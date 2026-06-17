Med z hotelové střechy. V pražském Marriottu včelaří šéfkuchař a sází na chuť města
Na střeše pražského hotelu Marriott bzučí pět úlů. O včely se tu nestará externí firma, ale šéfkuchař hotelové restaurace The Artisan David Rejhon se svým zástupcem Peterem Mikulášem. Městské včelaření je pro ně koníček, součást udržitelné gastronomie i způsob, jak hostům ukázat, že lokální surovina může vznikat i pár pater nad rušným centrem Prahy. Letos je medu kvůli suchu méně, v nejlepším roce ale v hotelu vytočili až 25 kilogramů z jednoho úlu.
V kuchyni luxusního hotelu by člověk čekal lanýže, kaviár nebo pečlivě vybrané maso od lokálních farmářů. V pražském Marriottu ale jedna z nejzajímavějších surovin vzniká přímo nad restaurací The Artisan. Je to med ze střechy.
Šéfkuchař David Rejhon a jeho zástupce Peter Mikuláš mají na hotelové střeše v současnosti pět úlů. Nejde přitom o marketingovou kulisu, která se jednou za rok ukáže hostům. O včelstva se starají sami.
Pražské hotely mají za sebou jeden z nejúspěšnějších roků v historii. Generální ředitel hotelu Prague Marriott Robert Grader v rozhovoru pro newstream.cz odhaluje, jak se mění složení hostů, proč se hotelová lobby stávají centrem dění a jak nové trendy v hotelnictví ovlivňují trh. Prozrazuje také, jaké výzvy a příležitosti čekají pražské hotely v roce 2025, nebo na čem majitelé hotelů nejvíce vydělávají.
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Pražské hotely mají za sebou jeden z nejúspěšnějších roků v historii. Generální ředitel hotelu Prague Marriott Robert Grader v rozhovoru pro newstream.cz odhaluje, jak se mění složení hostů, proč se hotelová lobby stávají centrem dění a jak nové trendy v hotelnictví ovlivňují trh. Prozrazuje také, jaké výzvy a příležitosti čekají pražské hotely v roce 2025, nebo na čem majitelé hotelů nejvíce vydělávají.
„Úly jsou i na jiných hotelech, ale ty si většinou najímají externí včelaře na péči. My to máme jako koníček,“ říká Rejhon.
Na první pohled může znít včelaření v centru metropole jako paradox. Jenže právě město nabízí včelám mimořádně pestrý jídelníček. Z hotelové střechy mají včely v doletovém okruhu Letnou, Petřín, Riegrovy sady, Vítkov i řadu zahrad a alejí. V Praze navíc kvetou rostliny postupně: akát, lípy, parková zeleň, zahrady i stromy ve vnitroblocích. Díky tomu nemají včely jen jednu krátkou snůšku, ale pestřejší a delší sezonu.
Město místo řepkového lánu
Podle Mikuláše je právě rozmanitost hlavním důvodem, proč může být městský med chuťově zajímavější než med z některých venkovských lokalit. Tam včely často létají na monokultury, typicky řepku, nebo mají v lese snůšku vázanou jen na krátké období, kdy kvetou konkrétní dřeviny.
„V Praze rostliny kvetou ve fázích. Lípa, akát, různé parky, zahrady. Ta různorodost je velká, a proto je med z města tak kvalitní,“ vysvětluje Mikuláš.
Dalším argumentem je menší kontakt s intenzivním zemědělstvím. Zatímco na venkově mohou včely zalétat na pole ošetřovaná přípravky na ochranu rostlin, městská zeleň bývá z tohoto pohledu příznivější. Neznamená to, že město je bez rizik. Přináší dopravu, prach, tepelné ostrovy i omezený prostor. V praxi však testy městských medů opakovaně ukazují, že obavy z kontaminace bývají často větší než skutečný problém.
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Med celosvětově patří mezi ve světě nejvíce falšované potraviny. Padělatelé této sladkosti nejenže obírají lidi o peníze, ale potenciálně ohrožují jejich zdraví. Do odhalování padělků se zapojuje věda, zejména chemie, fyzika a nyní také umělá inteligence.
Pro hotely a restaurace je navíc městský med surovinou s příběhem. Nevzniká anonymně, ale přímo na místě, kde se následně používá. V The Artisan se stává součástí kuchyně i širšího konceptu restaurace, která staví na lokálnosti, řemesle a maximálním využití vlastních zdrojů.
Letos méně medu. Včelám chyběl nektar
Včelaření ale není přesná výroba. A už vůbec ne v době výkyvů počasí. V nejlepším roce se v Marriottu podařilo vytočit kolem 25 kilogramů medu z jednoho úlu. Letos je výnos nižší.
„Jsou to krásná, silná včelstva. Ale letos je medu méně, protože bylo sucho a chybí nektar,“ říká Mikuláš. Podle něj do včelařství vstupuje tolik externích faktorů, že plánovat medobraní podle kalendáře často nejde. „Chtěli jsme vytáčet dřív, ale kvůli počasí to nešlo. Vadí déšť i sucho,“ dodává.
Včelám se Vlastimil Dlab věnuje od roku 1972. Na zahradě u svého domu na kraji Lázní Bělohrad má padesát včelstev. Část úlů je v rohu velké a krásně udržované zahrady plné květin s umělým rybníčkem a vzrostlým modřínem, větší část má v přilehlé dlouhé dostavbě u zadního plotu. Ke včelám se chodí zevnitř, ve spodní části je otevřený prostor, kterým mají včely volný průlet do svého úlu.
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Včelám se Vlastimil Dlab věnuje od roku 1972. Na zahradě u svého domu na kraji Lázní Bělohrad má padesát včelstev. Část úlů je v rohu velké a krásně udržované zahrady plné květin s umělým rybníčkem a vzrostlým modřínem, větší část má v přilehlé dlouhé dostavbě u zadního plotu. Ke včelám se chodí zevnitř, ve spodní části je otevřený prostor, kterým mají včely volný průlet do svého úlu.
Sucho omezuje nektarodárnost rostlin, déšť zase brání včelám v letu. V době, kdy má rostlina dávat nejvíce sladiny, může několik nepříznivých dnů zásadně změnit celou sezonu. I proto je hotelový med spíše prémiovou a omezenou surovinou než produktem, který by šlo vyrábět ve stabilních objemech.
Ekonomicky nejde o velký byznys měřený kilogramy. Hodnota je jinde. V autenticitě, odlišení podniku a propojení gastronomie s udržitelností. Pro hotel je vlastní med surovinou, dárkem, zážitkem i důkazem, že ESG nemusí zůstat jen v prezentaci pro investory.
Hotely, kanceláře i dopravní podnik
Marriott není v Praze jediný. Městské včelaření se během posledních let rozšířilo z komunitních zahrad také na střechy hotelů, kancelářských komplexů, veřejných institucí a městských firem.
Vlastní včelstva má například Dopravní podnik hlavního města Prahy ve vozovně Vokovice. O úly se tam starají zaměstnanci-včelaři a med pochází hlavně z okolí Divoké Šárky a zahrádkářských osad. Podobný princip funguje i v Pražských vodovodech a kanalizacích, kde se včelstva objevila v areálu vodojemů na Floře jako součást podpory biodiverzity.
V Česku je podle něj v současné době asi deset včelstev na kilometr čtvereční, což je velké množství.
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V Česku je podle něj v současné době asi deset včelstev na kilometr čtvereční, což je velké množství.
Do včelaření se zapojily také kancelářské areály. Na Brumlovce má městský med vedle ekologického rozměru i komunitní funkci: propojuje developera, nájemce a lokální projekty. Úly se objevily také na střechách veřejných institucí, například na budově Státní veterinární správy na Vinohradech, kde med zároveň slouží k laboratorním testům a vzdělávání.
V hotelnictví patří mezi známé příklady Clarion Congress Hotel Prague ve Vysočanech nebo Vienna House Andel’s Prague, kde se med ze střechy dostal i do hotelových snídaní a komunikace s hosty.
Med jako lokální luxus
Pro restaurace a hotely má vlastní med ještě jednu výhodu. Je dokonale lokální. Zatímco u masa, zeleniny nebo mléčných výrobků se za lokálnost považují desítky kilometrů, tady vzniká surovina přímo na adrese podniku. Včela přitom pracuje v okruhu několika kilometrů, takže každá sklenice je chuťovou mapou okolí.
V případě Marriottu do ní vstupuje lípa z pražských parků, akát, zeleň z Letné, Petřína i menších zahrad. Výsledkem není uniformní med z jedné plodiny, ale směs, která se rok od roku mění podle počasí a kvetení.
A právě v tom je pro gastronomii zajímavá. „Městský med není komodita, ale sezonní ingredience. Jednou je světlejší a květový, jindy výraznější. Jednou ho je dost, podruhé jen omezené množství. Včelaření je krásné, ale je v něm strašně moc proměnných,“ říká Mikuláš. Právě proto je med ze střechy víc než sladidlem. Je to symbolem podniku, který chce ukazovat, že i v centru velkoměsta může vznikat poctivá lokální surovina.
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