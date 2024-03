Souboj módních titánů začíná. Bývalý mág značky Gucci Alessandro Michele nastupuje k Valentinovi

Takovou revoluci italské módní domy dlouho nezažily. Návrhář Alessando Michele, který v uplynulém desetiletí dostal značku Gucci zpět do záře reflektorů a přitáhl jí nové, mladší zákazníky, nastupuje po roční pauze k Valentinovi, další italské značce haute couture. Oznámení následuje poté, co u Valentina minulý týden po 25 letech skončil kreativní šéf Pierpaolo Piccioli. Pro Gucci, kde se teprve zabydluje návrhář Sabato de Sarno, to znamená hozenou rukavici.

Reklama

Byť už dnes obě značky vlastní nadnárodní kapitál, jsou Gucci a Valentino symbolem vysoké italské módy. A obě klasické ikony musí v posledních letech čelit nástupu mladší, dravější a progresivnější konkurence.

Přehlídka Valentina na březnovém Fashion Weeku:

Excentrický Říman Michele dokázal v letech 2002 až 2022 ztrojnásobit prodeje značky Gucci, vlastněné francouzskou skupinou Kering. Zprvu pod vedením tehdejšího kreativního ředitele Gucci Toma Forda a jeho nástupkyně Fridy Gianinni, od roku 2015 už v přímo v křesle kreativního ředitele. Extravagantní barevné kombinace, všudypřítomné květy, zvířecí motivy, nápadné výšivky a pánská móda s výraznými ženskými prvky včetně volánů tvořily Micheleho charakteristický rukopis.

Gucci, Louis Vuitton i McQueen. Módní domy teď zažívají návrhářská škatulata Enjoy Francouzský dům Givenchy se s příchodem nového roku rozloučil s uměleckým ředitelem Matthewem Williamsem. Nad tím, kdo ho nahradí, zatím visí otazníky. Završil se tak rok velkých změn na kreativních postech u luxusních módních značek. A to v době, kdy se řada z nich potýká s klesající poptávkou a potřebuje nový impuls, aby dokázala oslovit mladší a přelétavější klientelu. Denisa Holajová Přečíst článek

Micheleho roční půst

Na výsluní se návrhář držel až do období pandemie, která učinila přítrž trendu rozmařilosti a tržby značky Gucci začaly stagnovat. Na podzim 2022 Michele u Gucciho skončil a módní svět si začal lámat hlavu tím, kde se návrhář znovu vynoří. Dnes je tedy jasno – Říman zůstává ve věčném městě, kde Valentino Garavani svoji značku v roce 1960 založil.

„Cítím nesmírnou radost a obrovskou zodpovědnost připojit se k maison de couture, který má slovo krása vytesané do společného příběhu, který je tvořen osobitou elegancí, rafinovaností a extrémní půvabem,“ uvedl při Michele oznámení nového působiště.

Micheleho předchůdce Piccioli strávil jako kreativní šéf u Valentina čtvrt století. Jeho nedávné kolekce vzbudily rozruch mimo jiné kvůli jednobarevnému ladění. Před dvěma lety značka představila kolekci podzim-zima, kde byly všechny kousky v jasně růžové barvě. Na letošním březnovém Fashion Weeku v Paříži zase Piccioli oblékl modelky pouze do černé.

Akcie vlastníka Gucci stíhají výprodeje. Těžkou hlavu mu dělá vadnoucí poptávka v Číně Trhy Akcie francouzské společnosti na prodej luxusních doplňků Kering, pod níž spadá i Gucci, zavřely ve středu na burze v Paříži se ztrátou téměř 12 procent. ČTK Přečíst článek

Říman versus Neapolitánec

Po oznámení Piccoliho odchodu zrušil Valentino plánované červnové přehlídky pánské kolekce a haute couture. Nyní firma oznámila, že debut Alessandra Micheleho se bude konat na pařížském týdnu módy v září.

Loni v létě skupina Kering koupila 30procentní podíl ve společnosti Valentino s opcí na získání 100 procent módního domu do roku 2028. Pod Kering, který je konkurentem konglomerátu LVMH, spadá mimo jiné i Gucci.

Debut Sabata de Sarna u Gucci:

Tam se od loňska zabydluje v postu kreativního ředitele rovněž Ital Sabato de Sarno, který se zatím jeví jako pravý opak Micheleho. S jeho jmenováním naskočila značka Gucci na vlnu postpandemického „tichého luxusu“. Jeho první přehlídka v září ukázala na obrat směrem ke kořenům značky, byť podle kritiků De Sarnova první kolekce působila trochu nemastně neslaně. Zatímco De Sarno zjevně není návrhář, který by chtěl šokovat, u Micheleho módní svět nikdy neví, jakou zbraň kdy vytasí.

Pařížský byt Karla Lagerfelda má nového majitele. Ten zaplatil dvojnásobek vyvolávací ceny Enjoy Pařížský byt zesnulého módního návrháře Karla Lagerfelda se prodal za deset milionů eur (253 milionů korun), tedy téměř dvojnásobek vyvolávací ceny, napsal list Le Parisien. Futuristické luxusní sídlo někdejšího uměleckého ředitele značky Chanel má výhled na Seinu a muzeum Louvre. Kdo si jej ale jako nový majitel vychutná, organizátor aukce nezveřejnil. ČTK Přečíst článek

Západní móda se snaží o udržitelnost, ale je to marné. Všechny válcuje levný čínský Shein Zprávy z firem Před pár týdny zkrachovala švédská firma Renewcell, jeden z nejslibnějších start-upů v oblasti recyklace módy. Z textilního odpadu začal vyrábět surovinu pro nové tkaniny. Trh mu předpovídal velkou budoucnost, protože značky potřebují materiály jako Renewcell's, aby splnily přicházející nařízení o udržitelnosti. Odběratelem a podporovatelem Renewcellu byl například řetězec H&M. Ovšem i ten dnes svádí zápas o svoji budoucnost. Příčinou je čínský Shein, který jde proti proudu udržitelnosti. Denisa Holajová Přečíst článek