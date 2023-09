Pro diamanty do Pandory. Symbol luxusu nahrazují synteticky pěstované kameny, a mají úspěch

Není diamant jako diamant. Nové technologie přestávají z drahého kamene dělat symbol luxusu. Syntetické diamanty vyráběné v laboratořích srážejí ceny těch přírodních, po nichž výrazně klesá poptávka. Zatímco prodejci klasických zásnubních a snubních prstenů si zoufají, klenotnické sítě cílící na hlavní zákaznický proud, jako je dánská Pandora, naopak popularizaci diamantů vítají.

Levnější alternativu k těženým diamantům už Pandora prodává v Británii, Spojených státech a Kanadě. Ještě do konce roku se mají masově dostupnější diamanty objevit v jejích obchodech v Mexiku, Brazílii a Austrálii. „V této kategorii máme velké ambice,“ potvrdil generální ředitel Pandory Alexander Lacik.

Řetězec upustil od prodeje přírodních diamantů v roce 2021. Svezl se tehdy na vlně zpráv o porušování lidských práv v dolech a továrnách a vysoké uhlíkové stopě. Prodej cenově dostupnějších šperků ale hlavně lépe odpovídá cílové skupině zákazníků Pandory. S počáteční cenou 290 dolarů, tedy zhruba 6700 korun, jsou laboratorně vyráběné kameny výrazně levnější.

Laboratorně pěstované diamanty se dostaly na komerční trh před deseti lety. Ačkoli byly kameny chemicky identické s přírodními diamanty, čelily těžké bitvě o své místo na trhu. Těžební firmy i luxusní šperkařský sektor vedly kampaň za diskreditaci syntetických diamantů jako neautentických cetek.

Zásnubní prsteny ve slevě

Jenže nižší cenovky a příklon módního průmyslu k udržitelnosti jim dokázaly rychle vybojovat místo na trhu. „Od třetího čtvrtletí 2023 je vzorek jedno až tříkarátových laboratorních diamantů nabízených v maloobchodu v průměru o 80 procent levnější než přírodní diamanty podobné kvality,“ uvedl analytik trhu s diamanty Paul Zimnisky v zářijové zprávě State of the Diamond Market Report.

Poukázal na to, že za průměrnou částku investovanou do zásnubního šperku ve Spojených státech, tedy 5 500 až 6 500 dolarů, si lidé nyní mohou koupit buď jednokarátový přírodní diamant, nebo 2,75karátový laboratorně pěstovaný.

Tyto rozdíly citelně zasahují svatební trh. Ceny surových diamantů pro zásnubní prsteny prudce klesají, protože stále víc Američanů dává přednost výše zmíněným prstenům z laboratorně vytvořených kamenů.

Firma De Beers, která patří k lídrům na americkém trhu, reagovala na slabší poptávku prudkým snížením cen v kategorii označované „select makeables“. To jsou surové diamanty o velikosti dva až čtyři karáty, které se vybrousí do kamenů o zhruba poloviční velikosti, což jsou kameny používané převážně do zásnubních prstenů. Podle zdrojů agentury Bloomberg firma snížila ceny v této kategorii za poslední rok o více než 40 procent.

Náklady na výrobu klesají

Dokladem toho, jak se prosazují syntetické diamanty, je jejich podíl na vývozu z Indie, kde se brousí a leští zhruba 90 procent celosvětové nabídky. V červnu měly syntetické diamanty na vývozu drahých kamenů podíl zhruba devět procent, přičemž před pěti lety to bylo pouze jedno procento. Vzhledem k prudkému poklesu cen, za kterou se prodávají, to znamená, že 25 až 35 procent objemu nyní tvoří laboratorně vytvořené diamanty, uvedla firma Liberum Capital Markets.

Také ceny syntetických diamantů ovšem klesají. Zatímco před pěti lety byly zhruba o 20 procent levnější než přírodní, v současnosti je cena nižší až o 80 procent. Důvodem je nejen tlak prodejců, ale také nižší výrobní náklady.

Podle Zimniskyho diamanty z laboratoří loni tvořily deset procent všech celosvětových prodejů diamantových šperků, oproti pouhým dvěma procentům v roce 2018. Očekává, že tato kategorie zaznamená dvouciferný roční růst po zbytek desetiletí.

