Praha se chystá na víkend plný chutí. Zmrzlina, asijské speciality i festival minipivovarů
První letní víkend bude v Praze patřit dobrému jídlu. O slovo se hlásí největší zmrzlinový festival ve střední Evropě, náplavky zaplní asijský street food i desítky českých minipivovarů a neděle bude patřit Karlínu. Vybrali jsme čtyři gastro akce, které stojí za návštěvu.
První letní víkend je tu a spolu s ním začíná i sezóna food festivalů a venkovních gastronomických akcí. Pokud ještě nemáte plány na víkend, tady je naše pozvánka. V Praze se během nadcházejícího víkendu uskuteční hned několik akcí, které potěší milovníky sladkého, exotických chutí i řemeslného piva.
Od zmrzliny přes korejský street food až po burgery, grilované speciality nebo degustační sklenku z některého z českých minipivovarů. Tohle jsou naše tipy na víkend.
Prague Ice Cream Festival
Výstaviště Praha bude o víkendu 20. a 21. června patřit milovníkům zmrzliny. Prague Ice Cream Festival je největší akcí svého druhu ve střední Evropě a nabídne desítky stánků s gelatem, sorbety, točenou i veganskou zmrzlinou, nanuky a dalšími sladkými dobrotami. Chybět nebudou ani ochutnávky, soutěže, kvalitní káva nebo program pro celou rodinu.
Kdy: 20.–21. června od 10:00
Kde: Výstaviště Praha, Holešovice
Asia Food Fest na Smíchovské náplavce
Smíchovská náplavka se v sobotu promění v místo, kde během jednoho odpoledne ochutnáte chutě Asie napříč regiony. Vietnam, Korea, Japonsko, Thajsko, Indie i další kuchyně nabídnou autentický street food, který doplní letní atmosféra u Vltavy. Těšit se můžete na bao, ramen, sushi, korejské speciality i řadu dalších asijských pokrmů.
Kdy: sobota 20. června
Kde: Smíchovská náplavka
Pivo na Náplavce
Na opačném břehu Vltavy se bude ve stejnou dobu konat už 14. ročník festivalu Pivo na Náplavce. Na Rašínově nábřeží se představí kolem čtyřiceti českých minipivovarů, které doplní bohatá nabídka street foodu. Těšit se můžete na burgery, grilované speciality, belgické hranolky, řemeslnou pizzu, kvalitní české uzeniny, sýry nebo guláše. Vstup na festival je zdarma, v sobotu dopoledne se navíc uskuteční i pivní bleší trh pro sběratele etiket, tácků a dalších pivních suvenýrů.
Kdy: 19.–20. června
Kde: Rašínovo nábřeží, Praha 2
Karlínský Street Food Festival
Gastronomický víkend uzavře v neděli Karlínský Street Food Festival. Karlínské náměstí zaplní desítky stánků s kuchyněmi z celého světa – od mexických tacos přes americké burgery až po asijské speciality a sladké dezerty. Atmosféru doplní živá hudba, DJs i program pro děti, takže jde o ideální cíl pro pohodové nedělní odpoledne.
Kdy: neděle 21. června, 11:00–20:00
Kde: Karlínské náměstí, Praha 8
Ať už dáváte přednost sladkému, exotickým chutím nebo poctivému českému pivu, o gastronomické zážitky nebude o prvním letním víkendu nouze. Stačí si jen vybrat, kam zamíříte jako první.
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