheby´s tvoří 101,2 kilogramů zlata s ryzostí 18 karátů. Cena kovu použitého Cattelanem se od roku 2016, kdy dílo vytvořil, zvýšila zhruba čtyřikrát. Podle serveru ARTnews neznámý kupec získal dílo po jediném příhozu k vyvolávací ceně deseti milionů dolarů.
Roztavený byl podle vyšetřovatelů druhý exemplář Cattelanova díla, který odcizila skupina zlodějů v roce 2019 z londýnského Blenheimského paláce. Dva z pachatelů byli letos odsouzeni, samotné dílo se však nikdy nenašlo. Umělecký objekt patřil Guggenheimovu muzeu, které ho v roce 2017 nabídlo k zápůjčce do Bílého domu. Reagovalo tak na žádost tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa o zapůjčení jednoho z obrazů ve sbírkách muzea.
V newyorské aukční síni Sotheby’s se bude dražit funkční toaleta z ryzího zlata. Dílo s názvem „Amerika“ vytvořil provokativní italský umělec Maurizio Cattelan. Vyvolávací cena? Deset milionů dolarů.
Umění, které testuje hranice vkusu. Kdo si koupí zlatý záchod za stovky milionů?
