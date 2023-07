Drážďany ukazují to nejlepší z českého umění za 100 let. Na návštěvu máte ještě měsíc

Výstavou nazvanou Všechnu moc imaginaci! vrcholí festival Česká sezóna, který od loňského června probíhá v Drážďanech. Velkoryse pojatá přehlídka zprostředkovává pohled na české výtvarné umění od začátku 20. století po dnešek. Jejím autorem je bývalý šéf Národní galerie Jiří Fajt a díky nevídanému zájmu byla výstava prodloužena. A tak máte ještě měsíc na to ji navštívit. Minout ji by byla chyba.

Reklama

Monumentální instalace Krištofa Kintery či Magdaleny Jetelové, nejnovější díla miláčka českých sběratelů Daniela Pitína, tajuplné světy fotografií Václava Jiráska, nejslavnější fotografie Ivana Pinkavy. Ale také významná díla Toyen, Františka Kupky, Josefa Čapka nebo Jindřicha Štýrského. České umění 20. a 21. století snad ještě nikdy nedostalo takovou reprezentativní průřezovou podobu za našimi hranicemi, jako na výstavě Všechnu moc imaginaci!

Podívejte se na výběr děl z drážďanské výstavy českého umění:

Výstavu najdete v drážďanské Kunsthalle Lipsiusbau na břehu Labe a potenciální zájemci mají ještě měsíc na to ji navštívit. Přitom původně měla velkolepá výstava skončit již na začátku července, kvůli mimořádné odezvě ale zůstane otevřená až do začátku září.

A je to tak dobře, protože tu české umění neobdivují jen místní náhodní kolemjdoucí či čeští turisté, ale také fanoušci umění z Asie i dalších koutů světa.

Němci nechávají auta doma. Dotované vlaky u sousedů používají čím dál více i Češi Enjoy Možnost neomezeně cestovat po Německu za předplatné ve výši 49 euro za měsíc využívá stále více Němců. Vyplývá to z dat mobilních operátorů, která představila agentura DPA. Regionální dopravu používají také Češi pro výlety zejména po Sasku a Bavorsku. Stanislav Šulc Přečíst článek

Titáni minulí i současní

Za konceptem výstavy stojí bývalý šéf Národní galerie Jiří Fajt. A citlivě vybral a poskládal crème de la crème z různých etap českého umění od začátku 20. století po současnost.

Velkolepá instalace Magdaleny Jetelové:

Již před vstupem do výstavní síně diváky ohromí obří instalace Martina a Davida Kouteckého, která návštěvníkovi přináší atmosféru zašlé pražské kavárny z meziválečného období. Nad ní se přitom vznáší typický objekt Jakuba Nepraše, jakýsi abstraktní anděl s audiovizuálními odlesky.

Po vstupu do samotné hlavní síně návštěvníky již čeká plejáda „velkých“ a „ještě větších“. Klíčový však je princip, který Fajt používá. Ukazuje primárně dílo žijících velikánů (Kintera, Jetelová, Pitín, Róna, Pinkava…) a titáni zejména meziválečné avantgardy tu působí jako kontext.

Jeden z nejúspěšnějších českých umělců Daniel Pitín vystavuje v New Yorku. Ukazuje stroj času Enjoy Dílo Daniela Pitína touží mít ve své sbírce většina českých sběratelů. Poptávka je taková, že ji Pitín většinou ani nestíhá nasytit a odmítá prodej přímo z ateliéru. Zájemci tak pro jeho dílo musejí vždy do galerie. Nyní se budou muset vypravit až do newyorské Nicodim Gallery, kde má Pitín svou první newyorskou samostatnou výstavu. Jmenuje se Time Machine podle díla z loňského roku. Stanislav Šulc Přečíst článek

Češi umí

Celá výstava vzbuzuje opravdový wow efekt. Je velkolepá, suverénní, ale také sebejistá v tom, že jednotlivá díla hovoří sama za sebe a obejdou se bez zbytečných popisků. A ono to opravdu funguje.

Výstava tak nabízí návštěvy mnoha světů, které jednotliví umělci vytvářejí. Je to tajuplný svět fotografií Václava Jiráska, snový svět Toyen, hravý svět Krištofa Kintery, imaginativní svět Jaroslava Róny a mnoha dalších.

Fajt ukazuje, že čeští umělci umějí. Tím, že vsadil na největší jména, je u takto koncipované výstavy zcela logické. A výsledek je skvělý.

video FreshStart: Učí Čechy, že kus umění nemusí stát stovky tisíc. A plakát z Ikea to rozhodně není Newstream TV Díky společnosti 100ks, za níž stojí Jakub Svoboda, si na zeď může pověsit umělecké dílo prakticky kdokoliv. A žít jako v galerii. K podnikání Jakuba dovedla snaha zútulnit svůj byt. „Uvědomil jsem si, že jsem už opravdu hodně dospělý na to, abych měl doma prázdné stěny," říká v dalším dílu seriálu FreshStart. Chtěl dostat do svého života kus současného umění, ale zároveň na tom finančně nekrvácet. A tak se zrodil nápad na digitální tisk děl lokálních tvůrců současnosti. Ve spolupráci s kurátory v 100ks vybírají umělce, jejichž díla poté tisknou, jak již sám název vypovídá, stokrát. Marie Kolajová Přečíst článek