Luxusní fitko DAY1 nabízí moderní technologie pro všechny. Ale něco to stojí
Zdraví už dávno není módní výstřelek, ale součást každodenního fungování. A pro mnoho lidí také forma investice do budoucnosti. V pražských Holešovicích letos otevřel své brány prostor, který k tomu přistupuje jinak než klasická posilovna. DAY1 kombinuje trénink, diagnostiku, regeneraci i práci s hlavou tak, aby tvořily přirozený celek.
Nejde o místo na rychlé výsledky. DAY1 je spíš prostředí pro lidi, kteří chtějí porozumět svému tělu, mít nad ním větší kontrolu a naučit se režim, který vydrží déle než pár týdnů.
Za projektem stojí trojice bývalých profesionálních sportovců – Marcel Gecov, Bořek Dočkal a Radim Vrbata. Každý z nich dlouho fungoval v prostředí, kde se trénink, regenerace a práce s tělem berou velmi vážně, a jejich zkušenosti se do podoby DAY1 jasně promítají.
Podívejte se do luxusního fitka DAY1
Později se k týmu přidal Stanislav Nečas, dnešní CEO. Jeho profesní cesta k projektu nebyla přímočará. Dříve působil u bezpečnostních složek, ale postupně hledal práci, která bude lépe odpovídat jeho vztahu k pohybu a zdravému životnímu stylu. Do DAY1 se dostal až přes investiční svět.
„S Marcelem (Gecovem) jsme se potkali ve chvíli, kdy jsme v naší investiční společnosti zvažovali vstup do jeho společnosti Lejaan. Sedli jsme si lidsky i profesně a ukázalo se, že máme podobný pohled na zdraví i dlouhověkost. DAY1 mi dával okamžitý smysl, a proto jsem přijal nabídku vést klub a pomoci ho dál rozvíjet,“ říká Nečas, který má profesní zkušenosti s franšízingem, což naznačuje budoucí směřování celého konceptu.
Profesionální technologie pro každého
Holešovický klub má maximální kapacitu pět set členů. „Jakmile uvidíme, že je prostor plný, další členství nepřidáme. Nejde o to mít co nejvíc lidí, ale udržet prostředí, kde se dá dobře pracovat,“ doplňuje. Aktuální počet členů ale komentovat nechce.
DAY1 se profiluje jako prémiový koncept, což se promítá i do ceny členství. Standardní přijde zhruba na 9 tisíc korun měsíčně. Srovnatelné cenovky mají exkluzivní wellness kluby nejluxusnějších pražských hotelů. Dražší fitka jako Next.Move či Balance Club vyjdou na třetinu.
DAY1 kombinuje běžné posilovací vybavení s technologiemi, které byly ještě donedávna typické spíše pro vrcholové sportovní týmy. Využívá se tu antigravitační běžecký trenažér umožňující běh s menší zátěží na klouby, hypoxická místnost simulující vysokohorské podmínky nebo výkonnostní laboratoř s měřením mobility a síly. Součástí zázemí jsou i kryoterapie a polar plunge, tedy ponory ve vodě.
Nejde však o technologii pro efekt – jejím cílem je přesněji pochopit, jak tělo reaguje, kde má slabá místa a jak s nimi pracovat v dlouhodobém horizontu. Interiér klubu není navržený tak, aby ohromoval. Je spíše tlumený, funkční a klidný. Tmavší barvy, čisté linie a minimum rušivých prvků vytvářejí prostředí, kde se člověk soustředí sám na sebe, ne na okolí.
Pro potřeby klientů
DAY1 tak přitahuje lidi, kteří hledají místo, kde si mohou odpočinout od zahlceného dne a zároveň chtějí trénovat s větší přesností a porozuměním tomu, co jejich tělo skutečně potřebuje.
Klub se snaží pokrýt celý cyklus – od zátěže přes regeneraci až po návyky, které pomáhají tělu fungovat lépe. Klienti využívají fyzioterapii, studené lázně, dechové techniky nebo zóny klidu, kde se dá zpomalit a srovnat energii.
Hlavní myšlenka je jednoduchá: trénink má mít smysl i za deset let, nejen po prvním měsíci. Klub proto kombinuje výkon s prvky, které pomáhají tělu zůstat funkční a odolné dlouhodobě.
Buduje se komunita
DAY1 si postupně vytváří komunitu lidí, které nespojuje věk ani profese, ale přístup. Chodí sem ti, kteří se chtějí hýbat, fungovat a cítit dobře, ale zároveň očekávají, že to, co dělají, bude promyšlené a udržitelné.
Nejde o prostředí, které slibuje radikální proměnu během několika týdnů. Spíše o místo, které pomáhá nastavit dlouhodobou rutinu – lépe spát, lépe se hýbat, lépe regenerovat.
V tom se DAY1 zařazuje mezi projekty, které zachycují širší posun v přemýšlení o zdraví. Tělo není dekorace, ale nástroj, o který se vyplatí starat dřív, než začne protestovat.
