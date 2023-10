Konec výstřelků, je třeba prodávat. Nový kreativní šéf značky Gucci naskočil na vlnu „tichého luxusu“

Nejočekávanější událostí podzimního milánského týdne módy byla přehlídka značky Gucci, kde debutoval kreativní ředitel Sabato De Sarno. Ten nahradil excentrického Alessandra Micheleho, který značku proslavil bujarým stylem, díky němuž se prodeje Gucci mezi roky 2015 a 2019 více než zdvojnásobily. Návrhář De Sarno vsadil namísto extravagance na jednoduchou eleganci. Pro některé kritiky nemastnou neslanou.

Reklama

Větší skok si příznivci italské ikonické značky mohli těžko představit. Sabato de Sarno vytasil v kolekci jaro/léto 2024 univerzální, víceméně běžně nositelné oblečení, byť nepostrádající pel luxusu. Nic šokujícího, nic převratného.

„Byl to popis současnosti. Nebo možná lépe, reakce na současnost. De Sarno navrhl kolekci plnou jistot, rozšířeného a uklidňujícího smyslu pro srozumitelnou eleganci,“ napsal módní stratég a spisovatel Andrea Batilla. „Teď jde o to, abychom se ptali, zda je správné, že móda má dnes jediný úkol popisovat a nepředstavovat alternativní světy, možné cesty znovuzrození, změny.“

Podívejte se na debut Sabata De Sarna v Miláně:

Jakkoli de Sarnův předchůdce sršel originalitou a přitáhl italskému módnímu domu nové, mladší zákazníky, po pěti letech hvězdné kariéry i na něj dolehla tíha covidové pandemie. Během ní značka utrpěla těžkou ránu a jen pomalu se vracela na výsluní, zatímco hlavní rivalové jako Hermès a LVMH Louis Vuitton hlásili vysoký nárůst. Vuitton od roku 2020 více než zdvojnásobil roční obrat. A tak vlastník Gucci, francouzská skupina Kering, vsadila na čerstvou italskou krev.

Společnost Tapestry koupí za miliardy dolarů majitele luxusních značek Versace či Michael Kors Zprávy z firem Americká společnost Tapestry koupí za 8,5 miliardy dolarů, zhruba 187 miliard korun, firmu Capri Holdings, která je majitelem značek luxusního zboží Michael Kors a dalších. Spojený podnik chce na globálním trhu lépe konkurovat větším evropským rivalům, uvedla agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Jackie se vrací

Neapolský rodák Sabato De Sarno odstartoval kariéru v roce 2005 u značky Prada. Později pracoval pro Dolce & Gabbana, od roku 2009 pak u značky Valentino, kde navrhoval sériové ready-to-wear kolekce. Dosud nikdy ovšem nevystoupal až do pozice kreativního ředitele.

Jeho premiéra se nesla v duchu pouliční módy. Kabáty inspirované pánským oblečením kombinoval s minišortkami a robustními šperky. Ikonické designy, které poháněly předchozí růstové cykly Gucci, byly stále patrné, i když v tlumenější podobě než v nedávném období „logománie“.

Kolekce se snažila spíš navázat na tradiční kousky, jako jsou mokasíny (tentokrát na platformě), kabelka Jackie zpopularizovaná v 60. letech minulého století americkou první dámou Jacqueline Kennedyovou či pásky s logem GG. „Bude to pro oživení růstu největší italské módní značky stačit?,“ ptali se v Miláně módní kritikové.

„Jsme velmi sebevědomí, ale děláme něco, co je třeba vybudovat v průběhu času,“ ujišťoval předseda představenstva Keringu François-Henri Pinault. Akcie vlastníka značky stouply bezprostředně po přehlídce o 4,2 procenta.

Megafúze na módním trhu. Estée Lauder kupuje značku Tom Ford Zprávy z firem Americká kosmetická společnost Estée Lauder kupuje módní značku Tom Ford za 2,8 miliardy dolarů (65,6 miliardy korun). Je to její dosud největší akvizice. Estée Lauder to uvedla ve svém sdělení, a potvrdila tak dřívější zprávu deníku The Wall Street Journal (WSJ). ČTK Přečíst článek

Módní giganti jsou opatrní

I když mnozí očekávali od De Sarna více odvahy, je třeba vzít v potaz, že uměřenost byla letos na milánském fashion weeku cítit všude. A to samé platí o pařížském týdnu módy. Módní domy tak reagují na trend „tichého luxusu“. V době, kdy si mladší a méně bohatí spotřebitelé utahují opasky, sázejí značky na stabilnější image.

Móda se stala velkým byznysem, a tak se do popředí dere prodejnost produktu před vizí. „Chybí nám bláznivá móda,“ konstatoval Demna Gvasalia, kreativní šéf španělského módního domu Balenciaga, který také patří do impéria Keringu. Riskovat, že se módní výstřelek nechytne, to se oddělení merchandisingu a marketingu v době ekonomické nejistoty neodvažují.

Ekonomický přínos čerstvé krve v Gucci bude známý až v únoru, kdy jarní kolekce dorazí do obchodů. Do té doby může Sabato de Sarno volně pracovat na svém autorském rukopisu.

Pro diamanty do Pandory. Symbol luxusu nahrazují synteticky pěstované kameny, a mají úspěch Money Není diamant jako diamant. Nové technologie přestávají z drahého kamene dělat symbol luxusu. Syntetické diamanty vyráběné v laboratořích srážejí ceny těch přírodních, po nichž výrazně klesá poptávka. Zatímco prodejci klasických zásnubních a snubních prstenů si zoufají, klenotnické sítě cílící na hlavní zákaznický proud, jako je dánská Pandora, naopak popularizaci diamantů vítají. Denisa Holajová Přečíst článek

Modelky se bojí o práci. Umělá inteligence boří desítky let zavedená pravidla v módním průmyslu Enjoy Návrháři a modelky se strachují o zakázky, zatímco módní domy a obchodníci cítí velké zisky. Generativní umělá inteligence (AI) vtrhla i do módního průmyslu, který je celosvětově jedním z největších a nejziskovějších odvětví. Značka Desigual představila svoji první kolekci (na snímku), kterou vytvořili návrháři spolu s umělou inteligencí. Levi´s začne letos doplňovat lidské modelky těmi, které stvoří AI. A původem česká topmodelka Eva Herzigová už má svého realistického virtuálního avatara. Denisa Holajová Přečíst článek