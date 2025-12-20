Češi mění zimní plány: hory ustupují moři, roste zájem o exotiku
Češi pro letošní zimní dovolenou v zahraničí upřednostňují přímořské destinace, k moři plánuje vyrazit 14 procent lidí. Desetina se vydá do evropských a světových měst, lyžovat pojede devět procent a šest procent plánuje pobyt v přírodě. Třetina Čechů se na zimní dovolenou nechystá vůbec. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Research pro ERV Evropskou pojišťovnu, kterého se zúčastnilo více než tisíc respondentů.
Zájem o trávení zimy v teple podle cestovních kanceláří dále roste. „Tento trend pozorujeme už několik let. Pomáhá tomu především více přímých letů z Česka do vzdálenějších destinací, například Vietnamu, Kuby či Dominikánské republiky,“ uvedl tiskový mluvčí CK Fischer a Exim tours Jan Bezděk.
Poptávka podle cestovních kanceláří roste zejména po prosincových pobytech. Jedním z důvodů jsou letošní dlouhé vánoční prázdniny, které i s víkendy mohou trvat až 16 dní.
Češi rádi exotiku
„Zájem o prosincovou dovolenou s cestovní kanceláří Čedok je o desetinu větší proti stejnému období v loňském roce. Češi si nejčastěji na prosinec zvolili pobyt na Maledivách, v Dominikánské republice, Zanzibaru, v Egyptě, Keni, ale také ve Španělsku, Portugalsku nebo Londýně,“ uvedla tisková mluvčí CK Čedok Klára Divíšková.
Český cestovní trh se po letech výrazné sezónnosti postupně stabilizuje. Zatímco dříve se většina poptávky koncentrovala do období letních prázdnin a rodinných dovolených, dnes stále větší roli hrají dvě skupiny, které postupně proměňují strukturu celého odvětví. Jde o seniory a sólo cestovatelé.
Výrazný nárůst poptávky zaznamenává také CK Blue Style. „Počet klientů, kteří s námi trávili vánoční svátky v teple u moře, byl loni v porovnání s předcovidovým rokem 2019 pětinásobný. Počet těch, kteří vyrazili oslavit příchod Nového roku, vzrostl dokonce osmkrát. A letošní čísla budou znovu o něco vyšší,“ upozornila tisková mluvčí CK Blue Style Simona Fischerová.
Za hranice pojede lyžovat devět procent respondentů, což je srovnatelné s předchozími lety. Z výsledků je ale patrný pokles zájmu o tuzemské hory. Zatímco v sezoně 2023 až 2024 podle průzkumu plánovala vyrazit do českých středisek téměř pětina Čechů, v té letošní jen desetina. „Důvodem jsou opět vyšší ceny skipasů i ubytování. Po započtení nákladů na vybavení či dopravu vychází zimní dovolená na horách v mnoha případech dráž než týdenní pobyt u moře,“ doplnil šéf komunikace ERV Vlastimil Divoký.
