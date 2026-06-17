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newstream.cz Enjoy Med z hotelové střechy. V pražském Marriottu včelaří šéfkuchař a sází na chuť města

Med z hotelové střechy. V pražském Marriottu včelaří šéfkuchař a sází na chuť města

Na střeše pražského hotelu Marriott bzučí pět úlů. O včely se tu nestará externí firma, ale šéfkuchař restaurace The Artisan David Rejhon se svým zástupcem Peterem Mikulášem.
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
Michal Nosek

Na střeše pražského hotelu Marriott bzučí pět úlů. O včely se tu nestará externí firma, ale šéfkuchař hotelové restaurace The Artisan David Rejhon se svým zástupcem Peterem Mikulášem. Městské včelaření je pro ně koníček, součást udržitelné gastronomie i způsob, jak hostům ukázat, že lokální surovina může vznikat i pár pater nad rušným centrem Prahy. Letos je medu kvůli suchu méně, v nejlepším roce ale v hotelu vytočili až 25 kilogramů z jednoho úlu.

V kuchyni luxusního hotelu by člověk čekal lanýže, kaviár nebo pečlivě vybrané maso od lokálních farmářů. V pražském Marriottu ale jedna z nejzajímavějších surovin vzniká přímo nad restaurací The Artisan. Je to med ze střechy.

Šéfkuchař David Rejhon a jeho zástupce Peter Mikuláš mají na hotelové střeše v současnosti pět úlů. Nejde přitom o marketingovou kulisu, která se jednou za rok ukáže hostům. O včelstva se starají sami.

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Pražské hotely mají za sebou jeden z nejúspěšnějších roků v historii. Generální ředitel hotelu Prague Marriott Robert Grader v rozhovoru pro newstream.cz odhaluje, jak se mění složení hostů, proč se hotelová lobby stávají centrem dění a jak nové trendy v hotelnictví ovlivňují trh. Prozrazuje také, jaké výzvy a příležitosti čekají pražské hotely v roce 2025, nebo na čem majitelé hotelů nejvíce vydělávají.

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„Úly jsou i na jiných hotelech, ale ty si většinou najímají externí včelaře na péči. My to máme jako koníček,“ říká Rejhon.

Na první pohled může znít včelaření v centru metropole jako paradox. Jenže právě město nabízí včelám mimořádně pestrý jídelníček. Z hotelové střechy mají včely v doletovém okruhu Letnou, Petřín, Riegrovy sady, Vítkov i řadu zahrad a alejí. V Praze navíc kvetou rostliny postupně: akát, lípy, parková zeleň, zahrady i stromy ve vnitroblocích. Díky tomu nemají včely jen jednu krátkou snůšku, ale pestřejší a delší sezonu.

Město místo řepkového lánu

Podle Mikuláše je právě rozmanitost hlavním důvodem, proč může být městský med chuťově zajímavější než med z některých venkovských lokalit. Tam včely často létají na monokultury, typicky řepku, nebo mají v lese snůšku vázanou jen na krátké období, kdy kvetou konkrétní dřeviny.

V Praze rostliny kvetou ve fázích. Lípa, akát, různé parky, zahrady. Ta různorodost je velká, a proto je med z města tak kvalitní,“ vysvětluje Mikuláš.

Dalším argumentem je menší kontakt s intenzivním zemědělstvím. Zatímco na venkově mohou včely zalétat na pole ošetřovaná přípravky na ochranu rostlin, městská zeleň bývá z tohoto pohledu příznivější. Neznamená to, že město je bez rizik. Přináší dopravu, prach, tepelné ostrovy i omezený prostor. V praxi však testy městských medů opakovaně ukazují, že obavy z kontaminace bývají často větší než skutečný problém.

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Pro hotely a restaurace je navíc městský med surovinou s příběhem. Nevzniká anonymně, ale přímo na místě, kde se následně používá. V The Artisan se stává součástí kuchyně i širšího konceptu restaurace, která staví na lokálnosti, řemesle a maximálním využití vlastních zdrojů.

Letos méně medu. Včelám chyběl nektar

Včelaření ale není přesná výroba. A už vůbec ne v době výkyvů počasí. V nejlepším roce se v Marriottu podařilo vytočit kolem 25 kilogramů medu z jednoho úlu. Letos je výnos nižší.

„Jsou to krásná, silná včelstva. Ale letos je medu méně, protože bylo sucho a chybí nektar,“ říká Mikuláš. Podle něj do včelařství vstupuje tolik externích faktorů, že plánovat medobraní podle kalendáře často nejde. „Chtěli jsme vytáčet dřív, ale kvůli počasí to nešlo. Vadí déšť i sucho,“ dodává.

Obyčejná práce: Med? Opravdovým zázrakem je včelí jed

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Včelám se Vlastimil Dlab věnuje od roku 1972. Na zahradě u svého domu na kraji Lázní Bělohrad má padesát včelstev. Část úlů je v rohu velké a krásně udržované zahrady plné květin s umělým rybníčkem a vzrostlým modřínem, větší část má v přilehlé dlouhé dostavbě u zadního plotu. Ke včelám se chodí zevnitř, ve spodní části je otevřený prostor, kterým mají včely volný průlet do svého úlu.

Dalibor Martínek

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Sucho omezuje nektarodárnost rostlin, déšť zase brání včelám v letu. V době, kdy má rostlina dávat nejvíce sladiny, může několik nepříznivých dnů zásadně změnit celou sezonu. I proto je hotelový med spíše prémiovou a omezenou surovinou než produktem, který by šlo vyrábět ve stabilních objemech.

Ekonomicky nejde o velký byznys měřený kilogramy. Hodnota je jinde. V autenticitě, odlišení podniku a propojení gastronomie s udržitelností. Pro hotel je vlastní med surovinou, dárkem, zážitkem i důkazem, že ESG nemusí zůstat jen v prezentaci pro investory.

Hotely, kanceláře i dopravní podnik

Marriott není v Praze jediný. Městské včelaření se během posledních let rozšířilo z komunitních zahrad také na střechy hotelů, kancelářských komplexů, veřejných institucí a městských firem.

Vlastní včelstva má například Dopravní podnik hlavního města Prahy ve vozovně Vokovice. O úly se tam starají zaměstnanci-včelaři a med pochází hlavně z okolí Divoké Šárky a zahrádkářských osad. Podobný princip funguje i v Pražských vodovodech a kanalizacích, kde se včelstva objevila v areálu vodojemů na Floře jako součást podpory biodiverzity.

Podle včelařů byla letos medová sezona mírně podprůměrná

Včelaří hlásí lehce podprůměrnou produkci medu, ale kvalitního. Poroste cena?

Trhy

V Česku je podle něj v současné době asi deset včelstev na kilometr čtvereční, což je velké množství.

ČTK

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Do včelaření se zapojily také kancelářské areály. Na Brumlovce má městský med vedle ekologického rozměru i komunitní funkci: propojuje developera, nájemce a lokální projekty. Úly se objevily také na střechách veřejných institucí, například na budově Státní veterinární správy na Vinohradech, kde med zároveň slouží k laboratorním testům a vzdělávání.

V hotelnictví patří mezi známé příklady Clarion Congress Hotel Prague ve Vysočanech nebo Vienna House Andel’s Prague, kde se med ze střechy dostal i do hotelových snídaní a komunikace s hosty.

Med jako lokální luxus

Pro restaurace a hotely má vlastní med ještě jednu výhodu. Je dokonale lokální. Zatímco u masa, zeleniny nebo mléčných výrobků se za lokálnost považují desítky kilometrů, tady vzniká surovina přímo na adrese podniku. Včela přitom pracuje v okruhu několika kilometrů, takže každá sklenice je chuťovou mapou okolí.

V případě Marriottu do ní vstupuje lípa z pražských parků, akát, zeleň z Letné, Petřína i menších zahrad. Výsledkem není uniformní med z jedné plodiny, ale směs, která se rok od roku mění podle počasí a kvetení.

A právě v tom je pro gastronomii zajímavá. „Městský med není komodita, ale sezonní ingredience. Jednou je světlejší a květový, jindy výraznější. Jednou ho je dost, podruhé jen omezené množství. Včelaření je krásné, ale je v něm strašně moc proměnných,“ říká Mikuláš. Právě proto je med ze střechy víc než sladidlem. Je to symbolem podniku, který chce ukazovat, že i v centru velkoměsta může vznikat poctivá lokální surovina.

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Vily, jejichž cenu realitky tají. Pražský luxusní trh nabízí bazény, věže i výhledy na Hrad

Elegantní vila na Hanspaulce je k prodeji za 155 milionů korun a nabízí 702 metrů čtverečních obytné plochy.
Sothebys, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Vily za desítky i stovky milionů korun. Pražský luxusní trh nabízí rezidence s bazény, wellness, věžemi i výhledy na Hrad. U nejdražších domů se cenu často dozví jen vážní zájemci.

Český trh luxusních nemovitostí se v posledních letech výrazně proměnil. Kupující už neřeší jen prestižní adresu, ale také architektonickou hodnotu, technický stav, kvalitu rekonstrukce, velikost pozemku, soukromí i budoucí hodnotu nemovitosti. Pražská vila tak dnes není jen dům se zahradou, ale kombinace investice, životního stylu a architektonického příběhu.

To je dobře vidět i na aktuální nabídce pražských vil. Opravdu kvalitních domů v dobrých lokalitách je málo, nové prakticky nevznikají a ty historické se prodávají jen výjimečně. Nejzajímavější kusy se navíc často objevují bez veřejně uvedené ceny. U těchto nemovitostí se cena sděluje až vážným zájemcům, protože se pohybuje v nejvyšším segmentu trhu.

Historická kamenná vila z roku 1914 na pražských Hřebenkách je k prodeji za 53,7 milionu korun. Samostatná část dvojvily v klidné ulici Tichá nabízí užitnou plochu 317 metrů čtverečních a dispozici 6+kk. Dům prošel v roce 2015 citlivou rekonstrukcí, která zachovala jeho dobový charakter a propojila jej s komfortem současného bydlení. 29 fotografií v galerii

Troja: vila s výhledem na Hrad, bazénem a vlastním spa

K nejvýraznějším nabídkám patří vila v pražské Troji, kterou nabízí Sotheby’s International Realty Czech Republic. Dům stojí v prestižní rezidenční lokalitě a láká hlavně na výhledy na Pražský hrad a panorama města.

Přízemí tvoří společenská část s pracovnou s krbem, jižně orientovaným obývacím pokojem, hlavní kuchyní a vstupem na terasu s venkovním posezením a bioklimatickou pergolou. Součástí domu je také vnitřní bazén o rozměrech deset krát čtyři metry, vinný sklep, spa s finskou a parní saunou, další kuchyně, zázemí pro hosty nebo personál, garáž pro čtyři auta a prostor pro nepřetržitou bezpečnostní službu.

Cena není veřejně uvedena. Podle rozsahu domu, lokality, výhledů a vybavení lze ale očekávat částku minimálně ve vyšších desítkách milionů korun, u podobně výjimečných trojských vil spíše v hladině kolem 150 milionů korun a výše.

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Na trhu objevilo několik výjimečných zámků a tvrzí. Zatímco některé ceny makléři uvádějí jen na vyžádání, další začínají zhruba na 15 milionech korun a u větších areálů se pohybují i kolem 60 milionů.

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Vysočany: prvorepubliková vila za 69,5 milionu

Ve Vysočanech je k prodeji prvorepubliková vila z roku 1935 podle návrhu architekta Aloise Dlabače. Nabízí ji Sotheby’s International Realty Czech Republic. Čtyřpodlažní dům má užitnou plochu 345 metrů čtverečních, dispozici 9+1 a stojí na pozemku o rozloze 1347 metrů čtverečních. Nabídková cena činí 69,5 milionu korun.

Vila prošla v roce 2019 kompletní rekonstrukcí, která zachovala původní charakter stavby a doplnila jej o současný standard bydlení. Interiéry pracují s tmavými dřevěnými podlahami, nábytkem na míru, italským vybavením a koupelnami Devon & Devon. Součástí objektu je také samostatná přístavba se zázemím pro personál, garáž pro dvě auta a udržovaná zahrada.

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Rodinná vila v Nitře je přesným opakem okázalých vil, které chtějí ohromit už z ulice. Je nízká, klidná a střídmá. Jenže uvnitř pracuje s výhledem, světlem a materiály tak přesně, že z obyčejného bydlení dělá tichý luxus.

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Hřebenky: vila s parkovou zahradou a věží

Jednou z nejvýjimečnějších nabídek v portfoliu realitní kanceláře Luxent je kompletně zrekonstruovaná vila z roku 1910 v ulici Nad Výšinkou na Hřebenkách. Dům má užitnou plochu 400 metrů čtverečních a stojí na pozemku o rozloze 3359 metrů čtverečních, tedy na jednom z největších soukromých rezidenčních pozemků v širším centru Prahy.

Rezidence vznikla jako součást projektu vil architekta Viktora Beneše pod vlivem anglické vilové architektury. Nabízí mramorovou vstupní halu, pracovnu s původním dřevěným obložením, obytné prostory s výhledem na Prahu, vyhlídkovou věž, wellness, saunu, fitness, vinotéku a krytý venkovní bazén o délce 25 metrů. Na pozemku je garáž pro tři auta, další krytá stání, dvě letní posezení a venkovní kuchyně.

Cena je na vyžádání. Vzhledem k lokalitě, rozsahu pozemku a vybavení lze u podobné nemovitosti očekávat částku výrazně nad 150 milionů korun, pravděpodobně spíše kolem 200 milionů korun a výše.

Hanspaulka: elegantní vila za 155 milionů

V prestižní pražské Hanspaulce je k prodeji elegantní vila za 155 milionů korun. Dům v portfoliu Sotheby’s International Realty Czech Republic nabízí obytnou plochu 702 metrů čtverečních, pozemek o rozloze 1007 metrů čtverečních a terasy o ploše 46 metrů čtverečních.

Moderní architektura pro Dejvice. Podívejte se, jak má vypadat dostavba Vítězného náměstí

Moderní architektura pro Dejvice. Podívejte se, jak má vypadat dostavba Vítězného náměstí

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Praha ukázala návrhy finalistů soutěže na dostavbu Vítězného náměstí . Nová zástavba takzvaného 4. kvadrantu vyroste v režii trojice developerů Penta Real Estate, Kaprain Group a Sekyra Group.

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Ve čtyřech patrech jsou tři ložnice, každá s vlastní koupelnou a prostornou šatnou, tři pracovny, knihovna a otevřené obytné patro s obývacím pokojem s krbem na dřevo, jídelnou, kuchyní a biliardovou částí. Relaxační zázemí tvoří vnitřní bazén, sauna, fitness a bar.

Vila prošla kompletní rekonstrukcí v roce 2013 a interiéry byly zařízeny ve vysokém standardu. Nechybějí mramorové a dubové podlahy, křišťálové lustry ani designový nábytek. Součástí pozemku je také zázemí pro nepřetržitou bezpečnostní službu.

Hřebenky podruhé: historická vila za 53,7 milionu

Další zajímavou nabídkou realitní kanceláře Sotheby’s International Realty Czech Republic je historická kamenná vila z roku 1914 v ulici Tichá na Hřebenkách. Jde o samostatnou část dvojvily s užitnou plochou 317 metrů čtverečních, dispozicí 6+kk a pozemkem o rozloze 546 metrů čtverečních. Cena činí 53,7 milionu korun.

Dům je od roku 1947 v péči jedné rodiny a v roce 2015 prošel rekonstrukcí, která respektovala jeho původní charakter. Vstupní podlaží tvoří hala se schodištěm, ložnice, šatna a velkorysý obytný prostor s kuchyňským koutem a jídelnou. V patře jsou další ložnice, koupelna, balkon a terasa. Podkroví pak nabízí další ložnici, pracovnu, koupelnu, šatnu a skladové prostory.

K vile patří oplocená zahrada se vzrostlými stromy a parkování pro dva vozy. Největší předností je klidná poloha ve slepé rezidenční ulici s minimálním provozem.

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Petra Nehasilová

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Realizace doc. Matouše Jebavého představuje komplexní revitalizaci parku Riegrovy sady v Praze – Vinohradech s výhledem na Pražský hrad.

Architektura už není jen pro fajnšmekry. V Česku se z ní stává byznys

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Architektura v Česku přestává být debatou o hezkých fasádách. Stává se otázkou bydlení, veřejných peněz, hodnoty nemovitostí, kvality měst i schopnosti obcí dotáhnout dobré projekty do reality. Letošní čísla z České ceny za architekturu ukazují zemi, která umí stavět kvalitně, ale pořád příliš pomalu.

Petra Nehasilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Mattoni posiluje na Balkáně. Česká nápojářská skupina získala další dva trhy

Mattoni 1873
ČTK
ČTK
ČTK

Mattoni 1873 rozšiřuje spolupráci s PepsiCo na další dva trhy. Od roku 2027 bude v Chorvatsku a Slovinsku zajišťovat výrobu, distribuci i prodej nápojů amerického giganta.

Nápojářská společnost Společnost Mattoni 1873 se od ledna 2027 stane výrobním a distribučním partnerem PepsiCo v Chorvatsku a ve Slovinsku. Na těchto trzích bude zodpovídat za výrobu, distribuci a obchodní aktivity spojené s nápoji americké firmy. Mattoni 1873 tak spolupráci s PepsiCo rozšiřuje do dalších zemí, dosud firmu zastupovala v osmi evropských státech, uvedla společnost v tiskové zprávě.

Značku PepsiCo dosud v Chorvatsku a ve Slovinsku zastupovala firma Radenska. „Spojení sil portfolií nápojů Mattoni 1873 a PepsiCo vytváří významné růstové příležitosti,“ komentoval dohodu majitel a výkonný prezident Mattoni 1873 Alessandro Pasquale.

Mattoni 1873 postupně rozšiřuje svou roli výrobního a distribučního partnera společnosti PepsiCo od roku 2017. V současnosti zajišťuje výrobu, distribuci a prodej nápojů americké společnosti v České republice, Maďarsku, na Slovensku, v Bulharsku, Rakousku, Srbsku, Černé Hoře a také v Bosně a Hercegovině.

Široké portfolio

Mattoni 1873 je předním výrobcem nápojů ve střední Evropě s rostoucí přítomností v jižní Evropě. Společnost spravuje široké portfolio zahrnující přírodní minerální vody, nealkoholické nápoje, funkční nápoje i snacky. Vedle ikonických regionálních značek, jako jsou Mattoni, Szentkirályi a Knjaz Miloš, vyrábí, distribuuje a uvádí na trh také některé z nejznámějších světových značek na základě strategických partnerství, například Pepsi, Mirinda, Lipton, Schweppes a Lay's.

Produkty společnosti PepsiCo se prodávají ve více než 200 zemích a teritoriích po celém světě. V roce 2025 společnost vykázala čisté tržby téměř 94 miliard dolarů (1,96 bilionu korun).

Dvě větrné elektrárny energetické skupiny PRE v Horním Částkově na Sokolovsku ročně vyrobí elektřinu pro tisíce domácností
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VIDEO: Vstoupili jsme do obřího větrníku. Za hodinu vyrobí elektřinu pro byt na celý rok a téměř ho neuslyšíte

Zprávy z firem

Dvě větrné elektrárny energetické skupiny PRE v Horním Částkově na Sokolovsku ročně vyrobí elektřinu pro tisíce domácností. Přesto kolem nich stále koluje řada mýtů. Od údajného hluku přes masové zabíjení ptáků až po obavy ze zdravotních dopadů. Během návštěvy jednoho z větrníků jsme se podívali do jeho útrob a zjišťovali, jak moderní větrná energetika funguje ve skutečnosti.

Michal Nosek

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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