Poptávka převyšuje nabídku. Investice do umění vynesly za deset let desítky procent

Cena vydražené malby při aukcích v Česku za deset let průměrně vzrostla bez započtení inflace o 40 procent. Při jejím započtení zaplatil kupec průměrně za jednu vydraženou malbu, kterou může být i kresba, grafika nebo například socha, o 89 procent více. Novinářům to řekli autoři ročenky Art+ 2023, která shrnuje tuzemský aukční trh s výtvarným uměním.

Cena malby podle nich vykazuje v aukcích stabilní růst. Inflace byla podle nich jedním z důvodů i rekordního loňského roku v odvětví, když lidé hledali v umění úkryt pro své úspory před růstem cen a ekonomickou nejistotou.

Obrat loňského roku na českých aukcích činil rekordních 1,65 miliardy korun, dosud rekordní rok 2021 překonali sběratelé a investoři o deset procent, uvedli odborníci už dříve. Čísla z českého aukčního trhu podle ukazují, že dlouhodobě kvalitní umění inflaci poráží.

"Průměrná cena pěti procent nejdražších položek na tuzemských aukcích po očištění o inflaci za posledních deset let vzrostla o 18 procent. Střední cenová kategorie, která se loni pohybovala v intervalu od 115 tisíc do 552 tisíc korun, zaostala jen minimálně. Její průměrná cena v reálném vyjádření za posledních deset let vzrostla o 13 procent," řekl Jan Stuchlík, šéfredaktor serveru Artplus.cz.

Cena malby stoupla téměř jednou tolik

Nejvíce podle něj vzrostla cena maleb. V roce 2013 sběratelé za jednu vydraženou malbu v průměru zaplatili 283 tisíc korun, loni to bylo už téměř 534 tisíc korun, tedy o 89 procent více.

Událostí loňského aukčního trhu s uměním byla dražba obrazu Staropražský motiv od Bohumila Kubišty. Stal se z něj první obraz, který s konečnou cenou 123,6 milionu korun překonal stomilionovou hranici a dosud drží tuzemský aukční rekord.

Stoupl počet prodaných obrazů nad deset milionů

Ochota sběratelů utrácet se promítla také do cen obrazů. "Dražitelé vytlačili nad hranici deset milionů korun cenu u 23 obrazů. Celkem za ně vydali 560 milionů korun. Oproti tomu v roce 2021 zaplatili sběratelé za 19 obrazů s cenovkou nad deset milionů o 68 milionů korun méně. Přibylo také milionových položek. Nad tuto laťku se loni dostalo 213 artefaktů, což bylo o 27 více než o rok dříve. Poprvé také celkový obrat za milionové položky překročil miliardu korun," uvedl Stuchlík.

Poprvé se také loni aukčním síním podařilo najít nové majitele pro více než polovinu nabízených položek. Celkem jich prodaly 7601, o skoro 150 více než o rok dříve. Šestice aukčních síní se v úspěšnosti prodeje dostala přes 80 procent.

Důvodů pro rekordní zájem o umění je podle Stuchlíka několik. Část společnosti, která kupuje kvalitní umělecká díla, bohatne. "Je třeba si také uvědomit, že tuzemský aukční trh je poměrně malý. Tři čtvrtiny celkového aukčního obratu má na svědomí přibližně 350 prodaných položek. Jen při porovnání těchto počtů je zřejmé, že finanční palebná síla bohatých lidí převyšuje nabídku," dodal Stuchlík.

