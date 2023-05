Další rekordní Toyen. Obraz Puis, plus tard se na aukci v Praze prodal za více než 37 milionů

Obraz malířky Toyen Puis, plus tard (Potom, později) z roku 1950 se na aukci v Praze prodal za 37,44 milionu korun včetně aukční přirážky. Jde o nejdražší dílo malířky z jejího poválečného období, vyvolávací cena byla 15 milionů korun. V aukci na pražském Žofíně se dnes prodalo ještě další dílo slavné malířky, plátno s názvem Un vide, un silence (Prázdno, ticho), které je mladší o deset let. Do aukce šlo s cenou 12 milionů korun a prodalo se za 18,48 milionu korun včetně aukční přirážky.

Aukce Galerie Kodl nabídla téměř 220 děl, z nichž se prodalo 98 procent. Z celkové vyvolávací ceny 140 milionů korun narostla cena děl v aukci na více než 280 milionů. Před rokem táž společnost vydražila 29. května obraz Bohumila Kubišty s názvem Staropražský motiv za 123,6 milionu korun, který tak vytvořil dosud trvající tuzemský aukční rekord.

Nejdráže prodaným obrazem Toyen na českých aukcích je od roku 2021 obraz Cirkus z 20. let 20 století. Nový majitel za něj zaplatil 79,56 milionu korun. První z dnes prodaných děl Toyen pochází z doby, kdy se už malířka natrvalo usídlila v Paříži a zapojila se do činnosti surrealistické skupiny po boku André Bretona. V díle zpracovává téma zrcadlení paralelně i k pradávnému symbolu jin a jang. Obraz Puis, plus tard překonal český i světový rekord za nejdráže prodané dílo z malířčina poválečného období. V tuzemsku jej držel obraz z roku 1956 Skryt v jejich odrazech, který se na společnosti European Arts v listopadu 2022 prodal téměř za 34,7 milionu včetně přirážky.

Ve světě bylo dosud nejdráže prodané poválečné dílo Toyen obraz nazvaný Chambre secrète sans serrure (Tajný pokoj bez zámku) z roku 1966, který se v aukční síni Sotheby’s v Paříži vydražil za 1,2 milionu eur (29,6 milionu korun) bez přirážky, s přirážkou 1,487 milionu euro, v přepočtu tedy za 37 milionů korun.

Plátno Un vide, un silence, éterické a hluboce temné plátno je ukázkou autorčiny stále více ceněné a vyhledávané pařížské fáze tvorby z přelomu 50. a 60. let. V obrazech ukrývá nejrůznější stvoření, poddaná divákově imaginaci. Na obraze bílými obrysy zachycuje soví hlavu, prostupující do popředí z tmavých oblaků vznášejících se v černém neurčitém prostoru. Tento tvor bez těla pak jako ke kořisti směřuje k žlutému ovoidu, připomínajícímu stočeného hada. Černá prázdnota se tak stává domovem pro probleskující stopy prchavého života, které se na chvíli zjeví a za okamžik opět zaniknou.

Obraz Ženy s květinami Josefa Čapka, který je inspirován malířským jazykem Edvarda Muncha, pochází z druhé poloviny 30. let a vydražil se za 7,4 milionu korun. Za vysokou cenu se dnes prodal i obraz Karla Černého (1910 až 1960) Tanec v zahradě. Olej na plátně se vyvolával za čtyři miliony a nový majitel za něj nakonec i s aukční přirážkou zaplatí 20,16 milionu. Plátno pochází z 40. let, v nichž byl Černý na kulturním poli již plně etablován a kapacity moderního umění jej považovaly za velký talent doby.

Za 8,76 milionu se prodal obraz Františka Kupky Čtenářka. Podle pořadatele je to dosud neznámé dílo a nejranější autorova figurální malba, která se dostala na trh. Olej je datovaný přibližně do roku 1895.

Z poválečného umění se dnes dražila i díla Mikuláše Medka. Abstraktní obraz s názvem 3604 cm2 šramotu 536 cm2 ticha z roku 1961 se vydražil za 9,6 milionu. O dva roky mladší obraz Senzitivní signál III, který zaznamenává postupný návrat figurálních prvků do další autorovy tvůrčí fáze, se prodal za 6,7 milionu.

Soudobé malbě vévodilo abstraktní plátno Theodora Pištěka Rozmluva s Hawkingem B2, prodané za 6,2 milionu. Jemná práce Relief, která představuje charakteristickou tvorbu československé sochařky Marii Bartuszové, vystoupala z vyvolávací částky 300 tisíc korun na autorský rekord 4,9 milionu.

