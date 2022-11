Megafúze na módním trhu. Estée Lauder kupuje značku Tom Ford

Americká kosmetická společnost Estée Lauder kupuje módní značku Tom Ford za 2,8 miliardy dolarů (65,6 miliardy korun). Je to její dosud největší akvizice. Estée Lauder to uvedla ve svém sdělení, a potvrdila tak dřívější zprávu deníku The Wall Street Journal (WSJ).

Značka Tom Ford je známá hlavně díky pánským oděvům. Prodává ale také dámské oděvy a doplňky a má rychle rostoucí řadu luxusní kosmetiky a parfémů. Estée Lauder už vlastní licence na prodej vůní a kosmetiky Tom Ford. O převzetí této značky usilovaly i jiné firmy, včetně konkurenčního majitele Gucci francouzské společnosti Kering SA.

Estée Lauder uvedla, že akvizice jí "otevře nové příležitosti". Firma Tom Ford sdělila, že je společnost ideálním domovem pro její značku. Zakladatel Tom Ford zůstane ve své současné pozici kreativního ředitele minimálně do roku 2023, oznámily obě společnosti.

Luxusu se stále daří

Prodejci luxusního zboží se dosud těšili stálé poptávce po svých produktech. I v té se ale začínají ukazovat trhliny, protože desítky let nevídaná vysoká inflace nutí některé zákazníky k šetření, uvedla agentura Reuters.

Estée Lauder tento měsíc sdělila, že američtí maloobchodníci snižují stav zásob kvůli obavám ze zpomalení poptávky. Kvůli protikoronavirovým uzávěrám v Číně snížila firma svou celoroční prognózu.

WSJ již v srpnu informoval, že Estée Lauder jedná o koupi značky Tom Ford a že hodnota dohody by mohla činit tři miliardy dolarů. Začátkem listopadu pak list uvedl, že pokročilé rozhovory o koupi značky Tom Ford vede francouzský výrobce luxusního zboží Kering. Podle zdrojů listu Financial Times však tato jednání zkrachovala kvůli neshodám v řadě oblastí.

