Pasquale plánuje další expanzi Mattoni. Pro východ Evropy má ale jasnou hranici
Skupina Mattoni 1873 chce pokračovat v expanzi a hledá vhodné firmy k převzetí ve střední a západní Evropě. Její majitel Alessandro Pasquale očekává další konsolidaci trhu s minerálními a pramenitými vodami. Směrem na východ má však jasně stanovenou hranici.
Skupina Mattoni 1873 chce dál růst prostřednictvím akvizic. Nové příležitosti hodlá hledat především ve střední a západní Evropě. Majitel společnosti Alessandro Pasquale má však pro další expanzi jasný limit: nechce investovat v zemích, které se staly součástí komunistického bloku už v první vlně po roce 1917.
Trh s přírodními vodami podle něj stále prochází výraznými změnami a další spojování firem je nevyhnutelné.
„Věřím, že náš sektor bude i nadále procházet konsolidací. Firem je příliš mnoho, takže k tomu nevyhnutelně dojde. Není to otázka volby, ale nutnosti. A my musíme být součástí tohoto procesu,“ uvedl Pasquale.
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Na trhu podle něj nadále platí jednoduché pravidlo: buď firma nakupuje, nebo se sama stane cílem převzetí. Jeho ambicí je předat podnik dalším generacím.
„Mou ambicí je, aby tento byznys, který funguje již po dvě nebo tři generace – v závislosti na tom, od kdy jeho historii počítáte – vydržel alespoň další generaci. Čím více generací to bude, tím lépe, ale to už bude zodpovědnost mých nástupců,“ uvedl.
Od Kyselky k evropské skupině
Historie značky Mattoni sahá do druhé poloviny 19. století. Stáčení a distribuce minerální vody z Kyselky se tehdy ujal karlovarský podnikatel s italskými kořeny Heinrich Mattoni, který se později stal také dodavatelem císařského dvora.
Po druhé světové válce byl podnik znárodněn a postupně upadal, stejně jako lázně Kyselka. Tehdejší Karlovarské minerální vody byly privatizovány v roce 1990, kdy je koupil italský podnikatel Antonio Pasquale. Společnost dnes vlastní a řídí jeho syn Alessandro.
Mattoni vyrábí minerální vody v Česku, Rakousku, Maďarsku a Srbsku. Vedle vlastních značek distribuuje také produkty PepsiCo a v posledních letech rozšířila své působení do několika zemí jihovýchodní Evropy.
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Dál na východ nechce
Pasquale však odmítá vstupovat na trhy, které se staly součástí sovětského bloku už v jeho první vlně. Důvodem je podle něj odlišná mentalita místních obyvatel. „Nepůjdu dál na východ než na Slovensko nebo do Maďarska. Tyto země se staly komunistickými až po druhé světové válce. V roce 1990 tam stále žili lidé, kteří si pamatovali život před komunismem,“ řekl.
Skupina zastupuje značku PepsiCo v České republice, Rakousku, Maďarsku, na Slovensku, v Srbsku, Bulharsku, Černé Hoře a Bosně a Hercegovině. Tato část podnikání vytváří přibližně třetinu obratu skupiny, Mattoni na ní ale podle Pasqualeho není závislá.
Propojení vlastních značek, distribučních kanálů a technologií nicméně otevírá další možnosti zahraniční expanze.
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Tržby mohou znovu překonat rekord
Mattoni v posledních letech s výjimkou období pandemie pravidelně vykazovala rekordní tržby. Loni dosáhly 25,2 miliardy korun a podle Pasqualeho by skupina mohla tuto hranici překonat také letos.
K dobrým výsledkům podle něj přispívá horké léto, posilování pozice na trzích, kde skupina působí, i inovace produktů.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.