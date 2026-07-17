Víno, hudba i francouzské speciality. Kam vyrazit o víkendu?
Třetí červencový víkend láká na velké festivaly, hudbu i film. A protože k dobrým zážitkům patří i dobré jídlo, vybrali jsme čtyři akce, kde si užijete obojí. Od Prahy přes Ostravu až po jižní Moravu – inspirujte se, kam vyrazit během letního víkendu.
Festivalová sezóna je v plném proudu a s ní i řada akcí, kde hraje gastronomie stejně důležitou roli jako samotný program. Ať už máte chuť na francouzské speciality, sklenku vína, koncert světových hvězd nebo regionální kuchyni, máme pro vás několik tipů, které stojí za návštěvu.
Francouzský trh na Kampě
Kampa se i letos promění v malý kousek Francie. Návštěvníci se mohou těšit na desítky stánků s tradičními francouzskými specialitami – od čerstvého pečiva, aromatických sýrů, uzenin a mořských plodů přes makronky, crêpes a quiche až po vína nebo cider. Součástí programu bude také živá hudba. V neděli festivalový program doplní vystoupení vokálního souboru La Cancioneta.
Kdy: 14.–19. července 2026
Kde: Kampa, Praha
Festival vína na Střeleckém ostrově
Léto, sklenka vína a výhled na Vltavu. Střelecký ostrov bude hostit festival, na kterém se představí vinaři z Česka i zahraničí. Kromě ochutnávek nabídne také gastronomické stánky, živou hudbu a možnost objevit menší vinařství, jejichž vína běžně v obchodech nenajdete.
Kdy: 17.–25. července 2026
Kde: Střelecký ostrov, Praha
Colours of Ostrava
Jedna z největších kulturních akcí léta vrcholí právě o tomto víkendu. Na pódiích se představí například Twenty One Pilots, Lorde, Moby, Teddy Swims, LP nebo Skunk Anansie, chybět ale nebude ani rozsáhlá gastronomická zóna s desítkami food trucků, streetfoodových konceptů, lokálních podniků a výběrové kávy. Pokud se na festival chystáte, počítejte s tím, že celý areál je bezhotovostní – za jídlo, pití i další služby zaplatíte pouze platební kartou, mobilem nebo chytrými hodinkami.
Kdy: 15.–18. července 2026
Kde: Dolní oblast Vítkovice, Ostrava
Festival plný chutí v Kyjově
Masarykovo náměstí v Kyjově se v sobotu promění v ráj pro všechny milovníky dobrého jídla. Festival plný chutí nabídne regionální speciality, street food, vína i kuchařské show. Na pódiu se představí Markéta Hrubešová, finalistka soutěže MasterChef Česko Viktorie Lipovčanová i šéfkuchař Dominik Unčovský. Součástí programu budou také degustace a večerní koncert Anety Langerové.
Kdy: 18. července 2026
Kde: Masarykovo náměstí, Kyjov
Ať už se vydáte za francouzskou atmosférou na Kampu, na sklenku vína na Střelecký ostrov, za hudbou do Ostravy nebo za regionální gastronomií na jižní Moravu, třetí červencový víkend nabízí spoustu důvodů vyrazit ven. Dobrou chuť a krásný víkend!
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.