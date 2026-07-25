Klimatická změna žene Čechy k Baltu. Kolik tu stojí nemovitosti a jak je pronajímat
Bydlení u moře bývalo snem každého Čecha, sice si pod tím většinou nepředstavoval apartmán u Baltu, ale časy se mění. Polské i německé pobřeží donedávna lákaly především cenou, s klimatickou změnou i příjemnými podmínkami pro dovolenkáře, navíc suverénně nejkratší dobou dojezdu z Prahy až na pláž. Ale mění se i ceny a podmínky pro případné zájemce o nemovitost u Baltu.
Kdo uvěřil v klimatickou změnu někdy před deseti lety a zamyslel se, možná dnes sklízí ovoce. V letech předcházející začátku pandemie nemovitosti na německé části pobřeží Baltského moře stály od 80 do 200 tisíc eur, ať už se jednalo o apartmány, nebo samostatné domy. V současnosti přitom cena obdobných nemovitostí vyjde minimálně na dvojnásobek.
Důvodem je právě změna klimatu, která z baltského pobřeží činím čím dál atraktivnější lokalitu i pro středoevropské turisty. A zatímco jih Evropy čím dál více trápí tropická vedra, sucho, požáry i povodně, u kdysi chladného Baltu se podmínky dostávají do příjemných pásem. Teplota vody za poslední dekády narostla a v letních měsících se může vyšplhat až ke 23 stupňům (dříve maximálně 20 stupňů).
Roste i teplota vzduchu a tropické třicítky tu již nejsou tak zřídkavé jako před deseti lety. V důsledku toho letní sezona startuje již v červnu a trvá do září.
Kvalitní apartmán na chorvatském pobřeží dnes stojí nejméně čtvrt milionu eur, moderní vila s bazénem běžně přes milion. Výnos přitom nebývá o mnoho vyšší než u bytu v Praze. Češi přesto od Jadranu neodcházejí.
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Kvalitní apartmán na chorvatském pobřeží dnes stojí nejméně čtvrt milionu eur, moderní vila s bazénem běžně přes milion. Výnos přitom nebývá o mnoho vyšší než u bytu v Praze. Češi přesto od Jadranu neodcházejí.
Luxusní apartmán jako byt v Praze
To se pozitivně projevuje i na zájmu o nemovitosti v německé i polské části pobřeží Baltského moře. A samozřejmě i na cenách. Exkluzivní nové projekty na německé straně dosahují cen v rozmezí 5000 až 8000 za metr čtvereční, na Rujáně pak mohou ceny dosáhnout i částky 12 tisíc za metr.
Polská část je sice stále levnější, ale právě zájem o nemovitosti na polské straně v posledních letech výrazně stoupl. V první linii u pláže či v moderních aparthotelech v nejvyhledávanějších lokalitách Svinoustí, Międzyzdroje a Sopot se ceny pohybují běžně mezi šesti až osmi tisíci eur. Luxusní penthousy pak jsou cenově ještě výš a blíží se deseti tisícům eur.
Výhodou polského trhu oproti německému je masivní výstavba právě těchto nových nemovitostí. V Německu je regulace výstavby poblíž moře mnohem přísnější, častěji se jedná o rekonstrukce památkově chráněných vil nebo výstavbu menších projektů.
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Pozor na podmínky pronájmu
Důležitá pak není jen cena, ale také možnosti a podmínky nákupu. Daně a veškeré další poplatky spojené s nákupem nemovitosti (notář, zápis do katastru, poplatek realitce) v Německu velmi pravděpodobně přesáhnout deset procent ceny nemovitosti, v Polsku jde o téměř zanedbatelnou položku většinou do tří procent. Nicméně v Polsku je potřeba zjistit, o jaký typ nemovitosti jde, protože naši severní sousedé mají u různých typů nemovitostí různou daň z přidané hodnoty. Nicméně kupní cena by ji měla již zahrnovat.
Právě typ nemovitosti pak určuje další možnosti komercionalizace. V Polsku lze buďto pořídit byt za účelem vlastního bydlení (daňově zvýhodněný), nebo apartmán v aparthotelu. V Německu pak je potřeba v katastru zjistit, zdali je nemovitost vedena jako Ferienwohnung, tedy rekreační byt. Na německé straně totiž často platí zákaz změny účelu užívání, a pokud nemovitost není určena k rekreaci, změnit to v nejbližší době nepůjde.
Naproti tomu na polské straně nové apartmány vznikají pro celoroční užívání a pronajímatelé mohou využít místní paušální daň z pronájmu, která je do 100 tisíc zlotých na úrovni 8,5 procenta, nad tuto hranici pak 12,5 procenta.
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